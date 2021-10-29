Шанс для начинающих

Конкурс с целью поддержки бизнес-инициатив казахстанцев проводит в рамках своего 20-летия ассоциация «Bolashaq» совместно с компанией Alawwal Partners.

Как отметил на презентации в СЦК член ассоциации «Bolashaq», управляющий партнер компании Каныш Тулеушин, главная задача конкурса – пробудить желание у начинающих предпринимателей расти и претворять мечты в ­реальность. В нем может принять участие любой гражданин Казахстана. На этот раз нет никаких ограничений по возрасту.

Заявки принимаются до 20 января на сайте www.startup-bolashaq.kz. Полуфиналисты неделю будут проживать в зоне отдыха в Алма­ты, где им на подмогу придут специалисты по финмоделированию, бизнес-планированию, ведению переговоров с инвесторами. За ходом конкурса можно будет следить в формате реалити-шоу.

Затем финалисты презентуют свои проекты перед бизнес-ангелами. Авторы самых интерес­ных идей смогут получить от них инвес­тиции в размере от 10 млн тенге.

– По моему опыту, один из главных факторов – не просто наличие идеи, они рождаются у многих людей. Гораздо важнее, когда эта идея находит проявление, когда тебе удается получить хоть какое-то подтверждение того, что задумка находит отклик у потенциального потребителя, – поделился секретами успешного стартапа CEO Freedom Holding Corp Тимур Турлов. – А еще важно наличие сильной мотивированной команды, ведь почти любой бизнес – это коллективный продукт. Важно выстраивать партнерство внутри проекта. Надеюсь, мы сможем как-то вдохновить людей сделать первый шаг, поможем им сэкономить какое-то количество ресурсов и убережем от ошибок.

По словам бизнесмена, научиться работать в команде – ключевой навык, который приветствуется везде. Этому «искусству» могут обучить бизнес-ангелы конкурса.

Инвестиции от бизнес-ангелов – главное новшество пятого сезона конкурса. Теперь опытные бизнесмены станут не просто менторами для новичков, а настоя­щими партнерами по бизнесу. Это отличный шанс для казахстанцев, желающих открыть и развивать собственное дело. Ведь помимо денежных средств победителей ждут экспертиза, обмен опытом и поддержка.

Одним из бизнес-ангелов станет Динара Сатжан. Тележурналист и бренд-амбассадор проекта уже выступала ментором в 2016 году, тогда ее подопечный Елдос Бая­лышбаев стал победителем. ­Несмотря на инвалидность, он смог воплотить мечту о зоне отдыха для людей с особыми ­потребностями на Алаколе.

– Есть много идей с большим потенциалом, но нет возможности реализовать их. «Startup Bolashaq» – очень нужный конкурс, ведь он предлагает ресурсы, – отметила Динара Сатжан, выразив желание стать бизнес-ангелом в фэшн-индустрии.

По программе «Bolashaq» уже более 11 тыс. человек получили образование за рубежом. Все они работают в Казахстане.

Как сообщил председатель совета ассоциации «Bolashaq» Алмас Кудайберген, в нынешнем году в сообществе произошли изменения. Избран новый председатель, новые члены совета. Если раньше в его составе было много госслужащих, то сейчас представлены бизнес и другие социальные сферы.

Пересмотрены проекты, поставлена задача развития бизнеса. В связи с этим ассоциация «Bolashaq» запустила несколько проектов по поддержке будущего. В частности, проведение менторского проекта и бизнес-форума «Bolashaq» 5 ноября. В нем примут участие авторитетные предприниматели Казахстана.

– В свое время «Bolashaq» был учрежден как финансовый грант. Сейчас наша цель изменилась, и финансы предоставляются как инвестиции, а не как гранты. 10 бизнес-ангелов, которых мы выбрали из числа авторитетных граждан нашей страны, готовы поддержать новых предпринимателей. Если у вас есть бизнес-идея, участвуйте в проекте! – призвал Алмас Кудайберген.