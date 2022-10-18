Серийных угонщиков Mazda задержали в Алматы

По подозрению в совершении девяти угонов авто задержаны трое жителей Карасайского района Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"За плечами 23-летнего уроженца Каракалпакстана и его двух подельников, 22-х и 28 лет, уже насчитывается 9 фактов краж автомашин. "Троица" специализировалась на угоне машин Mazda. Операцию по разоблачению и задержанию автоворов провели совместно с сотрудниками Полка патрульной полиции. При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Они дали признательные показания", – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Куатбек Науатов.

По его словам, в ходе следственных мероприятий 4 автомашины были обнаружены, сейчас они как вещественные доказательства приобщены к уголовному делу, остальные, как выяснилось, уже перепроданы или разобраны на запчасти.

Проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения похищенного автотранспорта.

На период расследования фигуранты взяты под стражу, добавили в полиции.