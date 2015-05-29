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Широкий горизонт событий
Досжан НУРГАЛИЕВ
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Технологические контуры будущего
Сегодня глобальная экономика проходит через очередной этап структурных изменений. И, как следствие этого процесса, происходит смена контрастов социального мира. При этом среди тех, кто привык снимать пенку с бурной волны постиндустриального развития, все меньше становится экономик с устойчивым иммунитетом против череды современных вызовов. Мир сегодня сталкивается не только с экономическим кризисом, но и более существенными проблемами, порожденными глобализацией и урбанизацией: неук­лонным ростом стареющего населения, волнами миграции, сужением сельской производительной основы, ухудшающейся экологией и прочими. К тому же истощение запасов природных ресурсов заставляет человечество задуматься над тем, какие факторы в будущем будут придавать импульс развитию мировой экономики.
Согласно мнению участников панельной сессии АЭФ «Взгляд в будущее – мировая экономика XXI века», каждый виток эволюции дает свои результаты. За последние 50 лет социальный мир планеты сделал огромный скачок в своем развитии. Миллионы людей вышли из-за черты бедности, ликвидированы опасные болезни, и в целом современный прогресс стал более результативным по сравнению с предыдущим циклом. При этом качественный рост глобального социума состоялся благодаря техническому прогрессу, продукты которого значительно расширили наше представление о комфорте и обеспечили доступ к источникам информации. Но этот прогресс не был бы настолько эффективным, если не было бы широкомасштабных программ развития, способствующих росту менее развитых стран и выходу их в зону благополучности.
В этой связи возникает вопрос: останется ли технический прогресс и далее позитивным процессом или же на нынешнем этапе породит новые проблемы и усугубит старые, которые уже имеют место в нашей реальности?
Некоторые участники дискуссии склонны считать, что активное применение роботов в производственных и других процессах может в будущем привести мир к серьезным проблемам, к тотальной безработице, нищете, криминализации и деградации глобального социума. Привлечение роботов сократит количество реальных рабочих мест на производстве, а увеличение темпов производства за счет автоматизации заставит мир всерьез задуматься над неосвоенными резервами роста, возобновляемыми источниками ресурсов, в том числе переосмыслением и извлечением пользы из огромной массы информации, которая сегодня витает виртуальным и прочим «мусором» в хранилищах и базах данных.
Директор проекта «Тысячелетия» Джером Гленн считает, что к 2050 году работу будут иметь всего 50% населения планеты из-за повальной роботизации и автоматизации всех жизненно важных процессов развития, включая системы управления. Но так ли это на деле? И настолько ли страшен тот, кого консервативный мир рисует в мрачных тонах?
Сегодня мы знаем одно: прошлого уже не вернуть, и горизонт событий будущего накатывается, как снежный вал, где-то за перевалом лет. Знаем также, что человеческая мысль неизменно следует туда, куда ее принуждает идти вечный романтик – дух. Точно так же обстоит дело и с технологической революцией, наступающей на пятки экономического, политического и социально-культурного развития. Но течению этого процесса невозможно препятствовать, воздвигая искусственные «дамбы» из всевозможных бюрократических и прочих препонов. Ведь все, что лежит в основе технического прогресса, всеобъемлющее образование и стремление людей «объять необъятное», никакими решениями G20 и прочими инструментами управления не отменить.
Между тем, как отмечают ученые, в недалеком будущем нас ждут как минимум три революционных тренда. Первый начнет свой старт с новых открытий в биологии. Современные исследования в области ДНК помогут ученым совершить существенный прорыв в науке XXI века. Следующий прорыв ожидается в области искусственной имплантации благодаря установлению связи между электроникой и нашими органами чувств. При этом глухие обретут электронный слух, слепые – электронное зрение, убогие – конечности. Не исключено также, что подобные имплантанты способны обострить чувственные органы здоровых людей.
Что касается третьей революции, то она пока кажется заимствованной из контекста известной фантасмагории Остапа Бендера «Москва – Васюки». В частности, сегодня создатели Всемирной паутины заявляют, что они работают над проектом по расширению Интернета до пределов Солнечной системы, которая еще не только не освоена, но и не исследована наукой в полной мере. Сегодня на Красную планету раз за разом устремляются космические зонды НАСА, что заставляет уфологов наполнять социальные сети всевозможными байками о неких сенсационных находках на Марсе.
Согласно прогнозам аналитической компании Gartner, к 2025 году почти треть нынешнего рабочего контингента планеты заменят роботы и механизмы. В этой перспективе беспилотные летательные аппараты – дроны – будут обычными исполнителями многих операций в АПК и нефтегазовой отрасли.
Эксперты Gartner считают, что «умным машинам» будет по силам исполнение самых разнообразных видов труда, как физического, так и интеллектуального. Например, уже сегодня когнитивные возможности программного обеспечения расширяются на многие области интеллектуальной деятельности, в том числе на финансовую аналитику, медицинскую диагностику и анализ данных любого вида. Например, в Японии недавно появился робот, способный заменять диктора на телевидении. Машина разработана профессором Университета города Осака Хироси Исигуро. Ученый около 20 лет занимается исследованиями в сфере создания андроидов. Примечательно, что человекоподобный робот заставил прессу заговорить о том, что профессия диктора телевидения скоро канет в Лету. Машина сама безошибочно читает новости, причем она может использовать разные голоса и тембры звучания.
Таким образом, к 2025 году каждое третье из нынешних рабочих мест в ведущих странах будет заменено либо роботами, либо «умными машинами». В США к 2034 году до 47% работ будут выполнять роботы. Практически им достанутся все функции, которые может выполнять человек, кроме стратегических, социальных и, разу­меется, мыслительных. Примеры использования искусственного интеллекта сегодня хорошо известны. Например, гонконгские поезда контролируются искусственным интеллектом, а некоторые управленческие функции в крупных компаниях и советах директоров тоже доверяют машинам. Эти процессы продвигаются в Германии под знаком четвертой промышленной революции, где такие понятия, как «умные фабрики», «умная энергетика», «умное здравоохранение», не просто модные слова, а технологические контуры формируемой модели будущего.
Между тем директор научно-исследовательского подразделения по бизнесу и экономике компании McKinsey Ричард Доббс предлагает отказаться от интуитивного восприятия будущего. По его мнению, мы сейчас находимся на пороге совершенно новой модели мира, которой в истории еще не было. В этом векторе развития уже к 2030 году весомую долю в экономиках стран будут занимать компактные предприятия малого и среднего бизнеса, у которых будет конкурентное пре­имущество по сравнению с производственными мастодонтами, обреченными на вымирание.
Главные трансформации нас ожидают в сфере геоэкономики: мировое лидерство постепенно сдвигается в сторону Востока, и, по словам американского футуролога Джона Нейсбита, Запад, который играл доминирующую роль на протяжении последних 200 лет, судя по всему, будет смещен с лидирующих позиций азиатскими странами. Эксперты назвали и возможного лидера мировой экономики будущего, которым может стать Китай. Как считают футурологи, добиться невероятных экономических успехов Поднебесной удается благодаря долгосрочному планированию. Первая стратегия развития была принята Китаем в 1921 году. В ней страна четко обозначила цель – выйти в мировые лидеры к 2021 году. На сегодня КНР уверенно идет по этому курсу.
– В Европе и США ставят стратегические планы на период избирательных кампаний – не более 4–5 лет. Это является главной проблемой Запада, – считает футуролог.
В целом специалисты прогнозируют, что две трети мирового ВВП в 2050 году будут составлять страны, которые сегодня находятся на стадии активного развития. На сессии международными экспертами была особо определена роль Казахстана в картине будущего. Ученые отметили, что Казахстан уже сегодня определил для себя ключевые направления долгосрочного развития, механизмы реализации которых четко прописаны в 100 конкретных шагах, предложенных Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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Преодоление кредитных «бастионов»
На фоне эскалации внешних вызовов, снижающих динамику роста основных секторов казахстанской экономики, вопросы развития отечественного малого и среднего бизнеса являются наиболее актуальными в силу высокой способности субъектов этой сферы поддерживать на должном уровне экономическую активность населения. Поэтому не случайно в новой экономической политике «Нұрлы жол» Глава государства особо подчерк­нул важность развития малого и среднего бизнеса в качестве драйвера экономического роста. При этом он заявил о необходимости эффективного использования кредитных линий международных финансовых институтов на общую сумму 155 млрд тенге, предназначенных для стимулирования МСБ на 2015–2017 годы.
В рамках VIII Астанинского экономического форума состоялась презентация новых подходов и принципов поддержки малого и среднего предпринимательства, инициируемых фондом развития предпринимательства «Даму». В числе таковых инструментов – программа альтернативного гарантирования кредитов, которая предусматривает выдачу гарантий фонда «Даму» до 50% без отраслевых и региональных ограничений. Также программой предусмот­рено гарантирование стимулирования до 70% на приобретение франшизы в любой сфере деятельности для создания или развития бизнеса. Сегодня фондом «Даму» также прорабатываются схемы использования исламского финансирования для поддержки малого и среднего бизнеса Казахстана.
– В настоящее время совместно с государственными органами и Национальным банком РК разрабатываются законодательные нормы, которые должны стимулировать привлечение средств от международных исламских финансовых институтов. Малайзия и арабские страны проявляют интерес к инвестированию в проекты в Казахстане, – отметила председатель правления фонда «Даму» Ляззат Ибрагимова.
Примечательно, что для ускорения принятия решений при оказании финансовой поддержки малому и среднему бизнесу в «Даму» предлагают разработать и внедрить в практику рейтинговую систему оценки малого и среднего бизнеса. Как известно, процедура получения кредитов предпринимателями в банках второго уровня зачастую затягивается из-за необходимости прохождения кредитных комитетов. В мировой практике клиент оценивается по ряду показателей и сравнивается с характеристиками отрасли, с уровнем дефолта, по результатам которых выносится решение – давать этому клиенту кредит или нет. А в казахстанской практике по данному принципу банки работают только с розницей. То есть если у вас стабильная зарплата, вовремя платите коммунальные и другие платежи, то кредит вам могут дать за очень короткий срок, на что малый и средний бизнес рассчитывать пока не может.
Фондом «Даму» предлагается также привести к единому знаменателю все характеристики самого понятия «малый и средний бизнес». По словам Ляззат Ибрагимовой, это позволит повысить эффективность текущих программ поддержки МСБ и во многом ускорит получение кредита.
Другими мерами совершенствования подходов к предоставлению финансов для МСБ глава фонда назвала практику обучения и сертификации кредитных менеджеров, что позволит проводить более качественную экспертизу проектов, предлагаемых предпринимателями для получения займа. Кроме того, в новом формате стимулирования бизнеса предлагается внедрить так называемую «инвентаризацию» условий государственных программ, которая позволит выявлять и исключать дублирующие и взаимоисключающие условия.
Между тем для Казахстана показателен опыт Южной Кореи в предоставлении гарантий и финансировании стартап-проектов. По словам главного исполнительного директора фонда гарантирования кредитов Кореи KODIT Бо-Ген Ли, данный фонд является гарантом каждого четвертого кредита в Корее. И если учесть, что в этой стране выдается около 800 тыс. займов в год, то доля фонда КODIT в этом процессе составляет около 200 тыс. кредитов.
– В Казахстане заемщиков в секторе МСБ – 57 тысяч. В 2014 было выдано всего 13 тысяч займов. В Корее живет 51,4 миллиона человек, в Казахстане – 17,4 миллиона человек. То есть населения меньше в три раза, чем в Корее, а количество займов – в 44 раза ниже! Это говорит о том, что казахстанским компаниям МСБ не хватает оборотного капитала и банковская система не в полной мере выполняет свою функцию по кредитованию реального сектора экономики, – сказал Бо-Ген Ли.
Примечательно также, что глава региональной программы поддержки малого бизнеса ЕБРР в Казахстане и Монголии Хольгер Вифель заявил, что банк планирует реализовать проекты по предоставлению инвестиционного финансирования и консультаций в моногородах и сельских регионах Казахстана в 2015 году.
Судя по его информации, в ближайшее время средства ЕБРР в объеме порядка 20 млн долларов будут направлены на развитие женского предпринимательства страны и для кредитования проектов, реализуемых микро-малыми и средними предпринимателями – 50 млн долларов. Займы ЕБРР будут выделены АО «Банк ЦентрКредит» под гарантию АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
Между тем, в отличие от прогнозов, в реальной жизни всегда есть место проблемам. При этом нелегко определить и тех, кого следует причислять в ограниченный круг стимулирования, поскольку критерии среднего бизнеса у нас размыты, о чем говорил и министр нацио­нальной экономики Ерболат Досаев. Словом, в сфере стимулирования и дифференциации МСБ еще предстоит продумать весь спектр подобных вопросов, чтобы будущее с ее «умными машинами» не застало врасплох нашу реальность, обремененную старыми кадрами, сельским «разломом» и зачаточным малым бизнесом.

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