Схема движения автобусов изменилась в Астане из-за ремонта

Схема движения семи автобусных маршрутов в Астане изменилась на период ремонта, передает Кazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

В Астане семь автобусных маршрутов временно изменили схемы движения из-за ремонта, сообщает City Transportation Systems на своей официальной странице в Instagram.

"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 9, 11, 28, 29, 29А, 48, 71", – говорится в сообщении.

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке в карусели.

Также в компании предупреждают об изменении схемы движения маршрута №72 в связи с ремонтом.

Граждан просят заранее планировать маршрут.