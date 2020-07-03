Сердце Родины – Нур-Султан

Героизм, самоотверженность и взаимовыручку проявляют жители Риддера, чтобы спасти город от замерзания
Чтоб избежать аварий и смертельных травм
Новый вуз вместо старых двух
Потенциал, требующий раскрытия
Не предавать забвению
Серебряный уровень Астаны
На здоровье!
РК – ЕС: сохранять динамику отношений
Платить или не платить? Вот главный вопрос, который по сей день волнует столичных водителей, оставляющих своих железных коней под знаками 5.15 «Место стоянки» и 7.8 «Платные услуги»
«За окном дикие минуса»
Сохранить темп реформ
Выставили на мороз
Выборы: перезагрузка
Вернули государству
Была свободной «без», а станет «с»
Минус один детский сад
Жарайсың, Елена!
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова