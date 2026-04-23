Шедевры Бахрушинского музея: выставка «Пушкин и театр» проходит в Астане

Фойе театра украшают копии редких эскизов декораций и костюмов от выдающихся сценографов разных эпох

В Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького открылся выставочный проект, подготовленный Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина, сообщает Kazpravda.kz

Экспозиция, получившая название «Пушкин и театр», знакомит зрителей с историей сценического воплощения произведений Александра Сергеевича Пушкина на примере уникальных материалов из одного из крупнейших театральных собраний мира.

Александр Пушкин давно перешагнул рамки национальной культуры, став фигурой планетарного масштаба. Его творчество стало универсальным языком, на котором говорят режиссеры, художники и музыканты по всему миру.

Именно Пушкин заложил фундамент современного драматического искусства: его новаторские подходы к драматургии дали импульс к зарождению новых жанров – от философской трагедии до народно-поэтического театра, а также открыли эпоху оперной классики.

В основе выставочного проекта лежит исключительное по своей полноте фондовое собрание Бахрушинского музея.

Взоры посетителей привлекают цифровые копии редких эскизов декораций и костюмов, созданные выдающимися сценографами разных эпох.

Среди авторов представленных работ – признанные мастера театрально-декорационного искусства: Андрей Роллер, Карл Вальц, Константин Коровин, Александр Головин, Наталья Гончарова, Иван Билибин и многие другие.

Эти материалы позволяют проследить эволюцию интерпретаций пушкинских сюжетов на сцене, демонстрируя, как классические тексты обретают новую жизнь в визуальном языке театра.

Экспозиция дает возможность увидеть закулисную магию создания спектаклей, ставших вехами в истории мирового исполнительского искусства.

Выставка в стенах старейшего столичного театра открывает зрителям пространство для диалога между великой литературой, изобразительным искусством и сценической эстетикой.

Напомним, Бахрушинский театральный музей основан 29 октября 1894 года московским промышленником и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865–1929).

Бахрушинский музей – крупнейший хранитель театрального наследия России. В фондах музея более 1,5 млн экспонатов: архивы прославленных театральных деятелей, эскизы костюмов и декораций знаменитых мастеров сценографии, сценические костюмы великих актеров, предметы декоративно–прикладного искусства, программы и афиши спектаклей, фотографии, портреты и редкие издания. Главная усадьба Бахрушинского в составе 6 объектов находится в Москве, как и 10 филиалов: 3 мемориальных дома (А.Н. Островского, М.Н. Ермоловой, М.С. Щепкина), 5 музеев-квартир (Вс.Э. Мейерхольда, Г.С. Улановой, М.М. Плисецкой, В.Н. Плучека, актёрской семьи М.В., А.А. Мироновых – А.С. Менакера), музей-мастерская театрального художника Д.Л. Боровского и музей-студия Радиотеатра.

В 2017 году открылся филиал музея в Зарайске – на родине Бахрушиных. В 2021 году музей получил здание в Музейном квартале в Туле, где откроет еще один филиал.