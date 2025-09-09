Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу

Бокс
154

Боксеры сборной Казахстана провели семь боев в пятый день чемпионата мира World Boxing в Ливерпуле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В дневной сессии Гульсая Ержан (80 кг) в упорной борьбе победила Ивету Лесинските из Литвы — 3:2. Торехан Сабырхан (70 кг) проиграл первый раунд Финну Роберту Босу из Нидерландов и вырвал победу — 4:1. Сагындык Тогамбай (90 кг) прошел ирландца Джека Майкла Марли — 4:1.

Вечером Аида Абикеева (65 кг) "разобралась" со спортсменкой из Южной Кореи Сук Ён Кан — 5:0, Бейбарыс Жексен (60 кг) преодолел индийца Сачина Сачина — 4:1, Сабыржан Аккалыков (75 кг) уступил украинцу Павлу Иллюше — 2:3, капитан сборной Айбек Оралбай (+90 кг) разбил турка Ильяса Мюджахита — 5:0.

Таким образом, по итогам пяти дней, у сборной Казахстана завершили борьбу Элина Базарова (54 кг), Надежда Рябец (75 кг) и Сабыржан Аккалыков (75 кг).

#бокс #чемпионат мира #победы

