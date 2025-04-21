На правительственном часе в Мажилисе министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев отметил, что практика реализации арестованного имущества показала наличие серых схем, сообщает Kazpravda.kz

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С целью приобретения арестованного имущества по заниженной стоимости, такие лица целенаправленно срывают аукционы, предлагая высокую цену без намерения покупки.

«После признания такого участника покупателем, последний отказывается от внесения оплаты. В результате аукцион с повышением цены признается несостоявшимся, и имущество передается на повторный (второй аукцион), по методу снижения цены. Продажа имущества по заниженной стоимости существенно ущемляет интересы должника, поскольку бремя погашения разницы продажи имущества дальше «ложится на его плечи», – пояснил он.

Также возникают сложности с реализацией земельных участков по исполнительным документам об их изъятии.

Согласно законодательству, земельный участок подлежит реализации от кадастровой (оценочной) стоимости, которая может быть значительно ниже рыночной стоимости.

Заинтересованные лица также используют специальное программное обеспечение, позволяющее фиксировать последовательность действий (шаги) за очень короткий промежуток времени.

«К примеру, в Астане во время торгов методом понижения победитель аукциона подтвердил стоимость имущества в течении 0,2 сек или менее чем за 1 сек. В итоге имущество реализовано всего за 7,5 млн тенге, что в 13 раз ниже рыночной стоимости - 100 млн тенге. Аналогичный пример обнаружен в Акмолинской области, где такой же схемой реализован земельный участок за 2 млн тенге, что в 15 раз меньше оценочной стоимости», – добавил министр.

Для устранения таких фактов разработаны законодательные поправки, способствующие продолжению аукциона на повышение при подтверждении равного ценового предложения.

Поправки также предусматривают возможность предложения покупки имущества участнику, подтвердившему предыдущее ценовое предложение, при отказе произведения оплаты победителем аукциона.