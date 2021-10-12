СЭС нуждается в реанимации

С докладом перед депутатами выступил министр здравоохранения Алексей Цой. В частности, он рассказал, как идет борьба с СOVID-19. Так, приняты меры по обеспечению населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, введены в эксплуатацию 64 кислородные станции, полностью обеспечена потребность медицинских организаций в аппаратах ИВЛ, а 185 районных больниц на 100% оснащены рентгеновским диагностическим оборудованием.

Оказана материальная поддерж­ка медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприя­тиях. Работникам, непосредственно задействованным в борьбе с КВИ, выплачены надбавки по трем группам рис­ка в размере 116 млрд тенге. В 2020 году средняя заработная плата врачей повышена на 30%, средних медицинских работников – на 20%.

– Казахстан прошел 4 волны заболеваемости, что обусловлено появлением новых вариантов штамма коронавирусной инфекции. В период последнего роста заболеваемости на пике регист­рировалось до 7 800 случаев в сутки. Своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по КВИ способствовало сдерживанию темпов распространения заболеваемости и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, – сообщил министр.

Более того, в настоящее время достигнута стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией, в сутки регистрируется до 2 000 случаев.

Говоря о вакцинации против вируса, Алексей Цой сообщил, что гражданам республики обеспечен доступ к пяти видам вакцин: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), QazVac, Hayat-Vax, а также «КоронаВак» и «Синофарм», одоб­ренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения в условиях пандемии коронавирус­ной инфекции. На 11 октября по республике первым компонентом привито 78% подлежащего контингента, или 41% от численности населения, вторым компонентом привито 69% подлежащего населения, или 36% от численности населения.

Далее слово взяла председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Джамиля Нурманбетова. Она отметила, что, несмотря на принимаемые в условиях жесткого карантина меры, выявлен комплекс системных проблем отрасли.

– Сегодня СЭС потеряла функ­ции по обеспечению предупредительного надзора, вся ее деятельность направлена лишь на текущий надзор. Ее неэффективность привела к потере как своей привлекательности, так и независимости. Более того, остаточное финансирование данной сферы и неоднократные реформирования привели к ее тихому вымиранию, – сказала она.

Депутат отметила, что ежегодные вспышки особо опасных инфекций требуют от службы СЭС оперативного реагирования, установления видов возбудителей инфекционных заболеваний и их ликвидации, однако на сегодня отсутствие единой электронной системы эпидемиологического надзора не позволяет оперативно владеть достоверной информацией о состоянии здоровья граждан, возможном переносе инфекции и выявлении очагов инфекционных заболеваний. Это, в свою очередь, сказывается на прогнозировании и оценке эпидемиологической ситуации.

Более того, непрозрачность проведения санэпиднадзора при наличии значительных конт­рольных полномочий СЭС ­обусловливает проявление коррупционных рисков. Так, по данным антикоррупционной службы, за последние 3 года зарегистрировано 59 коррупционных преступлений.

– В связи с этим полагаем необходимым в кратчайшие сроки внедрить единую информационную систему «Санитарно-эпидемиологический надзор». Не менее острой проблемой остается допущение оттока высококвалифицированных специалистов из службы за последние 5–7 лет, что в целом отразилось на квалификации кадрового состава службы, – констатировала депутат.

Следующей проблемой являются слабая материально-техничес­кая база, отсутствие высокотехнологичного и инновационного лабораторного оборудования, недостаточное количество средств индивидуальной защиты.К примеру, оснащение Национального центра экспертизы составляет лишь 71,6%, а износ лабораторного оборудования – 65%.

– Возникает вопрос: возможно ли получение достоверных результатов исследований? Более того, в изношенном состоянии находится 80% зданий СЭС и 64% автотранспорта. Как в такой ситуации возможно оперативно выявить и обработать очаги инфекционных заболеваний и принять противоэпидемиологические меры? – задалась воп­росом Джамиля Нурманбетова.

Особого внимания требует усиление научного потенциала СЭС, считает депутат, так как процесс прогнозирования эпидемиологической ситуации связан с научно обоснованными подходами. Также необходимы меры по поддержке молодых ученых, занимающихся исследованиями в данном направлении.

Депутата Ларису Павловец тревожит уровень вакцинации в стране от КВИ.

– Сегодня, по вашим данным, полный курс вакцинации прошли 6,8 миллиона человек, или 69% от подлежащих вакцинации. Это хороший показатель. Вместе с тем ситуация по числу вакцинированных разнится по регионам. Так, охват первым и вторым компонентами вакцины в Мангистауской области составляет всего 38,9%, ЗКО – 55,8%, Костанайской – 57,9%, что ниже республиканского показателя. В связи с этим скажите, почему в этих регионах сложилась такая ситуация? – спросила она.

По словам Алексея Цоя, в наз­ванных регионах аналогичная картина складывается и в отношении вакцинации от других инфекций. Министр видит решение проблемы в более продуктивной информационной работе внутри этих регионов.

– Сейчас мы попросили граж­данских активистов, они прицельно в эти регионы выезжают. Мы видим, что в Мангистауской области прогресс пошел, и поэтапно процент вакцинации повышается. Здесь только большая разъяснительная информационная работа поможет, – считает он.

Поднимали депутаты и проб­лемы организации образовательного процесса в условиях пандемии. Так, Жулдыз Сулейменова затронула тему санитарных требований при организации учебного процесса. Изменилось количество учащихся – в классе не более 25 человек, а также внедрен принцип «один класс – один кабинет». Этот принцип заключается в том, чтобы ученик с момента прихода в школу и до конца учебного дня не покидал класс, не выходил на улицу в перерывах и на больших переменах.

– Скажите, не вредит ли здоровью детей принцип «один класс – один кабинет»? Дети не выходят на улицу, не играют, это может негативно сказаться на их состоянии, – сказала она.

Глава Минздрава отметил, что сейчас главное – обезопасить детей от заражения.

– Стараемся, чтобы классы между собой не общались, даже большие перемены делаются с определенным интервалом для того, чтобы одномоментно большого количества детей не было. Здесь есть вопросы физического развития. Мы рекомендуем делать гимнастику, проветривать помещения, идут обработка и кварцевание. Сейчас ставятся новые так называемые рециркуляторы, когда можно во время того, когда дети находятся внутри, проводить очистку воздуха. Во многих школах уже поставили такие аппараты, которые не поражают слизистую. Они закрытого типа и очищают воздух внутри системы. Конечно, большая работа выпала на наших школьных врачей и медсестер. Сейчас этим вопросом занимаются, на усиление к ним приходят педиатры из поликлиник. Все эти данные по ограничительным мероприятиям мы взяли из рекомендаций ВОЗ, – сказал глава Минздрава.

Ряд острых вопросов задала депутат Ирина Смирнова. Да, меры по борьбе с пандемией принимаются. Но смертность от вируса остается высокой.

Также депутат предлагает срочным образом решить воп­росы микробной экологии ковидных стационаров страны.

– Это необходимо для того, чтобы попадающие туда ковидные больные не заражались вторично, что сейчас происходит сплошь и рядом и является причиной смертей, – сказала Ирина Смирнова.

Кроме того, она поинтересовалась, почему Минздрав не использует для госпитализации больных КВИ частные клиники, хотя они больше подготовлены к приему больных, чем те же гостиницы или спортивные сооружения.

– Минздрав сопротивляется этим частным учреждениям уже два года почему-то, – конс­татировала она.

Следующий вопрос, который беспокоит депутата, – лекарственное обеспечение больных КВИ.

– Известно, что наши ученые разрабатывают лекарства, которые помогают выйти из КВИ, однако им не разрешают проводить клинические исследования, всячески затрудняя этот процесс. Также почему у нас нет хотя бы в продаже тех лекарств против COVID-19 производства Швейцарии или Японии, которые признаны международным сообществом. В Турции, США они применяются, а мы даже не можем купить, – недоумевает депутат.

Как утверждает Алексей Цой, в ковидных стационарах замеры и обработка постоянно проводятся. Он настаивает на том, что в провизорные центры поступают уже зараженные с положительным ПЦР, поэтому о заражении в стационарах речь идти не может. А что касается случаев вторичного заражения, то такое возможно, отметил министр, в многопрофильных больницах.

Что касается частных организаций, то с мнением депутата глава Минздрава не согласен.

– У нас, в принципе, в системе страхования частные организации присутствуют, и когда был пик пандемии, мы привлекали частные клиники, хотя не все клиники хотят участвовать, потому что есть жесткие требования к безопасности, – сказал он.

Отвечая на вопрос депутата о лекарственном обеспечении и в целом о ситуации на фармрынке страны в условиях пандемии, министр ответил, что лекарства против КВИ сегодня экспериментальные.

– Нет четких данных, что тот или иной препарат помогает, все дают определенные допуски, идеального препарата от КВИ нет. Лекарства применяются в виде «пилота», в виде клиничес­ких исследований, – аргументировал он.

Также министр заверил: рынок конкурентный, каждая аптека может завезти и продавать тот препарат, который посчитает эффективным.

– То есть у коммерческих организаций есть возможность завозить эти препараты в страну, это не возбраняется, у нас есть процедура экстренного ввоза, есть четкий регламент, – сказал он.

О том, как обезопасить медиков, второй год стоящих на линии огня в борьбе с КВИ, задалась вопросом депутат Айгуль Нуркина. Она напомнила, что из резерва Правительства в 2020 году на СИЗы, тест-системы, лабораторное оборудование было выделено почти 11 млрд тенге. Однако до сих пор нет стандартов защитных средств. Каждый производит и закупает по принципу «кто во что горазд». Может быть, поэтому так высок процент зараженных медиков?

– Это немалые бюджетные средства. Мы считаем, что выпускаемая продукция должна быть качественной и создавать условия для работы. И поэтому процедура закупа СИЗов требует соответствия технической характеристике материала. Однако, к сожалению, в Казахстане нет единых требований к СИЗам при их закупе. Поэтому низкое качество закупаемых товаров вызывает опасение в связи с тем, что здоровье наших медиков подвергается ряду рисков, – сказала Айгуль Нуркина.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой на это сообщил о создании рабочей группы по разработке требований к СИЗам. По его словам, в данное время Министерство торговли и интеграции как уполномоченный орган по разработке госстандартов и Минздрав начали эту работу.