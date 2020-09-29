Шестеро школьников заболели коронавирусом в Нур-Султане
Коронавирус
Екатерина Елисеева
В Нур-Султане с начала учебного года 6 учеников заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила Главный государственный санитарный врач столицы Жанна Пралиева во время онлайн-брифинга в акимате, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"С начала учебного года всего было зарегистрировано шесть случаев заболевания коронавирусом среди школьников. Из них в одном случае ребенок посещал школу, остальные пятеро находились на дистанционном обучении. По выявленным случаям контактные были обследованы - у всех результаты отрицательные. Это 19 человек, 6 из которых преподаватели и 13 детей", – рассказала спикер.
По ее словам, в школе была проведена дезинфекция, дети и учителя находились на домашнем карантине, сейчас приступили к занятиям.
Также она отметила, что на сегодняшний день среди преподавателей школ случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано.