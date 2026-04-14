Артисты столичного театра отправятся на гастроли в Туркестан

Дана Аменова
специальный корреспондент

Показы спектаклей пройдут на сцене городского музыкально-драматического театра

С 21 по 25 апреля 2026 года Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева проведёт гастроли в Туркестане, сообщает Kazpravda.kz 

Ведущий театральный коллектив столицы представит на сцене Туркестанского музыкально-драматического театра ряд ярких и значимых постановок из своего репертуара. Гастрольная программа станет заметным культурным событием и настоящим праздником для зрителей.

Открытие гастролей состоится 21 апреля показом трагедии «Қарагөз» Мухтара Ауэзова - одного из выдающихся произведений казахской драматургии. Постановка раскрывает вечную тему противостояния любви и судьбы и отличается глубиной психологического содержания и художественной выразительностью. Режиссер-постановщик Заслуженный деятель Казахстана Гульсина Миргалиева.

Гастрольная программа предоставляет зрителям возможность познакомиться с постановками различных жанров.

22 апреля в рамках гастролей будет представлена элегия «Шәмші» С.Тургынбекулы, посвященный легендарному композитору Шамши Калдаякову. Постановка предлагает тонкое и проникновенное осмысление его духовного мира. Режиссер - Заслуженный деятель Казахстана Болат Узааков. Образ Шамши на сцене воплощает Заслуженный деятель Казахстана Нуркен Отеулов.

23 апреля зрителям будет представлена комедия К.Жиенбая «Патша көңілім, не дейсің?!.», отличающаяся легкостью, ироничностью и яркой сценической подачей.

24 апреля состоится спектакль-концерт «Кешкі 7» - оригинальный сценический проект, органично сочетающий театральное действие и музыкальное исполнение. Режиссер - Базил Султангазы. Постановка будет представлена в сопровождении бэнда Theatre Avenue.

Завершатся гастроли 25 апреля показом драмы «Жүрек сыры. Махаббатым сен...» (автор: Ж.Аликен, режиссер: Б.Султангазы), предлагающей современное художественное осмысление темы любви.

Показы спектаклей пройдут на сцене Туркестанского музыкально-драматического театра.

Гастрольная поездка направлена на представление лучших достижений столичного театра, развитие творческого взаимодействия между театральными коллективами, а также приобщение зрителей к высоким образцам сценического искусства.

 

