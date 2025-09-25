Сенатор обеспокоился состоянием отечественного вагоностроения

Дана Аменова
специальный корреспондент

По мнению депутата, ситуация в отрасли остается проблемной

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О критическом состоянии отечественного вагоностроения в своем депутатском запросе рассказал сенатор Ернур Айткенов, сообщает Kazpravda.kz

Он отметил, что особенно остро стоит вопрос работы ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» в Экибастузе, являющегося единственным в стране производителем грузовых полувагонов полного цикла. С момента запуска завод выпустил более 10 тысяч вагонов, однако сегодня, из-за отсутствия новых заказов, численность персонала сократилась с 800 до 150 человек, при этом лишь 35 сотрудников продолжают работу, а остальные находятся в неоплачиваемых отпусках.

Сенатор подчеркнул, что приостановка работы предприятия создает риски утраты квалифицированных кадров, банкротства стратегически важного производства и социальной напряженности в регионе.

Кроме того, ситуация в отрасли остается проблемной: из более чем 141 тысячи эксплуатируемых в Казахстане грузовых вагонов около половины составляют полувагоны, и свыше 13% из них превысили нормативный срок службы, что увеличивает риск аварий и угрожает устойчивости транспортной системы.

«Ситуация в Экибастузе является отражением системных проблем всего вагоностроения страны: отсутствие государственных заказов, практика продления сроков службы устаревших вагонов, недостаточные стимулы для обновления парка за счёт отечественной продукции. При этом производственные мощности заводов Казахстана позволяют выпускать до 12 тыс. вагонов в год и полностью закрыть внутренние потребности»,  сказал Ернур Айткенов.

Также депутат призвал принять меры по сохранению и дальнейшему развитию «Казахстанской вагоностроительной компании», разработать и реализовать меры государственной поддержки предприятий вагоностроения, а также рассмотреть вопрос о прекращении практики продления сроков службы грузовых вагонов.

#Сенат #сенатор #кризис #вагоностроение

