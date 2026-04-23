Сеть библиотек значительно расширилась в Астане

В результате работ по модернизации число читателей выросло до 100 тысяч человек, а книжный фонд увеличился до 900 тысяч экземпляров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В КГУ «Централизованная библиотечная система» города Астаны функционируют 25 общедоступных городских библиотек. В соответствии с поручением Главы государства, с 2023 года в столице ведутся работы по модернизации библиотек и обновлению книжного фонда.

Благодаря проведенной работе количество библиотек в Астане увеличилось с 18 до 25. В городе открылись 7 новых библиотек, что позволило обеспечить работой около 40 специалистов. Число постоянных читателей выросло с 80 тысяч до 100 тысяч, а общий книжный фонд достиг 900 тысяч экземпляров. Среди 25 библиотек: 16 – массовые, 8 – детские, а также работает специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих.

Для создания комфортных условий жителям и студентам вузов, расположенных рядом с библиотеками, в ряде учреждений был продлен график работы. В частности, Центральная городская библиотека имени М. Ауэзова работает до 23:00, а Центральная детско-юношеская библиотека – до 21:00.

Для пополнения книжного фонда создана специальная комиссия из числа представителей интеллигенции, на основании решений которой закупается новая литература.

Также среди читателей проводятся опросы, и книжный фонд регулярно пополняется в соответствии с их запросами.