Браво, FORTE TRIO: алжирская публика рукоплескала казахстанскому ансамблю

Афиша
87
Дана Аменова
специальный корреспондент

Программа гастрольных выступлений была выстроена как музыкальное путешествие

Фото: FORTE TRIO

В Алжирской Народной Демократической Республике состоялись концерты Государственного трио РК FORTE TRIO, прошедшие в рамках гастрольного тура коллектива и посвящённые 30-летию дипломатических отношений между нашими странами, сообщает Kazpravda.kz

Выступления прошли в двух крупнейших городах страны - Алжире и Оране.

Выступление стало частью культурного диалога между Казахстаном и Алжиром - на пространстве, где пересекаются исторические маршруты цивилизаций и формируется живое взаимодействие художественных традиций.

Концерт в Алжире прошел при поддержке Посольства  Казахстана в Алжире и Министерства культуры и искусств Алжирской Народной Демократической Республики.

В числе почётных гостей концерта - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Алжире Ануарбек Ахметов, представители дипломатического корпуса, культурной и творческой интеллигенции страны.

В мероприятии также приняла участие госпожа Нассера Аяишия, руководитель аппарата Министерства культуры и искусств Алжира, а также Государственный секретарь при Министре иностранных дел Алжира Софьян Шаиб. Среди гостей - директор Опер Алжира и Орана Мурад Сенуси.

Концерт в Опере Алжира прошёл при полном аншлаге - зал вместимостью 1400 мест был полностью заполнен, что подтвердило высокий интерес алжирской публики к казахстанскому академическому искусству. Опера Алжира - один из крупнейших современных культурных центров страны, открытый в 2016 году и регулярно принимающий международные музыкальные и театральные проекты.

Программа вечера была выстроена как музыкальное путешествие - от европейской классической традиции до музыки современных композиторов и казахских произведений. Интерпретации FORTE TRIO отличались стилистической точностью, ансамблевой выверенностью и вниманием к авторскому тексту.

Концерт состоялся в сопровождении Национального симфонического оркестра Алжира под управлением Лотфи Саиди - дирижёра Оперы Алжира и музыкального руководителя оркестра. Совместное исполнение подчеркнуло высокий уровень профессионального взаимодействия и стало ключевым элементом художественной концепции вечера.

Особым моментом вечера стал неожиданный бис - FORTE TRIO исполнило алжирскую мелодию в стиле rai, вызвав бурную реакцию зала и продолжительные аплодисменты.

Гастрольный тур продолжился в Оране - втором по величине городе Алжира, расположенном на побережье Средиземного моря. Концерт прошёл в Théâtre d’Oran - историческом театре на 600 мест, построенном на рубеже XIX-XX веков итальянскими мастерами. Выступление прошло в более камерном формате и продемонстрировало универсальность ансамбля.

Выступления FORTE TRIO были тепло приняты алжирской публикой и сопровождались овациями. Концерты получили освещение в ведущих алжирских средствах массовой информации.

Проект FORTE TRIO в Алжире подтвердил значимость культурных обменов как устойчивого формата международного сотрудничества и подчеркнул роль академического искусства в формировании межгосударственного диалога. Выступления трио продемонстрировали высокий международный статус коллектива и востребованность казахстанской исполнительской школы на мировых сценах.

Государственное трио Республики Казахстан FORTE TRIO представляют художественный руководитель, заслуженный деятель РК Тимур Урманчеев (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Максат Джусупов (скрипка) и Мурат Нарбеков (виолончель). Музыканты коллектива являются артистами «Қазақконцерта» им. Р. Баглановой и Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева.

#гастроли #ансамбль #АЛЖИР #FORTE TRIO

