Сенаторы работают в регионах, пострадавших от паводков

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Айман Аманжолова
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Депутаты Сената выехали в регионы страны, пострадавшие от паводков и на местах оказывают содействие решению имеющихся проблем

Фото: Сенат РК

В Актюбинской области Амангельды Нугманов встретился с жителями, пострадавшими от стихийного бедствия, депутатами областного маслихата и руководством региона, обсудив с ними механизмы противодействия паводку и оказания помощи пострадавшим.

Сенатор Сергей Карплюк в Костанайской области посетил пункты сбора гуманитарной помощи, встретился с пострадавшими, волонтерами, спасателями, выразив им признательность за столь нелегкий труд в период ликвидации стихийного бедствия.

С ходом ликвидации последствий паводков в области Абай ознакомился сенатор Кайрат Тастекеев. Перед руководством региона он обозначил важность оказания помощи пострадавшим, по поручению президента страны, а также совместно с активом области обсудил механизмы по предотвращению ЧС в дальнейшем.

В районах Павлодарской области, пострадавших от стихийного бедствия, сенатор Ернур Айткенов акцентировал внимание руководства региона и профильных служб на необходимости принятия срочных мер по укреплению водоотводных систем.

Асем Рахметова, выехавшая в Северо-Казахстанскую область, сообщила, что ситуация в регионе находится под контролем, но в ближайшее время также ожидается сход талых вод, которые могут нанести ущерб ряду населенных пунктов региона. В этой связи депутат ознакомилась с ходом проводимых работ по водоотведению и откачке паводковых вод.

В Западно-Казахстанской области Арман Утегулов подключился к работе регионального штаба совместно с местными акиматами и министерством по ЧС для решения вопросов, касающихся предотвращения дальнейших подтоплений районов.

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