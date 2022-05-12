Политика
Сенатор: 5 июня пополнит календарь исторических дат Казахстана
Бакытжан Жумагулов, депутат Сената Парламента РК

Прорыв Казахстана в новую фазу развития

5 июня, несомненно, пополнит календарь исторических дат нашей страны. Потому что в этот день казахстанцы, движимые духом единения нации и стремлением к прогрессу, проголосуют за будущее, заложив базис в построении Нового, Справедливого Казахстана и обозначив четкие контуры Второй республики.

Конституционная реформа вошла в практическую фазу, констатировал на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев и по истечении нескольких дней подписал Указ «О проведении 5 июня 2022 года республиканского референдума». Одновременно с указом опубликован и проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конс­титуцию Республики Казах­стан». Таким образом, у граждан есть достаточно времени на прис­тальное изучение прошедших основательную общественную, научную и юридически-правовую экспертизу изменений и дополнений в Основной закон.

Они коснутся 33 статей, или фактически трети Конституции, столь глубока и системна намечаемая реформа. Казахстанцы в курсе всех нюансов грядущих преобразований, и главное – готовы к переменам, осознанно и искренне поддерживают их. Что убедительно подтвердил и форум АНК, прошедший под девизом «Единство народа – основа обновленного Казахстана».

Год, начавшийся с потрясений, грозивших расколом общества и даже крахом государства, обнажил зияющие проблемы, медлить с решением которых было недопус­тимо. И Глава государства, взяв на себя всю полноту власти и ответственности, в режиме «ручного управления» принял экстренные и упреждаю­щие меры.

И вскоре мы увидели гораз­до большее – Касым-Жомарт ­Кемелевич вовсе не приверженец авторитарного характера «суперпрезидентского» правления. Он сторонник большего доверия к другим ветвям власти и большей их ответственности. Твердо следуя проводимому принципу «слышащего государства», он постоянно ведет диалог с нацией, в Посланиях, программных статьях и публичных выступ­лениях поднимая актуальные вопросы внутриполитической и социально-экономической повестки. Советуясь с населением, отслеживая его реакцию на те или иные предложения в СМИ и социальных сетях.

И конституционная реформа, которая сейчас нам кажется очевидной необходимостью, вызрела не только из системной инициативы первого лица в государстве, но и в процессе общенационального обсуждения различных аспектов и позиций, требовавших пересмотра. При этом, как правило, инициатива обсуждений исходила «сверху», от самого Президента. И его предложения воспринимались в народе как важнейшие и долго­жданные. А отвечать чаяниям людей, согласитесь, очень непросто. Это фактор доверия, которое никакими обещаниями и посулами не купишь. Ценнейшее качество Главы государства в том, что его слова всегда подкрепляются делами. Пусть даже для этого приходится отменять иные «незыблемые» правила и нормы.

Такие поступки люди ценят, проникаясь искренним уважением к лидеру, который ради общего блага уже не раз поступался личными интересами. А теперь уже и в Конституции намерен отменить целый ряд президентских полномочий и привилегий.

Напомню, что референдум в суверенном Казахстане проводился дважды – 29 апреля и 30 августа 1995 года. В первом случае были продлены президентские полномочия Н. А. Назарбаева­ до 1 декабря 2000 года, а во втором – принята действующая Конституция. Затем в Основной закон четыре раза вносились поправки, но в формате парламентского голосования.

Нынешнее, третье обращение к плебисциту, Глава государства объясняет тем, что во всем прог­рессивном мире это один из наиболее наглядных инструмен­тов прямого народовластия, к тому же «такие масштабные изменения должны осуществляться на основе всенародного волеизъявления».

Конституционная реформа, подчеркивает ее инициатор,
«…нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели. Поправки призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством».

Искреннее одобрение общества вызвало решение руководителя страны дистанцироваться от партий на время исполнения президентских обязанностей и внести эту норму в Конституцию. Оно действительно включено в проект закона, вынесенного на всенародное голосование, а 26 апреля на внеочередном XXIII съезде партии «AMANAT» партийный лидер сложил полномочия Председателя, заявив: «Считаю целесообразным, чтобы Глава государства не отдавал предпочтения какой-либо партии, был политически нейт­ральным. Это моя незыблемая позиция». Тем самым Президент фактически обретает статус представителя всего народа и беспристрастного арбитра партийных «баталий». Теперь за мес­та в Мажилисе со снижением «ценза» на регистрацию и создание политических организаций развернется нешуточная борьба. Без «любимчиков» и высоких покровителей. Бескомпромиссная, на равных условиях.

Политическая нейтральность будет обязательна не только для Главы государства, но и для довольно широкого круга долж­ностных лиц и госслужащих. Пункт 2 статьи 23 Основного закона предложено изложить в следующей редакции: «Председатели и судьи Конституционного Суда, Верховного Суда и иных судов, председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Высшей ауди­торской палаты Республики, военнослужащие, работники органов национальной безопас­ности, правоохранительных органов не должны состоять в политических партиях, профессиональных сою­зах, выступать в поддержку какой-либо политической партии».

Качественные перемены кос­нутся и Парламента, прежде всего Мажилиса. Как депутат Сената, отмечаю: роль нижней палаты значительно возрастет. Теперь сюда переносится главная ответственность за принятие законов, Мажилис становится самым полномочным законодательным органом. И попасть в эту палату станет значительно сложней. Во-первых, межпартийная конкуренция усилится, так как эпоха безоговорочного господства партии власти миновала; во-вторых, с переходом к смешанной избирательной системе 30% депутатов будут избираться по территориальным округам. Таким образом, в Парламенте будут достойно представлены все регионы.

И что особенно важно, ответственность депутатов отныне будет намного выше. И тех, кого по одномандатным округам изберет население, за невыполнение обещаний народ будет иметь возможность отзывать своих земляков из столицы. И прошедших по партийным спискам, поскольку теперь появится много кандидатов на непродуктивно отрабатываемые мандаты.

Определенные изменения претерпит Сенат, где помимо представителей регионов, избираемых депутатами маслихатов, появится «пятерка» от многонационального народа РК, утверждаемая Президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Еще одна «пятерка» будет определяться прямым назначением Главы государства.

Отход от «суперпрезидентской» формы правления к пре­зидентской республике с сильным Парламентом, или Второй республике, по выражению лидера страны, с готовностью подхваченному нашими соотечественниками, подразумевает усиление высшей представительной ветви власти.

В частности, Сенат наделяется правом согласования назначаемых Главой государства председателей Конституционного суда, Высшего судебного совета, председателя и двух членов Высшей аудиторской палаты (бывший Счетный комитет). В предлагаемых изменениях и дополнениях в Конституцию также прописан юридический механизм преодоления Пар­ламентом возражений Президента по конституционным законам, причем по нескольким позициям. Согласитесь, ранее подобное сложно было представить.

И для Правительства предусматриваются конституционные основания действовать решительней и нести более серьезную ответственность. Например, принимать временные нормативные правовые акты до их одобрения Парламентом, если того требует сложившаяся ситуация. И уж никак не медлить, когда возникают угрозы жизни населения и безопасности страны, как это было в январе нынешнего года.

Системные изменения предус­мотрены также по важным воп­росам местных органов власти, принадлежности земли и ее недр, воды, растительного и животного мира, других природных ресурсов, другим нормам
Конституции.

Особо важным считаю создание Конституционного суда, способного стать одним из ключевых органов четкого и полноценного правового обеспечения жизни и безопасности страны.

Таким образом, в результате системных реформ будет выстроен новый, более оптимальный и эффективный баланс взаимоотношений ветвей власти, с усовершенствованной системой сдержек и противовесов. Диалог государства и общества с укреп­лением демократических основ, а этот процесс налицо, станет еще более конструктивным и результативным.

В обращении к соотечественникам в связи с объявлением референдума Глава государства подчеркнул: «Особенность нынешней реформы заключается не в усилении полномочий Президента, а в совершенствовании, модернизации и укреплении государства». И выразил уверенность, что казахстанцы поддержат предложенные инициативы и примут активное участие в плебисците во имя будущего страны, которое – в наших руках.

Именно так и будет.

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