Сенатор предложил передать в доверительное управление бесхозные электросети

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По словам парламентария, Министерством национальной экономики совместно с акиматами был разработан график поэтапной передачи сетей от государства в коммунальную собственность, с последующим их переходом в доверительное управление электросетевым компаниям.

Однако, как показала практика, энергопередающие организации оказались не заинтересованы в принятии некоторых электрических сетей.

«Основными причинами непринятия электрических сетей со стороны энергопередающих организаций являются частичное отсутствие правоустанавливающих документов на электрические сети у акиматов, в том числе земельных актов и отсутствие порядка применения норм затрат на эксплуатацию сетей. В свою очередь, в регионах также имеются проблемы по передаче электрических сетей со стороны местных исполнительных органов», — сказал Советбек Медебаев.

Предложение сенатора - разработать механизм по передаче в доверительное управление бесхозных электрических сетей региональным энергопередающим организациям.

Важно также принять меры по выявлению и принятию на баланс бесхозяйных электрических сетей с оформлением правоустанавливающих документов и дальнейшей передачей данных объектов на баланс энергопередающим организациям.

Для этого необходимо внести поправки в законодательство, которые бы предусматривали возможность изменения тарифа энергопередающих организаций, с учётом их затрат на обслуживание и эксплуатацию принимаемых на баланс сетей.