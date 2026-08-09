Caspian Clean Challenge объединил волонтеров восьми стран в Актау

Фото: МКИ

В Актау прошел международный экологический марафон Caspian Clean Challenge, объединивший волонтеров из восьми стран. Акция состоялась в рамках международной волонтерской недели Caspian Sea Action Week 2026, передает Kazpravda.kz.

Марафон организовали в формате плоггинга: участники одновременно занимались спортивной активностью и собирали мусор на побережье Каспийского моря. К акции присоединились представители Казахстана, Азербайджана, России, Ирана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

«Главная цель Caspian Clean Challenge — привлечь внимание к сохранению экосистемы Каспийского моря, развитию экологической культуры и поддержке волонтерских инициатив. Международный формат акции подчеркивает общую ответственность стран региона за сохранение окружающей среды», - сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

В рамках марафона также работал экологический городок. Здесь волонтерские организации представили свои проекты, зеленые технологии и экологические разработки.

Для участников и гостей организовали площадки по сортировке отходов, мастер-классы и экологические викторины.

Caspian Clean Challenge стал одним из мероприятий Caspian Sea Action Week 2026, которая проходит под эгидой Международного года волонтеров.