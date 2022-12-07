Сформировать нулевую терпимость

В ходе форума были подведены итоги антикоррупционной деятельности в регионе, наиболее активные и неравнодушные граждане, внесшие значительный вклад в формирование в обществе антикоррупционной культуры и укрепление принципов добропорядочности, были отмечены дипломами и денежными поощрениями. Также были награждены победители областного конкурса на лучшее эссе среди школьников и студентов.

Как отмечали выступавшие на мероприятии, главная задача на данный момент – сформировать в казахстанцах нулевую терпимость к проявлениям коррупции в обществе.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал необходимость решительной борьбы с коррупцией, которая как ржа разъедает наше общество, – сказал заместитель акима Кызылординской области Нурымбет Сактаганов. – Глава государства призвал усилить информационно-разъяснительную работу среди населения, мобилизовать на борьбу с коррупцией общественников. Указом Президента утверждена Концепция антикоррупционной политики Рес­публики Казахстан на 2022–2026 годы, где обозначены ключевые проблемы, которые необходимо решить в ближайшем будущем. В докумен­те отмечается, что Казахстан нацелен на переход от рутинного противодействия коррупции к коренному изменению общественного сознания, приоритету превентивных мер.