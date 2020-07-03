Сердце Родины – Нур-Султан

Решение о передислокации столицы в центр Казахстана приняли 6 июля 1994 года (именно поэтому 6 июля считается Днем столицы). Впрочем, некоторые казахстанцы встретили тогда идею скептически.

Нурсултану Назарбаеву приходилось в те годы отстаивать целесообразность своего предложения. По его словам, решение о переносе политического центра страны в город Астану не было сиюминутным или случайным, принятым по воле одного или нескольких человек. Это глубоко продуманное и историчес­ки обоснованное, нацеленное в будущее решение, принятое с учетом богатого мирового опыта переноса столиц.

Несмотря на мнения скептиков, было и много энтузиастов, которые активно принимали участие в создании будущего мегаполиса.

Два года на раздумья

Нурсултан Абишевич лично курировал все вопросы, связанные с предстоящим переездом. Но для старта строительства новой столицы был необходим генеральный план, своего рода паспорт – фундаментальный документ детальной планировки города с композицией архитектурных ансамблей, силуэтами транспортных развязок и магистралей.

– Генеральный план Целино­града (а позднее Акмолы) входил во многие не только советские, но и зарубежные учебники по градостроительству и проектированию как идеальный образец развития линейного города, когда параллельно формируются производственная, селитебная и рекреационная зоны. Но требования, которые теперь ставились перед ним, были совсем иного масштаба, – говорит доктор архитектуры, профессор Международной академии архитектуры Владимир Лаптев.

Тот генплан был рассчитан на территориальное развитие небольшого областного центра с численностью населения до 400 тыс. человек, преимущественно в карагандинском нап­равлении. Старожилы города помнят, как в советское время там активно строился проспект Студенчес­кий (ныне Абылай-хана), появлялись новые жилые микрорайоны.

Надо сказать, что в Казахстане в советские годы работала сильная плеяда зодчих, проект­ное дело было очень хорошо развито. Только в Алма-Ате работало более 60 проектных организаций. Каждое министерство имело собственный институт, который специализировался на конкретных типах зданий. Но за время перестройки и развала Советского Союза многие из них закрылись, а высококвалифицированные проектировщики сменили работу.

– Возможность вернуться к любимому занятию мы, конечно, восприняли с большим энтузиазмом. Многие полагали, что перенос столицы – дело далекого будущего, сомневались, а мы, архитекторы Алматы, объединились и начали работу над новым генпланом. Смоделировали развитие будущего города, переш­ли на левый берег, обозначили контуры будущего административно-делового цент­ра и жилых кварталов, места озеленения, – вспоминает этот замечательный период в своей жизни и жизни своих коллег заслуженный архитектор РК директор проектной компании «Оrta» Серик Рустамбеков.

Свой первый эскиз генплана группа алматинских архитекторов представила на суд Первого Президента. Нурсултан Абишевич поддержал инициативу и поручил Министерству строительства и Союзу архитекторов РК объявить открытый республиканский конкурс на разработку генплана. На призыв откликнулись 17 творческих коллективов Казахстана.

Смелая концепция

В этом конкурсе на лучшую эскиз-идею строительства новой столицы участвовал и коллектив авторов «Акмола – Алматы», в который вошли ведущие архитекторы Алматы Калдыбай Монтахаев, Сарсембек Жунусов, Серик Рустамбеков, Тохтар Ералиев, Султан Баймагамбетов и трое акмолинцев – Василий Тоскин, Владимир Гладких и Владимир Лаптев, – всего более десяти человек. К слову, они и сейчас проектируют городские здания. А в те годы им представился исторический, судьбонос­ный шанс: благодаря участию в строительстве столицы они стали знаменитыми, им удалось реализовать свой творческий потенциал.

– Мы собрались в Алматы и около месяца работали над концепцией будущего плана столицы. После нескольких лет застоя в проектировании все соскучились по творческой масштабной работе. После того как в 90-е годы практически ничего не строилось и тем более ничего нового не проектировалось, перед нами была поставлена задача превратить город, областной центр, в современную столицу республики. Ни у кого из нас не было опыта такого масштабного градостроительства, но это нас нисколько не останавливало. Мы изучали, как подобный перенос происходил, к примеру, в Бразилии, как столица Германии из Бонна переезжала в Берлин. В своей концепции мы попытались оценить территориальные ресурсы города, потенциальные возможности для его развития, учесть самые современные тенденции в развитии архитектуры, – рассказывает Владимир Лаптев, который в 1990–1999 годы работал главным архитектором Целинограда, а в 2000–2005 годы – главным архитектором Астаны.

Забегая вперед, нужно сказать, что основные векторы развития будущей столицы, которые были удачно заложены в концепции коллектива «Акмола – Алматы», нашли свое продолжение и во всех последующих проектах развития нашего города. Это смелое предвидение не могло не отметить жюри: в 1996 году эскиз-идея группы была приз­нана лучшей.

Как вспоминает сегодня Серик Рустамбеков, на базе этой группы архитекторов создали проектную компанию «Ак Орда», которая с апреля 1996 года специальным постановлением Правительства получила статус генерального проектировщика генплана новой столицы.

По словам архитекторов, первый этап их работы заключался в сборе исходных данных, анализе состояния транспортной, инженерной, социально-культурной инфраструктуры города, жилого фонда. На основе конкурсного эскиза в сжатые сроки был подготовлен градостроительный проект на ближайшую перспективу – до 2005 года. С 1998 года по нему в столице начали намечаться будущие дороги и мосты, жилые кварталы и административные здания.

– Создавая новое и формируя уникальный образ города, безусловно, мы опирались на свой профессиональный опыт. Архитектор – не поэт, который транслирует на лист бумаги свои мысли. Есть климатические, нормативные, ментальные и масса прочих ограничений, которые он должен учесть. Не зря известный архитектор Фрэнк Ллойд Райт однажды признался, что никогда бы ничего не запроектировал, если б не было ограничений, именно они диктуют параметры объекта, его масштаб и взаимодействие с окружающим пространством. Нельзя забывать и о творчес­кой части работы архитектора. Важно, чтобы человек, глядя на здание, получал эмоциональный заряд, ощущал себя частью города. Важно, чтобы у жителей была гордость за свой город, а она складывается из работы архитекторов, строителей, озеленителей, госорганов и многих других участников процесса, – уверен Владимир Лаптев.

Через год после переноса столицы по предложению Президента был объявлен международный конкурс на разработку генплана. Интерес к нему проявили зодчие из Турции, Америки, стран Европы, творческие группы из стран СНГ и Казахстана.

В финал вышли три эскиза. Первый – проект японского архитектора Кисе Курокавы, второй – московских проектировщиков и третий – группы архитекторов Астаны.

Разработку генплана по идее, предложенной Курокавой, финансировало японское агентство по международному сотрудничеству. В конкурсе на разработку генплана казахстанские архитекторы компании «Orta» участвовали в составе консорциума с двумя японскими бюро – Kisho Kurokawa Architect & Associates и Nippon Koei Co. Консорциум выиграл конкурс и в 2000 году завершил работу над генпланом.

Живет, пока развивается

План застройки города начинается с прогноза численности населения. По расчетам специа­листов, к 2030 году в столице должны были проживать 800 тыс. жителей, а по другому сценарию – даже 1 млн 200 тыс. По поводу этих цифр немало спорили, но уступили зарубежным архитекторам, которые уверяли, что так быстро город развиваться не сможет.

– А от прогнозной численнос­ти населения рассчитывается, сколько горожанам потребуется школ, детских садов и поликлиник, воды, тепла и электроэнергии. Большое значение имеет зонирование территории: где располагать промышленные предприятия, общественные здания, социальные объекты, зеленые насаждения и как все районы города связать транс­портным каркасом, – говорит Серик Исаевич.

Быстрый рост населения опрокинул расчетные показатели первого генплана. Уже говорят о том, что в этом году численность жителей приблизится к отметке 1,2 млн человек. В связи с этим генплан несколько раз корректировали. Каждый раз это было связано с появлением крупных общественных сооружений накануне проведения Азиатских игр, Универсиады и ЭКСПО.

Как уверяет Владимир Лаптев, ни один градостроительный документ никогда не реализуется в полном объеме, но важно, чтобы в нем изначально был заложен качественный каркас, который станет основой для долголетия города. Если смот­реть на первый генплан именно с этой позиции, то размещение административно-делового центра и главные направления развития в нем остались теми же. Сохранился исторический центр, правобережье по-прежнему является важным градообразующим элементом притом, что явно доминирует левый берег.

– Было бы несчастьем, если б мы на своем веку увидели законченный город. Город живет, пока развивается, пока строится, пока мы наблюдаем селекцию: удачные здания сохраняются на века, неудачные реконструируются, приобретают новые качест­ва. Каркас, который был заложен в первом генплане, я считаю практически идеальным, несмотря на то что сегодня нас критикуют за пробки на дорогах, за недостаточный уровень благоустройства и количество школ. Но в то же время, к примеру, структура улиц позволяет их развивать, строить уровневые развязки, урбанизировать город в наземной и подземной частях. Ресурс для долголетнего развития столицы в генплане заложен, дело – за качественными изменениями, – считает Владимир Лаптев.

Необъятный размах

Cтолица задумана как город, в котором гармонично уживаются природа и здания, люди и транспорт, история и современность, традиции и новаторство. Река Есиль остается природной доминантой как водно-зеленый экологический коридор в виде линейного парка, который пронизывает город с востока на запад. А многочисленные площади с фонтанами и скульптурами стали украшением урбанизированного каркаса автомагистралей, улиц и кварталов.

В работе над генпланом Елбасы принимал самое деятельное участие. Проводились неоднократные просмотры и обсуждения проектов, причем с разных позиций, часто противоположных, когда, казалось бы, невозможно было прийти к единому мнению. Архитекторы прислушивались к мнению Главы государства, и он в свою очередь внимательно вникал в суть того, что они предлагали. Настоящий творческий процесс!

Нурсултан Абишевич говорил, что хочет видеть столицу уютной, зеленой, и даже в пример приводил бывшую столицу Германии – Бонн. От его взгляда не ускользала ни одна деталь, ни одна проблема: функциональность аэропорта и вокзала, облик набережной Есиля и зеленых насаждений, университета, стадиона и гостиниц, осушение болот…

К примеру, при строительстве Круглой площади произошел один примечательный случай. Невзирая на то что уже, соглас­но проекту, шло строительство зданий на площади, один из архитекторов предложил проложить автомобильную эстакаду поверху.

– Об этом мы рискнули доложить Нурсултану Абишевичу. Не скрою, нас не сразу поддержали. Но результат получился достойный. Сейчас многим он кажется небольшим мостиком, но в конце 90-х это было весьма неординарное решение, – улыбается Владимир Александрович.

Астана стала не только политическим и экономическим, но и личным, человеческим проектом Назарбаева. Позднее, в 2003 году, на вопрос газеты Wall Street Jоurnal, участвовал ли Президент лично в проектировании и возведении столицы, он ответил: «Каждого дома. Каждого архитектурного проекта. Это касается даже цвета каждого дома… Я – архитектор и не стыжусь сказать об этом».

Не перестает удивлять

Город был постоянно открыт для иностранных архитекторов. Объекты Нормана Фостера, Кисе Курокавы и Манфреди Николетти не только формировали лицо нашей столицы, а задавали более высокий качественный уровень проектирования и строительства.

– Архитекторы видели, что наш город способен идти на эксперимен­ты и строить новаторские здания. У профессионалов было желание возвести замечательные сооружения, а зарубежные строители, чтобы воплотить их задумки в бетоне и стекле, применяли новые материалы и технологии, – рассказывает Владимир Лаптев.

В объектах Фостера подкупает смелость решений: пройти на самом острие технологических возможностей не могут себе поз­волить многие архитекторы. Стек­лянные лепестки ЦКЗ «Казахстан» Николетти подчеркивают динамику и пластику здания в форме усеченного бутона, будто выточенного степными ветрами. Для проекта итальянского зодчего характерна камерность в создании интерьеров, а создавая фойе концертного зала «Пьяцца фойе» («Площадь фойе»), маэстро представлял себе оживленную городскую площадь города Рие­ти, в котором он родился.

Бюро Курокавы предложило футуристический дизайн нового пассажирского терминала аэропорта Астаны и сосредоточилось на основном элементе здания. Центральный объем аэропорта занимает огромный светящийся в темноте купол со срезанной лицевой стороной. Пространство внутри напоминает традиционную казахскую юрту.

– Что касается черт национальной архитектуры, то они выражаются в плавности линий, свободе компоновки и особой антигеометричности объектов. Такая «мягкая» купольная обдуваемая форма зданий продиктована ветрами и суровым климатом. С этих позиций «Хан Шатыр» Фостера я бы назвал образцом современной трактовки архитектурных традиций Казахстана. Работая над проектом Национального музея, мы вдохновились образами дошедших из старины развалин. Фасады здания украсили как бы сколотыми временем орнаментами, связывающими глубокую историю с современностью, – поясняет Владимир Лаптев.

Новая столица была построена в рекордно короткие сроки: в отдельные годы в Астане строи­лось одновременно более 500 крупных объектов. Это стало возможным благодаря всеобщему желанию казахстанцев добиться максимального результата.

За короткий срок новая столица, рожденная волей Первого Президента Казахстана, стала символом независимости и успеха молодого государства. «Столица является воплощением мощи, динамичного развития и стабильности нашей республики. Астана стала ярким, сильным, процветающим, объединяющим всех казахстанцев и устремленным вперед городом. Наша столица является сердцем нашей Родины, символом веры народа в свои силы и великое предназначение», – так ярко и образно Нурсултан Назарбаев определил философию развития Астаны.

– Наш город отличается новизной, – считает Серик Рустамбеков. – На небольшой территории мы видим много современных объектов, в архитектуре ощущаем стык культур Востока и Запада. Символами Астаны стали «Байтерек» и «Хан Шатыр» – здания с необычными, запоминающимися силуэтами.

Известный московский архитектор Чернихов, приехав в нашу столицу, сказал, что любой архитектор здесь испытывает некий культурный шок, не ожидая увидеть современный город, особенно левобережье. По словам зарубежных архитекторов, европейские столицы развивались столетиями, в них соседствуют старые и новые районы, здания разных эпох и стилей, а у нас на небольшой площади разместился новый город – весь в современных архитектурных формах, современном дизайне и с хорошим уровнем благо­устройства. Это их и удивляет, и восхищает.

– Мы старались построить прежде всего комфортабельный город, – продолжает Серик Рустамбеков. – Конечно, с высоты опыта и лет мы видим недостатки, которые по тем или иным причинам есть, но город развивается, растет, и эти недостатки преодолеваются. С развитием электрического транспорта, переводом ТЭЦ на газ будет решена экологическая проблема. Аким города заявил о намерении построить несколько мостов и автомобильных развязок на важных магистралях города, чтобы снизить остроту другой – транспортной проблемы. В Целинограде существовало два моста, а сейчас уже 4 пешеходных и 8 автомобильных. Строится малое внутреннее кольцо, которое разгрузит центр города от грузового транспорта. Завершается строительство объездной автомобильной дороги. Созданы несколько парков, десятки скверов, реконструируются притоки реки Есиль – Акбулак и Сарыбулак, которые привносят комфорт в микрорайоны и улучшают экологию всего города. За эти годы вокруг города поднялись леса. Свыше 100 тысяч гектаров искусственного леса посреди степи! Зеленый пояс столицы, созданный по инициативе Елбасы, смыкается с естественными лесами Боровской зоны.

По мнению архитекторов, возможности для нового поколения проектировщиков и градострои­телей заложены. Каким будет Нур-Султан, зависит от людей, которые придут после и будут в нем работать.