Съезд лидеров мировых и традиционных религий – результат глобальной инициативы Президента Казахстана
Справедливо утверждение, что каждый исторический этап, каждая новая историческая эпоха обогащают человечество новым социально-духовным опытом. Подтверждением этому является наша страна, которая сегодня по праву позиционируется в мировом сообществе как крупный и авторитетный международный центр диалога всех мировых и традиционных религий.
10–11 июня 2015 года в столице Казахстана состоится V Съезд лидеров мировых и традиционных религий, для участия в котором приглашены 112 делегаций из 44 государств. Уникальность нынешнего астанинского межрелигиозного саммита – в его ключевой тематике – "Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития". Дело в том, что впервые на диалоговой платформе съезда соберутся духовные и политические лидеры, которых объединяет понимание целостности мира и ощущение общности перед глобализацией конфликтов, превращением их в потрясения мирового порядка.
В ходе пленарных и секционных заседаний съезда его участники поведут обстоятельный разговор о том, насколько эффективны принимаемые религиозными и политическими деятелями меры по обеспечению бесконфликтного будущего; насколько достаточны инструментарии, созданные международным сообществом для противодействия изменившимся угрозам миру; каковы механизмы по предотвращению противопоставления одного религиозного мировоззрения другим, что, бесспорно, чревато возникновением напряженности. Эти и другие вопросы будут актуализированы на съезде, и на них будут стремиться найти ответы его участники.
В целом созыв очередного межрелигиозного саммита в Астане станет еще одним весомым вкладом Казахстана в формирование новой парадигмы международной безопасности, основанной на поддержании эффективного диалога религиозных лидеров и политических деятелей на пути поиска совместного ответа угрозам и вызовам глобализирующегося мира. Все люди доброй воли в ожидании того, что из самого сердца Евразии, из Астаны, вновь прозвучит четкий и ясный посыл, призывающий народы и государства к упрочению мира и согласия.
Как мы полагаем, диалог духовных иерархов и политиков на новом витке истории может быть охарактеризован как квинтэссенция, своего рода узловая точка, важнейшая доминанта обеспечения долгосрочной безопасности стремительно изменяющегося современного мира. Мандат Съезда лидеров мировых и традиционных религий состоит в том, чтобы стать важнейшим звеном в цепи усилий международного сообщества по гармонизации отношений между цивилизациями, обществами и народами, по сближению культур и религий на платформе диалога во имя будущего всего человечества.
Съезд направлен на создание прямого диалога между лидерами ведущих конфессий, обеспечение сотрудничества между представителями различных вероисповеданий для того, чтобы перевести превалирующие в современном мире враждебность и конфронтацию во взаимопонимание и миролюбие. Более того, благодаря съезду создаются объективные предпосылки для открытия новых горизонтов взаимодействия между самыми различными религиозными сообществами.
Вот уже свыше десяти лет с момента созыва I съезда в 2003 году межрелигиозный саммит демонстрирует миру истинное призвание всех религий, общность моральных и этических принципов, их огромный миротворческий и гуманитарный потенциал. В связи с этим очень важно особо подчеркнуть, что инициатива созыва съезда духовных иерархов принадлежит Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву, который неустанно провозглашает межцивилизационный и межрелигиозный диалог на самом высоком международном уровне.
По признанию духовных иерархов, глобальная инициатива Главы нашего государства по созданию уникальной межрелигиозной диалоговой платформы открыла международному сообществу новый путь для диалога цивилизаций. На встречах с лидерами мировых и традиционных религий – участниками I съезда Президент Казахстана отмечал, что идея диалога цивилизаций, конечно же, не нова, и международным сообществом проделан в этой части огромный объем работы, внесший существенный вклад во всеобщий прогресс человечества путем устранения угроз для мира и безопасности, укрепления доверия на национальном, региональном и международном уровнях, разработки общих этических стандартов. При этом Глава нашего государства четко обозначил тезис, что при всей важности объема, значения и итогов проделанной работы, к сожалению, они не смогли прекратить происходящие в мире конфликты на религиозной почве, то есть не достигли главной цели – не остановили сползание мирового сообщества к возможному конфликту цивилизаций.
Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание религиозных лидеров на том, что основным упущением множества международных форумов, различных симпозиумов, семинаров и иных встреч явилось недостаточное внимание к налаживанию межрелигиозного диалога, ибо именно он является одним из ключевых аспектов диалога цивилизаций. «Мы считаем, – отмечал Президент Казахстана, – что лидеры различных конфессий, чья деятельность оказывает прямое и разностороннее воздействие на умы людей, смогут сказать решающее слово для большинства ныне протекающих конфликтов, которые, надо сказать, имеют в основном религиозную и этническую окраску. Настало время для решительных действий, судьбоносных решений, начала этого длительного и сложного процесса религиозного диалога».
Последовавшие за I съездом межрелигиозные саммиты в 2006, 2009 и 2012 годах убедительно доказали, что, как никогда, важно показать духовные основы и нравственный потенциал всех религий. Необходимо не допустить возобладания безнравственных призывов о столкновении цивилизаций и религий, выражающихся в противопоставлении вероучений, дальнейшей политизации теологических споров и дискредитации одной религии во имя другой. Наша страна делает все, чтобы эта важная платформа лидеров мировых и традиционных религий стала стержнем сотрудничества духовных иерархов и политиков во имя возвращения приоритета духовно-нравственных ценностей и гуманистических идеалов в лоно человеческого сообщества, борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Благодаря глобальной инициативе Лидера нации Казахстан сегодня возглавляет когорту субъектов международного права, которая занимается продвижением диалога между лидерами различных мировых и традиционных религий и конфессий. Эти достижения неразрывно связаны с историей построения государственности нашей страны, когда Президенту благодаря его кропотливой повседневной работе удавалось сохранять равновесие, спокойствие и стабильность в нашей стране. Лидер нации сумел глубоко осмыслить проблемы и перспективы преобразования общества, определить стратегию сильного и процветающего государства, основываясь в том числе на тезисе Льва Гумилева, что "этническая пестрота – это оптимальная форма существования человечества". "Этноконфессиональную пестроту", которую считали едва ли не главной слабостью нашей страны, Президент Нурсултан Назарбаев сумел превратить в стратегический ресурс развития молодого государства.
В результате достигнутых успехов Казахстану удалось избежать межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Эффективный результат достигнут благодаря последовательной и взвешенной политике, проводимой государством в религиозной сфере, сдержанности, отсутствию протекционизма со стороны государства в отношении той или иной религии. При этом межконфессиональное согласие и толерантность бессменно рассматривались как главные ценности казахстанского общества.
Эти обстоятельства важно зафиксировать в силу того, что Казахстан исторически формировался как полиэтническое и многоконфессиональное государство с богатым религиозным ландшафтом. Ислам и православное христианство в нашей стране являются культурообразующими религиями, определившими традиционный быт народа и внесшими значительный вклад в духовное развитие общества.
В Казахстане первый день Курбан айта и православное Рождество Христово объявлены выходными днями. Созданная в стране эффективная модель взаимоотношений государства и религиозных объединений основана на демократических принципах уважения прав и свобод верующих, на отношениях партнерства и стремления к взаимопониманию, веротерпимости и внимательном отношении к чувствам верующих. Сохранение и защита самобытности, культуры, языков, духовных традиций граждан страны на государственном уровне позволили создать уникальную казахстанскую модель межэтнического и межконфессионального согласия. Ее прогрессивность заключена в том, что государство неустанно стремится обеспечивать в стране общественное спокойствие, что позволяет гражданам достойно жить, трудиться и нарабатывать позитивный опыт в сфере человеческих взаимоотношений.
Сегодня, оглядываясь назад, можно определенно сказать, что сбалансированная реализация таких ключевых положений, как уважение и поддержка лучших традиций мировых и традиционных религий, создание условий для развития и свободного применения языков всех этносов, сохранение их культур, позволили Президенту Казахстана консолидировать и объединить граждан нашей страны в единое сообщество. Республика на своем примере наглядно демонстрирует, что диалог и мирное сосуществование различных этносов и конфессий возможно. И единственным правильным средством для этого является кропотливая и выверенная работа руководства страны по согласованию различных интересов всего народа Казахстана.
Зарубежные политики и эксперты высоко оценивают нашу модель межэтнического и межконфессионального согласия и считают ее ценным практическим примером для имплементации в общественной жизни других стран, в том числе развитых государств.
Мы с нетерпением ждем начала работы V Съезда лидеров мировых и традиционных религий, парадигма которого четко обозначена Главой нашего государства: "Религиозные лидеры должны поощрять политиков на пути мира и согласия. Богатства этого мира, созданного Всевышним, должны присутствовать на всех уровнях мировой политической системы".
Уверен, что Астанинский форум духовных иерархов как результат глобальной инициативы казахстанского Лидера Нурсултана Назарбаева даст новый импульс, новое дыхание для блага всех обществ и государств нашей планеты.
Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ, министр культуры и спорта Республики Казахстан