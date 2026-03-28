Фото: пресс-служба театра

В театре «Астана Балет» представили премьеру современного балета «Болеро X» в постановке израильского хореографа Шахара Биньямини, сообщает Kazpravda.kz

В новой постановке израильского хореографа Шахара Биньямини легендарная партитура Мориса Равеля превращается в мощный сценический ритуал, где движение и коллективная энергия становятся главным выразительным языком.

Масштабная хореография с участием более 50 артистов превращает знаменитую партитуру в мощный сценический ритуал, где ансамбль действует как единый организм, исследуя темы коллективной энергии и взаимодействия.

Современный балет «Болеро X» — не просто иллюстрация знаменитой партитуры, а её глубокое хореографическое переосмысление. Музыка Равеля с её гипнотическим ритмом и нарастающим напряжением превращается в живой сценический организм, где основой действия становятся повторение и коллективная динамика.

Вместо привычного сольного фокуса ансамбль действует как единый организм, где повторяющиеся структуры, волны движения и непрерывное изменение групповой динамики исследуют темы единства, взаимодействия личности и коллектива. Тела танцовщиков органично сливаются с музыкальным ритмом, а сцена превращается в пространство общего дыхания и энергетической интенсивности.

Художественный руководитель театра Нурлан Канетов отметил, что для команды было важно пригласить хореографа мирового уровня – Шахар Биньямини, чья работа сочетает физическую мощь, интеллектуальную глубину и выразительную эстетику.

Огромную работу проделали ассистенты хореографа Шахара Биньямини. В спектакле задействованы 65 артистов, и для каждого это стало новым этапом профессионального роста. Здесь иная пластика, иные задачи — требуется абсолютная концентрация, тонкое ощущение партнеров, буквально дыхание друг друга. В определенные моменты артисты надевают специальные черные скобы на зубы — это создает дополнительный визуальный эффект. Мне кажется, этот спектакль о человеческом импульсе, о том, как минимальное движение перерастает в единую мощную волну. Музыка постепенно нарастает, усиливается напряжение — оно почти вегетативное, шаманское, вводящее в состояние транса. Думаю, зритель обязательно прочувствует это физическое воздействие и спектакль будет иметь большой успех, – отметил спикер. К слову, Шахар Биньямини – один из наиболее заметных хореографов современного танца, известный своим мощным физическим языком, эмоциональной глубиной и выразительным визуальным мышлением. Его работы создаются для ведущих мировых коллективов и отличаются масштабностью и философской насыщенностью. «Болеро X» по праву считается одной из ключевых постановок в его творчестве и сыграл важную роль в укреплении его международной репутации. «Артисты «Астана Балет» просто невероятные. Их техника, пластика и возможности тела поражают. Чувствуется, что знание балета заложено у них в самих телах, и это прекрасное зрелище. У них также так много потенциала и возможностей, о которых, мне кажется, они даже не задумывались. Я считаю, что мне очень повезло быть здесь с такими талантливыми и способными артистами. Моя цель — открыть для них новые двери, новые идеи и способы движения. И это касается не только физики тела и расширения границ возможного, но и раскрытия их сознания: того, как они подходят к движению из более глубокого внутреннего состояния, а не просто как к набору шагов», – поделился ассистент хореографа Джозеф Кудра.

Символично, что название спектакля несёт особое значение: буква X трактуется как знак умножения и точка пересечения – место, где сходятся прошлое и настоящее, индивидуальное и коллективное, музыка и движение.

По словам заслуженного деятеля Казахстана, ведущей солистки театра «Астана Балет» Татьяны Тен, для творческого коллектива этот проект стал опытом освоения новой техники, в которой акцент смещён с жёсткого контроля на телесные ощущения и внутреннюю свободу.

Репетиционный процесс был направлен на развитие координации, снятие мышечных зажимов и формирование слаженного ансамблевого взаимодействия.

«Для артистов, привыкших к классическому и неоклассическому репертуару, такая хореографическая техника стала новым опытом. Здесь важно не только контролировать тело, но и уметь его расслаблять, проживая непривычные эмоции и состояния. В отличие от классического танца, где сохраняется постоянное натяжение, в этой постановке мы учились отпускать напряжение, что помогло лучше почувствовать своё тело. Спектакль требует высокой физической выносливости и концентрации, так как основан на точном взаимодействии внутри ансамбля. При этом в нем возникают состояния, близкие к медитативным, когда появляется ощущение единства с музыкой и партнёрами. Мы не играем роли, а работаем с собственными эмоциями, сохраняя индивидуальность внутри общего движения», – пояснила собеседница.

Ведущий солист театра «Астана Балет» Сундет Султанов также раскрыл некоторые тайны закулисья.

«Подготовка к премьере заняла примерно месяц, и работать с командой Шахара было очень комфортно. В этом балете много технических деталей, плие и движения отличаются от привычных, поэтому мы тщательно отрабатывали каждое движение и выстраивали географию сцены, чтобы всем было удобно. Музыка заряжает и плавно нарастает, создавая ощущение мистики и звериной энергии. В массовых сценах особенно важно знать счет и движение, а соло и дуэты вплетены так, что постепенно подключается весь ансамбль, превращаясь в единый организм. Свет, костюмы и сценография создают гипнотическое впечатление — начало спектакля в черном кабинете, затем соло и постепенное заливание света, это нужно видеть, чтобы прочувствовать первобытную энергию и мощный поток эмоций», – отметил он.

Хореография развивалась параллельно музыкальной форме «Болеро»: от сдержанного начала к мощной кульминации, где визуальная и кинетическая плотность достигала максимума. Повторение здесь не было механичным и наполнялось смыслом, превращаясь в язык, через который раскрывались философские и эмоциональные аспекты произведения. Симфонический оркестр театра «Астана Балет» под управлением Армана Уразгалиева резко усиливал драматизм постановки, подчеркивая ее гипнотическую энергию.

Напомним, что балет получил международное признание, гастролируя по сценам Европы, Северной Америки и Азии. Постановка была представлена в сотрудничестве с ведущими танцевальными коллективами, включая Ballet BC, а также реализована при участии образовательных учреждений, таких как Tanz Akademie Zürich.

В этой постановке классическое музыкальное наследие органично соединяется с современным хореографическим мышлением. А коллективное движение превращается в мощный энергетический поток и своеобразный мистический ритуал, погружающий зрителя в первозданную силу танца, ритма повторения и общего дыхания ансамбля.