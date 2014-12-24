«Шахтерской славы» полный кавалер

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда
Геннадий Иосифович – один из старейших работников ТОО «СП «Минова Казахстан», производящего полимерные ампулы для анкерного крепления кровли в горных выработках. Но с шахтерским трудом он связал себя не сразу. После окончания школы поступил в дорожно-техническую школу и освоил железнодорожную специальность «помощник машиниста». Мечтал Геннадий водить поезда, а отслужив в армии, вернулся домой и сразу пошел на шахту, проходчиком. Параллельно учился в горном техникуме.
Ответственный и трудолюбивый паренек в 26 лет уже возглавил участок. На 104-й шахте проработал 17 лет, затем его перевели заместителем директора шахты им. Стаханова, а далее – на шахту им. Костенко… Словом, потрудился на многих угольных предприятиях. Полный кавалер знака «Шахтерская слава», почетный шахтер, в 2013 году был награжден медалью за «Эффективность в трудовой деятельности» как высочайший профессионал своего дела.
Принципиальный, прямолинейный, Геннадий Иосифович пользовался авторитетом у коллег, но и немало натерпелся, отстаивая честные позиции. Сегодня о нем говорят с уважением, а то и с восхищением. В 2003 году, когда Геннадию Козлову было уже за 70, энергичному инженеру и отличному организатору производства доверили руководство домом отдыха «Шахтер». Тут опытного горняка и отыскало руководство компании «Минова Казахстан». И пригласило на работу.
Совместному предприятию потребовались именно профессиональные знания и безупречный опыт горняка Козлова для внедрения передовой немецкой технологии на шахтах бассейна. Сейчас ее используют практически все горнорудные предприятия Казахстана. По словам Геннадия Иосифовича, принципиально новые крепления кровли основаны на мировых стандартах и призваны обеспечить надежность и безопасность в подземных работах.
Однажды верно сделанный в юности выбор дела, светлая голова, кладезь профессиональных знаний помогли состояться и получить признание Геннадию Козлову, который осенью отметил 85-летие. Но продолжает трудиться. Как тут не вспомнить слова Главы государства, сказанные в интервью телеканалам, что легкие деньги всегда могут обесцениться, исчезнуть, а рабочая профессия не даст пропасть и будет кормить всю жизнь.

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