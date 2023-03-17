Сенаторы рассказали зарубежным наблюдателям о подготовке к парламентским выборам в Казахстане

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Аскар Шакиров выступил на брифинге для международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

В своем выступлении сенатор подчеркнул важность осуществления мониторинга выборов независимыми наблюдателями, представляющими авторитетные международные организации.

Участие в данном мониторинге представительной миссии ПА ОБСЕ и БДИПЧ следует рассматривать как знак поддержки демократических реформ в Республике Казахстан.

«В 2022 году в Казахстане состоялись президентские выборы, которые запустили процесс последовательной перезагрузки всех основных институтов власти. Предстоящие парламентские выборы являются продолжением данного процесса. Наша страна предпринимает все необходимые меры для проведения свободных и справедливых выборов в соответствии с высокими демократическими стандартами, в том числе положениями Копенгагенского документа, и готова к конструктивному сотрудничеству с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ по всем аспектам электорального процесса», - отметил депутат Сената.

Также состоялись встречи сенатора с представителями наблюдательных миссий из Республики Беларусь, Республики Румыния, Парламентской Ассамблеи стран Средиземноморья.