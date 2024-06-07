Шаг шагнешь – всюду древность...

Господин, Детинец и голубка

Если меня спросят, чем мне в первую очередь запомнилась Новгородчина, отвечу без раздумий: «Одуванчиками!» Огромные, яркие, они, как осколки солнца, устлали этот край желтым бархатным одеялом в дни, когда наша казахстанская делегация прибыла познакомиться с древнейшим российским городом. Новгородцы дивились такому буйству: вот ведь только было прохладно, и вдруг вмиг все зацвело. «Это вы нам привезли настоящую весну…»

Вот так, по колено в одуванчиках, мы и знакомились с древней Русью. Ехала в пресс-тур, организованный представительством Россотрудничества в Казахстане совместно с правительством Новгородской области, специально не читая ничего о Новгороде: хотелось как с Парижем – увидеть и умереть!

До последнего не дошло, но дыхание перехватывало не раз, потому что очень уж хорош Гос­подин Великий Новгород! Это, кстати, древнее его название: в XII–XIII веках город достиг своего расцвета, объединив под собой всю северную часть Руси и внеся большой вклад в развитие торговли на том самом пути «из варяг в греки». Уже тогда Новгород мог похвастаться могучей историей: датой его основания в летописях указывается 859 год. Но нужно понимать, что летописи сами по себе появились несколько позже, и полностью доверять переданной в них хронологии, зачас­тую сохраняемой до этого лишь в устной форме, не стоит – вполне возможно, что Гос­подин еще старше. Тем не менее и 859 год делает его древнейшим городом России.

Всю историю города пересказывать – газеты не хватит, тут один совет: приехать лично, надеть удобную обувь и вперед – по Детинцу, расположенному на левом берегу реки Волхов. Кстати, слышали такое название, знаете, что оно означает? А это тот самый всемирно известный Новгородский Кремль, а Детинец – потому что… и вот тут версий несколько. Кто-то из исследователей считал, что так укрепление называлось потому, что в нем жили княжеские дружинники – отроки; другие – что крепость во время вражеских набегов становилась прибежищем для новгородских детей, которых свозили сюда во спасение. Есть еще несколько предположений, сами же экскурсоводы придерживаются варианта, что Детинец – это «детеныш»: что-то меньшее внутри большего, такая вот свернувшаяся калачиком маленькая отважная крепость в лоне града.

Детинец меж тем по возрасту совсем не дите: заложен он был еще в XI веке князем Владимиром Ярославичем, старшим сыном Ярослава Мудрого, по тем временам из дерева. Свой окончательный – каменный – облик крепость обрела в XV веке, оставаясь до сих пор древнейшим в России кремлем.

«Звезда» кремля – Софийский собор, и он тоже уникален, будучи самой древней из сохранившихся каменных построек Руси. Возводить его начали в 1045 году с легкой руки Ярослава Мудрого и опять-­таки его сына Владимира. Управились за ­несколько лет – стоит века! Наречен собор Софийским во имя Софии Премудрости Божьей – образа церкви, в которой пребывает Христос – Божия сила и Божия премудрость.

Экскурсоводы вас обязательно спросят: «Видите, на кресте центрального золоченого купола голубка сидит? Как думаете – живая?» Шпаргалка: голубок свинцовый. Прародитель этой птахи поселился на куполе несколько столетий назад: по преданию, когда в XVI веке царь Иван Грозный учинил Новгородскую расправу, на крест Софийского собора сел голубь. И окаменел навеки, увидев творившийся ужас…

А потом к одному из монахов явилась во сне Богородица и молвила: до тех пор град будет вне опасности, покуда голубок будет сидеть на кресте. С тех пор так и повелось: сидит божья птица на своем месте, значит, город может спать спокойно. И было так несколько веков, пока Новгород не оказался в фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны. Тогда-то крест с голубем сильно покосился, а позже и вовсе был вывезен в Испанию (в городе стояла так называемая Голубая дивизия из испанских добровольцев, воевавших на стороне Германии).

Вернуть украденное удалось лишь в 2004 году; но ныне купол венчает «современная» птица мира, а реликвия установлена перед иконостасом внутри собора, рядом с еще одним легендарным символом Новгорода – иконой «Знамение Пресвятой Богородицы». У этого образа своя непростая история, делаю­щая ее глубоко почитаемой, обязательно прочтите это предание из глубины веков. А еще лучше – приезжайте и посмотрите на святыню своими глазами, как и все внутреннее убранство храма, тут каждый уголок – веха истории.

А еще на территории кремля расположены Грановитая палата с экс­понатами даже из XI века, чудные Магдебургские ворота XII века и Часозвоня со своей загадкой: почему же у башни наклон сродни Пизанской? Тут же установленный в 1862 году мо­нумент «Тысячелетие России», который фашисты тоже чуть было не отправили в Европу.

Великая Отечественная вообще очень тяжело «прошлась» по Новгороду. Захватчики оккупировали город в августе 1941 года, и выбить их отсюда удалось лишь в январе 1944-го. За это время деревянные здания прошлых веков были сожжены дотла, каменные – повержены в руины, музеи разграблены… Вслед за культурными ценностями город лишился промышленных предприятий. Но уже в ноябре 1945 года Новгород был включен в число городов, подлежащих первоочередному восстановлению, древний град восстанавливали всей страной!

Вы – нам, а мы – вам

Сейчас Новгород – чистейший городок, населенный примерно 220 тыс. жителей. Мал, но удал: в минувшем году Новгородскую область с населением всего 600 тысяч посетили около 1,7 млн турис­тов! И это закономерно: древний город расположен всего в паре часов езды от Санкт-Петербурга, куда прибывают прямые рейсы из Астаны. К слову, через пару лет это время сократится в разы: в области ждут запуска высокоскоростной магистрали, что в свою очередь увеличит поток гостей, а туризм станет более доходной отраслью для бюджета.

Приятно глазу уже в пути: по обочинам рассыпаны, как будто игрушки из войлока, деревенские домишки, выглядывающие покатыми крышами из густых крон деревьев. Мое воображение рисовало окрестности, может быть, вполне банальные, с сюжетами из сказок. В которые замечательно вплетались буслики – красавцы аисты, гнездящиеся на столбах ЛЭП.

Здесь вообще очень тепло относятся ко всему живому: в Новгороде чуть ли не каждый встречный – с собакой на поводке, в зоомагазине хозяйничал упитанный и залюбленный кот. Так же с клумбами и деревьями: все ухожено, полито.

Еще при СССР Новгород считался всесоюзным центром радиоэлектроники – в городе был построен целый комплекс профильных предприятий. Сейчас на Новгородчине выбор производств гораздо шире, это и «химия», и сельхозиндустрия. Валовой региональный продукт (ВРП), то есть показатель экономической деятельности региона, неуклонно растет. Возможным это стало благодаря наращиванию удобств для производственников, в том числе созданию особых экономических зон, в которых очень заманчивые условия и для казахстанцев.

– Особая экономическая зона «Новгородская» – отличные «ворота» для того, чтобы зайти в российский бизнес. Средний бизнес или инновационные проекты могут начать с небольшого инвес­тиционного порога и разрастись до крупных предприятий, – высказался на встрече с казахстанскими журналистами глава ОЭЗ Артур Аюпов, отметив особые плюсы зоны: бесплатное подключение к электросетям (большая экономия!), для инвес­торов ввоз оборудования и сырья – с нулевой пошлиной. А главное – у инвесторов, даже зарубежных, есть право приобрести в частную собственность земельный учас­ток непосредственно под своим производственным комплексом, причем за цену в 1⁄5 часть от его кадастровой стоимости. Но есть и условие: защитить инвестиционный проект и вложить в него не менее 120 млн рублей.

– Ждем казахских инвесторов. Сейчас наша область все прис­тальнее смотрит на восток, в том числе на Казахстан. Российский бизнес мог бы покупать продукцию, которая не производится у нас, а взамен продавать то, что нужно Казахстану, – подытожил встречу в бизнес-центре первый заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов.

К слову, новгородские бизнесмены уже давно сотрудничают с казахстанскими партнерами. Такими, как предприятие, специа­лизирующееся на производстве трубопроводной арматуры. Кто-то только планирует зайти на наш рынок, например, производитель органических удобрений и разработчики программного обеспечения.

«Город-университет»: наши в городе

Новые производства требуют все больше кадров. Раньше с этим в области было туго: близость к мегаполисам не только благо, но и причина утечки мозгов. Стремительнее всего «утекали» выпускники школ – желающих получать высшее образование в единственном крупном вузе области – НовГУ – было немного.

Как признался ректор Новгородского государственного университета Юрий Боровиков, понять молодежь можно.

– На старых фото видно, что тут и бурьян рос, и лужи огромные, да и в целом было нереспектабельное место. Помню, настоятель Покровского собора (он расположен аккурат напротив вуза – Авт.) отец Игорь то ли в шутку, то ли всерьез сказал: «Вечерние службы ставим пораньше, чтобы прихожане расходились засветло – мало ли что может случиться с ними по пути…», – рассказал ректор. Юрий Сергеевич, кстати, наш земляк – устькаменогорский, а потому казахстанской делегации был искренне рад.

Изменить ситуацию с высшим образованием в регионе решили в 2018 году, и год спустя главе государства представили проект обновленного вуза, превратили «одинокость» НовГУ из недос­татка в фишку, сформировав концепцию «Город-университет»: сделать так, чтобы жители города максимально были сопричастны к деятельности вуза – или учились в нем, или работали.

Сегодня НовГУ имени Яросла­ва Мудрого объединяет сразу несколько институтов, кафедр и колледжей, расположенных в разных зданиях. Образовательных программ – более 160, занятия ведут несколько сотен преподавателей, из которых львиная доля – кандидаты наук и профессора. Такое количество педагогов охватывает почти 12 тыс. студентов, среди которых 1 700 ребят – иностранцы из 62 стран. Ежегодно университет выделяет пару тысяч мест на бюджете, и зарубежные студенты имеют право претендовать на них наравне с гражданами России.

Есть студенты и из Казахстана. Один из них, Куаныш Бейсеев, алматинец, учится на врача.

– Я уже на пятом курсе. С маминой стороны все у нас врачи, и я решил продолжить династию. Школу окончил за границей, а куда поступать дальше – долго не мог определиться. В итоге сдал онлайн-тестирования в кучу университетов всего мира. Поступил в половину из них на платное отделение. А вот в НовГУ меня пригласили на бюджет: я получил высокие баллы по химии, биологии и русскому языку. Но даже не это стало решающим, а советы алматинских врачей, которые контактирует со своими коллегами из Новгорода: очень хвалили местный факультет. Уже приехав сюда, я подтвердил свои знания на еще одном тестировании и в итоге попал на бюджет при том, что конкуренция была – три человека на место! – рассказал Куаныш.

Студент признается: первый год учебы дался нелегко, все-таки специфика профессии требует больших усилий, да и пандемия стала «отягчающим фактором».

– Поступил я в ковидные времена, это тоже наложило свой отпечаток: медики болели повально, на замену им приходили студенты, в том числе и я. Приходилось и катетеры ставить, и утки подавать. Кто-то не пересилил себя и бросил универ, а мне, знаете, это все только на пользу пошло. Какие планы после вуза? Учиться мне еще долго, но, однозначно, вернусь в Алматы, привлекает область торакальной хирургии, – поделился Куаныш.

Ну и, конечно, нельзя, говоря об университете, не упомянуть об инновационном научно-технологическом центре «Валдай», обосновавшемся на базе НовГУ в 2021 году. Задача его масштабна – развивать научный потенциал области и вместе с тем обеспечивать приток в регион молодых специалистов и ученых, создавая им такие условия, чтобы они захотели тут остаться. И тогда слаженно будет работать вся экосистема: университет, ОЭЗ «Новгородская», строящийся кампус и сам ИНТЦ. Сейчас на площадках центра «обитают» 28 резидентов, занимающиеся разработками в самых различных направлениях. Студентам НовГУ – зеленый свет: есть желание и потенциал – присоединяйтесь, такое вот дуальное обучение.