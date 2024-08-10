Шесть новых школ сдадут в Костанайской области в этом году

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Валентина Мелехова

За счет строительства новых объектов образования в регионе планируют компенсировать дефицит ученических мест.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проблема перегруженности школ в области не новая. Ежегодно армия первоклассников увеличивается примерно на 2 тыс. детей, а количество учебных заведений уменьшается. К примеру, этим летом в регионе закрыто 12 школ, правда, малокомплектных, с небольшим количеством обучающихся, в основном в глухих деревнях.

Острый дефицит ученических мест имеется по большей части в областном центре. Чтобы его компенсировать, в Костанае строят три школы. Еще три новых учреж­дения образования появятся в Аркалыке и Костанайском районе. В общей сложности в шести новых школах будет создано 4 380 ученических мест.

Продолжится работа и по укреп­лению материально-технической базы школ. Ежегодно на обновление инфраструктуры выделяются огромные деньги. За последние три года финансирование выросло на 80% и составляет 1,8 млрд тенге.

Эти средства пойдут на приобретение 17 кабинетов новой модификации: химии, физики, биологии, STEM-лаборатории, а также закуп столового оборудования, систем видеонаблюдения, установку турникетов и тревожных кнопок. Львиную долю денег, а точнее 898 млн тенге, потратят на введение лицензированной охраны, так что школы теперь будут не только комфортными, но и безопасными.

– Сегодня организации образования Костанайской области оснащены тревожными кнопками на 76%, а лицензированной охраной – на 78%. Для полной комплектации необходимо оборудовать еще 93 учреждения, что обойдется бюджету в 163 миллиона тенге, – сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов, поручив управлению экономики решить этот вопрос.

#школа #строительство #Костанайская область

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