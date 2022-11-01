В разы увеличена ежемесячная пожизненная выплата для чемпионов в Казахстане

Более 300 тысяч тенге теперь ежемесячно и пожизненно получают чемпионы в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Увеличен размер ежемесячного пожизненного обеспечения казахстанских спортсменов и тренеров победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов мира по олимпийским видам спорта.

«Данная выплата изначально составляла 24 МРП (73 512 тенге) и долгие годы оставалась без изменений. Тем не менее в этом году предложение Министерства культуры и спорта Правительству Казахстана было поддержано, и объем ежемесячного обеспечения вырос до 100 МРП (306 300 тенге)», – отметили в МКС РК.

В свою очередь, победители Игр четырехлетия отметили, что эта новость является большой поддержкой для спортсменов.

«Сколько раз я поднимала этот вопрос, находясь в должности депутата. Но мы не получили никаких ответов до этого года. Теперь по инициативе Министерства культуры и спорта призерам Олимпийских игр повысили объем ежемесячного обеспечения до 100 МРП. Это означает большую поддержку для спортсменов. Благодарим страну за оценку заслуг спортсменов», – поделилась олимпийская чемпионка Ольга Шишигина.

Эти изменения коснулись не только спортсменов, но и их тренеров. То есть наставники, воспитавшие победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и чемпионатов мира по олимпийским видам спорта, также могут подать документы на ежемесячное материальное обеспечение, которое они будут получать на протяжении всей жизни.

«Мы рады услышать новость о том, что выплаты теперь выросли в 4 раза. Это была одна из проблем, решению которой не было ответов. Без сомнения, это также очень воодушевит наших юных спортсменов. В особенности рад за тренеров, для них это будет большая поддержка», – уверен победитель Сиднейской Олимпиады по боксу Ермахан Ибраимов.

В ведомстве уточнили, что для получения данной выплаты спортсмены и тренеры должны иметь 20-летний стаж работы в сфере спорта.