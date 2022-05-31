Сенаторы встретились с будущими IT-специалистами

Депутаты Сената Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков, Канатбек Сафинов и Андрей Лукин встретились с активом Astana IT University.

Депутаты рассказали участникам о значении республиканского референдума и об изменениях и дополнениях, предложенных к внесению в Конституцию РК.

«Важная роль в реализации модернизационных реформ и дальнейшем развитии государства принадлежит молодому поколению. Впервые за 27 лет важные вопросы государства, такие как полный запрет на смертную казнь, учреждение Конституционного суда, регулирование вопросов принудительного труда и другие, будут решаться с учетом мнения граждан Казахстана», - сказал председатель Комитета Владимир Волков.

Секретарь комитета Канатбек Сафинов рассказал участникам встречи о поправке, касающейся права собственности на землю и отметил, что это и все другие предлагаемые изменения направлены на улучшение качества жизни казахстанцев.

«Референдум - это возможность использовать свое конституционное право в выборе своего будущее. Для вас, молодых граждан, участие в референдуме является волнительным и историческим событием», - отметил сенатор Андрей Лукин.

По итогам встречи сенаторы призвали принять участие не только в предстоящем референдуме, но и более активно участвовать в проводимых реформах и ответили на вопросы студентов университета.