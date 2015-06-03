Статьи Съезд лидеров мировых и традиционных религий – результат глобальной инициативы Президента Казахстана

Справедливо утверждение, что каждый исторический этап, каждая новая историческая эпоха обогащают человечество новым социально-духовным опытом. Подтверждением этому является наша страна, которая сегодня по праву позиционируется в мировом сообществе как крупный и авторитетный международный центр диалога всех мировых и традиционных религий.



10–11 июня 2015 года в столице Казахстана состоится V Съезд лидеров мировых и традиционных религий, для участия в котором приглашены 112 делегаций из 44 государств. Уникальность нынешнего астанинского межрелигиозного саммита – в его ключевой тематике – "Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития". Дело в том, что впервые на диалоговой платформе съезда соберутся духовные и политические лидеры, которых объединяет понимание целостности мира и ощущение общности перед глобализацией конфликтов, превращением их в потрясения мирового порядка.



В ходе пленарных и секционных заседаний съезда его участники поведут обстоятельный разговор о том, насколько эффективны принимаемые религиозными и политическими деятелями меры по обеспечению бесконфликтного будущего; насколько достаточны инструментарии, созданные меж­дународным сообществом для противодействия изменившимся угрозам миру; каковы механизмы по предотвращению противопоставления одного религиозного мировоззрения другим, что, бесспорно, чревато возникновением напряженности. Эти и другие вопросы будут актуализированы на съезде, и на них будут стремиться найти ответы его участники.



В целом созыв очередного межрелигиозного саммита в Астане станет еще одним весомым вкладом Казахстана в формирование новой парадигмы международной безопасности, основанной на поддержании эффективного диалога религиозных лидеров и политических деятелей на пути поиска совместного ответа угрозам и вызовам глобализирующегося мира. Все люди доброй воли в ожидании того, что из самого сердца Евразии, из Астаны, вновь прозвучит четкий и ясный посыл, призывающий народы и государства к упрочению мира и согласия.



Как мы полагаем, диалог духовных иерархов и политиков на новом витке истории может быть охарактеризован как квинтэссенция, своего рода узловая точка, важнейшая доминанта обеспечения долгосрочной безопасности стремительно изменяющегося современного мира. Мандат Съез­да лидеров мировых и традиционных религий состоит в том, чтобы стать важнейшим звеном в цепи усилий международного сообщества по гармонизации отношений между цивилизациями, обществами и народами, по сближению культур и религий на платформе диалога во имя будущего всего человечества.



Съезд направлен на создание прямого диалога между лидерами ведущих конфессий, обеспечение сотрудничества между представителями различных вероисповеданий для того, чтобы перевести превалирующие в современном мире враждебность и конфронтацию во взаимопонимание и миролюбие. Более того, благодаря съезду создаются объективные предпосылки для открытия новых горизонтов взаимодействия между самыми различными религиозными сообществами.



Вот уже свыше десяти лет с момента созыва I съезда в 2003 году межрелигиозный саммит демонстрирует миру истинное призвание всех религий, общность моральных и этических принципов, их огромный миротворческий и гуманитарный потенциал. В связи с этим очень важно особо подчеркнуть, что инициатива созыва съезда духовных иерархов принадлежит Президенту Респуб­лики Казахстан Нурсултану Назарбаеву­, который неустанно провозглашает межцивилизационный и межрелигиозный диалог на самом высоком международном уровне.



По признанию духовных иерар­хов, глобальная инициатива Главы нашего государства по созданию уникальной межрелигиозной диалоговой платформы открыла международному сообществу новый путь для диалога цивилизаций. На встречах с лидерами мировых и традиционных религий – участниками I съезда Президент Казахстана отмечал, что идея диалога цивилизаций, конечно же, не нова, и международным сообществом проделан в этой части огромный объем работы, внесший существенный вклад во всеобщий прогресс человечества путем устранения угроз для мира и безопасности, укрепления доверия на национальном, региональном и международном уровнях, разработки общих этических стандартов. При этом Глава нашего государства четко обозначил тезис, что при всей важности объема, значения и итогов проделанной работы, к сожалению, они не смогли прекратить происходящие в мире конфликты на религиозной почве, то есть не достигли главной цели – не остановили сползание мирового сообщества к возможному конфликту цивилизаций.



Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание религиозных лидеров на том, что основным упущением множества международных форумов, различных симпозиумов, семинаров и иных встреч явилось недостаточное внимание к налаживанию межрелигиозного диалога, ибо именно он является одним из ключевых аспектов диалога цивилизаций. «Мы считаем, – отмечал Президент Казахстана, – что лидеры различных конфессий, чья деятельность оказывает прямое и разностороннее воздействие на умы людей, смогут сказать решающее слово для большинства ныне протекающих конфликтов, которые, надо сказать, имеют в основном религиозную и этническую окраску. Настало время для решительных действий, судьбоносных решений, начала этого длительного и сложного процесса религиозного диалога».



Последовавшие за I съездом межрелигиозные саммиты в 2006, 2009 и 2012 годах убедительно доказали, что, как никогда, важно показать духовные основы и нравственный потенциал всех религий. Необходимо не допустить возобладания безнравственных призывов о столкновении цивилизаций и религий, выражающихся в противопоставлении вероучений, дальнейшей политизации теологических споров и дискредитации одной религии во имя другой. Наша страна делает все, чтобы эта важная платформа лидеров мировых и традиционных религий стала стержнем сотрудничества духовных иерархов и политиков во имя возвращения приоритета духовно-нравственных ценностей и гуманистических идеалов в лоно человеческого сообщества, борьбы с экстремизмом и терроризмом.



Благодаря глобальной инициа­тиве Лидера нации Казахстан сегодня возглавляет когорту субъектов международного права, которая занимается продвижением диалога между лидерами различных мировых и традиционных религий и конфессий. Эти достижения неразрывно связаны с историей построения государственности нашей страны, когда Президенту благодаря его кропотливой повседневной работе удавалось сохранять равновесие, спокойствие и стабильность в нашей стране. Лидер нации сумел глубоко осмыслить проблемы и перспективы преобразования общества, определить стратегию сильного и процветающего государства, основываясь в том числе на тезисе Льва Гумилева, что "этническая пестрота – это оптимальная форма существования человечества". "Этноконфессиональную пестроту", которую считали едва ли не главной слабостью нашей страны, Президент Нурсултан Назарбаев сумел превратить в стратегический ресурс развития молодого государства.



В результате достигнутых успехов Казахстану удалось избежать межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Эффективный результат достигнут благодаря последовательной и взвешенной политике, проводимой государством в религиозной сфере, сдержанности, отсутствию протекционизма со стороны государства в отношении той или иной религии. При этом межконфессиональное согласие и толерантность бессменно рассматривались как главные ценности казахстанского общества.



Эти обстоятельства важно зафиксировать в силу того, что Казахстан исторически формировался как полиэтническое и многоконфессиональное государство с богатым религиозным ландшафтом. Ислам и православное христианство в нашей стране являются культурообразующими религиями, определившими традиционный быт народа и внесшими значительный вклад в духовное развитие общества.



В Казахстане первый день Курбан айта и православное Рож­дество Христово объявлены выходными днями. Созданная в стране эффективная модель взаимоотношений государства и религиозных объединений основана на демократических принципах уважения прав и свобод верующих, на отношениях партнерства и стремления к взаимопониманию, веротерпимости и внимательном отношении к чувствам верующих. Сохранение и защита самобытности, культуры, языков, духовных традиций граждан страны на государственном уровне позволили создать уникальную казахстанскую модель межэтнического и межконфессионального согласия. Ее прогрессивность заключена в том, что государство неустанно стремится обеспечивать в стране общественное спокойствие, что позволяет гражданам достойно жить, трудиться и нарабатывать позитивный опыт в сфере человеческих взаимоотношений.



Сегодня, оглядываясь назад, можно определенно сказать, что сбалансированная реализация таких ключевых положений, как уважение и поддержка лучших традиций мировых и традиционных религий, создание условий для развития и свободного применения языков всех этносов, сохранение их культур, позволили Президенту Казахстана консолидировать и объединить граждан нашей страны в единое сообщество. Республика на своем примере наглядно демонстрирует, что диа­лог и мирное сосуществование различных этносов и конфессий возможно. И единственным правильным средством для этого является кропотливая и выверенная работа руководства страны по согласованию различных интересов всего народа Казахстана.



Зарубежные политики и эксперты высоко оценивают нашу модель межэтнического и межконфессио­нального согласия и считают ее ценным практическим примером для имплементации в общественной жизни других стран, в том числе развитых государств.



Мы с нетерпением ждем начала работы V Съезда лидеров мировых и традиционных религий, парадигма которого четко обозначена Главой нашего государства: "Религиозные лидеры должны поощрять политиков на пути мира и согласия. Богатства этого мира, созданного Всевышним, должны присутствовать на всех уровнях мировой политической системы".



Уверен, что Астанинский форум духовных иерархов как результат глобальной инициа­тивы казахстанского Лидера Нурсултана­ Назарбаева даст новый импульс, новое дыхание для блага всех обществ и государств нашей планеты.



Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ, министр культуры и спорта Республики Казахстан