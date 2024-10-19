Сенаторы посетили образовательные учреждения в Темиртау в рамках подготовки к Парламентским слушаниям

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В рамках подготовки к Парламентским слушаниям на тему «Человек труда – основа роста национальной экономики и процветания нации», депутаты Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке посетили ряд образовательных объектов в городе Темиртау

Фото: А. Байжуманов

Этот визит был организован в контексте реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

Сенаторы посетили Темиртауские политехнический, профессионально-технический, а также медицинский колледжи. Во время посещения парламентарии ознакомились с учебным процессом, современными методическими пособиями и программами, а также провели встречи с преподавательским составом.

Председатель Комитета Нурторе Жусип отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях неоднократно акцентировал внимание на развитии сферы среднего и среднеспециального образования как основы для подготовки высококвалифицированных кадров, необходимых для устойчивого экономического роста.

В ходе обсуждений были выслушаны предложения по улучшению образовательной среды и развитию профессионального обучения, которые парламентарии планируют учесть в своей дальнейшей законотворческой деятельности. Особо стоит отметить, что этот выезд в город Темиртау приурочен к проведению Парламентских слушаний, посвящённых важной теме трудовых ресурсов, являющихся ключевым фактором для роста экономики и процветания нации.

#Сенат #депутат #Темиртау

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