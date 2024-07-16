Шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Акмолинской области

Инцидент произошел сегодня на территории многоэтажного жилого дома, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.

Спасатели напомают гражданам о важности соблюдения мер безопасности.

«Не оставляйте маленьких детей без присмотра. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых», – предупредили в МЧС.

Напомним, с начала 2024 года на пульт дежурного службы экстренного реагирования поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов. В результате несчастного случая погибли семеро, остальные 95 с различными травмами были госпитализированы в больницу.