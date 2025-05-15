Аквакультура — это разведение рыбы, моллюсков и других водных животных в специально созданных условиях

Фото: пресс-служба Сената

Депутаты Сената рассмотрели Закон «Об аквакультуре» и сопутствующий закон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Новый закон определяет правовые основы для развития аквакультуры в Казахстане. В нём прописаны формы хозяйствования (прудовая, садковая, озёрная, индустриальная), права и обязанности субъектов, меры господдержки, включая субсидии, кредитование и налоговые льготы.

Внедряется государственный контроль в виде проверок и профилактических мероприятий, а также создаётся информационная система для мониторинга аквакультуры.

Особый акцент сделан на привлечении инвестиций: водоёмы республиканского и международного значения можно будет закрепить без конкурса при вложении не менее 150 000 МРП и наличии бизнес-плана.

Сенаторы концептуально поддержали предлагаемые нормы, но предложили новую редакцию отдельных статей двух законов. В частности:

- предложено запрет на деятельность в рыбохозяйственных водоёмах устанавливать только законами, а не подзаконными актами;

- пересмотрен подход к формированию реестра недобросовестных субъектов — из него исключены формулировки, которые могли приводить к двойному наказанию;

- уточнена норма об оплате — вместо «платы за деятельность» установлено, что речь идёт о плате за пользование природными ресурсами, согласно Налоговому кодексу.

С этими поправками сенаторы вернули законы в Мажилис.