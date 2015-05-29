Широкий горизонт событий

Технологические контуры будущего
Сегодня глобальная экономика проходит через очередной этап структурных изменений. И, как следствие этого процесса, происходит смена контрастов социального мира. При этом среди тех, кто привык снимать пенку с бурной волны постиндустриального развития, все меньше становится экономик с устойчивым иммунитетом против череды современных вызовов. Мир сегодня сталкивается не только с экономическим кризисом, но и более существенными проблемами, порожденными глобализацией и урбанизацией: неуклонным ростом стареющего населения, волнами миграции, сужением сельской производительной основы, ухудшающейся экологией и прочими. К тому же истощение запасов природных ресурсов заставляет человечество задуматься над тем, какие факторы в будущем будут придавать импульс развитию мировой экономики.
Согласно мнению участников панельной сессии АЭФ «Взгляд в будущее – мировая экономика XXI века», каждый виток эволюции дает свои результаты. За последние 50 лет социальный мир планеты сделал огромный скачок в своем развитии. Миллионы людей вышли из-за черты бедности, ликвидированы опасные болезни, и в целом современный прогресс стал более результативным по сравнению с предыдущим циклом. При этом качественный рост глобального социума состоялся благодаря техническому прогрессу, продукты которого значительно расширили наше представление о комфорте и обеспечили доступ к источникам информации. Но этот прогресс не был бы настолько эффективным, если не было бы широкомасштабных программ развития, способствующих росту менее развитых стран и выходу их в зону благополучности.
В этой связи возникает вопрос: останется ли технический прогресс и далее позитивным процессом или же на нынешнем этапе породит новые проблемы и усугубит старые, которые уже имеют место в нашей реальности?
Некоторые участники дискуссии склонны считать, что активное применение роботов в производственных и других процессах может в будущем привести мир к серьезным проблемам, к тотальной безработице, нищете, криминализации и деградации глобального социума. Привлечение роботов сократит количество реальных рабочих мест на производстве, а увеличение темпов производства за счет автоматизации заставит мир всерьез задуматься над неосвоенными резервами роста, возобновляемыми источниками ресурсов, в том числе переосмыслением и извлечением пользы из огромной массы информации, которая сегодня витает виртуальным и прочим «мусором» в хранилищах и базах данных.
Директор проекта «Тысячелетия» Джером Гленн считает, что к 2050 году работу будут иметь всего 50% населения планеты из-за повальной роботизации и автоматизации всех жизненно важных процессов развития, включая системы управления. Но так ли это на деле? И настолько ли страшен тот, кого консервативный мир рисует в мрачных тонах?
Сегодня мы знаем одно: прошлого уже не вернуть, и горизонт событий будущего накатывается, как снежный вал, где-то за перевалом лет. Знаем также, что человеческая мысль неизменно следует туда, куда ее принуждает идти вечный романтик – дух. Точно так же обстоит дело и с технологической революцией, наступающей на пятки экономического, политического и социально-культурного развития. Но течению этого процесса невозможно препятствовать, воздвигая искусственные «дамбы» из всевозможных бюрократических и прочих препонов. Ведь все, что лежит в основе технического прогресса, всеобъемлющее образование и стремление людей «объять необъятное», никакими решениями G20 и прочими инструментами управления не отменить.
Между тем, как отмечают ученые, в недалеком будущем нас ждут как минимум три революционных тренда. Первый начнет свой старт с новых открытий в биологии. Современные исследования в области ДНК помогут ученым совершить существенный прорыв в науке XXI века. Следующий прорыв ожидается в области искусственной имплантации благодаря установлению связи между электроникой и нашими органами чувств. При этом глухие обретут электронный слух, слепые – электронное зрение, убогие – конечности. Не исключено также, что подобные имплантанты способны обострить чувственные органы здоровых людей.
Что касается третьей революции, то она пока кажется заимствованной из контекста известной фантасмагории Остапа Бендера «Москва – Васюки». В частности, сегодня создатели Всемирной паутины заявляют, что они работают над проектом по расширению Интернета до пределов Солнечной системы, которая еще не только не освоена, но и не исследована наукой в полной мере. Сегодня на Красную планету раз за разом устремляются космические зонды НАСА, что заставляет уфологов наполнять социальные сети всевозможными байками о неких сенсационных находках на Марсе.
Согласно прогнозам аналитической компании Gartner, к 2025 году почти треть нынешнего рабочего контингента планеты заменят роботы и механизмы. В этой перспективе беспилотные летательные аппараты – дроны – будут обычными исполнителями многих операций в АПК и нефтегазовой отрасли.
Эксперты Gartner считают, что «умным машинам» будет по силам исполнение самых разнообразных видов труда, как физического, так и интеллектуального. Например, уже сегодня когнитивные возможности программного обеспечения расширяются на многие области интеллектуальной деятельности, в том числе на финансовую аналитику, медицинскую диагностику и анализ данных любого вида. Например, в Японии недавно появился робот, способный заменять диктора на телевидении. Машина разработана профессором Университета города Осака Хироси Исигуро. Ученый около 20 лет занимается исследованиями в сфере создания андроидов. Примечательно, что человекоподобный робот заставил прессу заговорить о том, что профессия диктора телевидения скоро канет в Лету. Машина сама безошибочно читает новости, причем она может использовать разные голоса и тембры звучания.
Таким образом, к 2025 году каждое третье из нынешних рабочих мест в ведущих странах будет заменено либо роботами, либо «умными машинами». В США к 2034 году до 47% работ будут выполнять роботы. Практически им достанутся все функции, которые может выполнять человек, кроме стратегических, социальных и, разумеется, мыслительных. Примеры использования искусственного интеллекта сегодня хорошо известны. Например, гонконгские поезда контролируются искусственным интеллектом, а некоторые управленческие функции в крупных компаниях и советах директоров тоже доверяют машинам. Эти процессы продвигаются в Германии под знаком четвертой промышленной революции, где такие понятия, как «умные фабрики», «умная энергетика», «умное здравоохранение», не просто модные слова, а технологические контуры формируемой модели будущего.
Между тем директор научно-исследовательского подразделения по бизнесу и экономике компании McKinsey Ричард Доббс предлагает отказаться от интуитивного восприятия будущего. По его мнению, мы сейчас находимся на пороге совершенно новой модели мира, которой в истории еще не было. В этом векторе развития уже к 2030 году весомую долю в экономиках стран будут занимать компактные предприятия малого и среднего бизнеса, у которых будет конкурентное преимущество по сравнению с производственными мастодонтами, обреченными на вымирание.
Главные трансформации нас ожидают в сфере геоэкономики: мировое лидерство постепенно сдвигается в сторону Востока, и, по словам американского футуролога Джона Нейсбита, Запад, который играл доминирующую роль на протяжении последних 200 лет, судя по всему, будет смещен с лидирующих позиций азиатскими странами. Эксперты назвали и возможного лидера мировой экономики будущего, которым может стать Китай. Как считают футурологи, добиться невероятных экономических успехов Поднебесной удается благодаря долгосрочному планированию. Первая стратегия развития была принята Китаем в 1921 году. В ней страна четко обозначила цель – выйти в мировые лидеры к 2021 году. На сегодня КНР уверенно идет по этому курсу.
– В Европе и США ставят стратегические планы на период избирательных кампаний – не более 4–5 лет. Это является главной проблемой Запада, – считает футуролог.
В целом специалисты прогнозируют, что две трети мирового ВВП в 2050 году будут составлять страны, которые сегодня находятся на стадии активного развития. На сессии международными экспертами была особо определена роль Казахстана в картине будущего. Ученые отметили, что Казахстан уже сегодня определил для себя ключевые направления долгосрочного развития, механизмы реализации которых четко прописаны в 100 конкретных шагах, предложенных Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Преодоление кредитных «бастионов»
На фоне эскалации внешних вызовов, снижающих динамику роста основных секторов казахстанской экономики, вопросы развития отечественного малого и среднего бизнеса являются наиболее актуальными в силу высокой способности субъектов этой сферы поддерживать на должном уровне экономическую активность населения. Поэтому не случайно в новой экономической политике «Нұрлы жол» Глава государства особо подчеркнул важность развития малого и среднего бизнеса в качестве драйвера экономического роста. При этом он заявил о необходимости эффективного использования кредитных линий международных финансовых институтов на общую сумму 155 млрд тенге, предназначенных для стимулирования МСБ на 2015–2017 годы.
В рамках VIII Астанинского экономического форума состоялась презентация новых подходов и принципов поддержки малого и среднего предпринимательства, инициируемых фондом развития предпринимательства «Даму». В числе таковых инструментов – программа альтернативного гарантирования кредитов, которая предусматривает выдачу гарантий фонда «Даму» до 50% без отраслевых и региональных ограничений. Также программой предусмотрено гарантирование стимулирования до 70% на приобретение франшизы в любой сфере деятельности для создания или развития бизнеса. Сегодня фондом «Даму» также прорабатываются схемы использования исламского финансирования для поддержки малого и среднего бизнеса Казахстана.
– В настоящее время совместно с государственными органами и Национальным банком РК разрабатываются законодательные нормы, которые должны стимулировать привлечение средств от международных исламских финансовых институтов. Малайзия и арабские страны проявляют интерес к инвестированию в проекты в Казахстане, – отметила председатель правления фонда «Даму» Ляззат Ибрагимова.
Примечательно, что для ускорения принятия решений при оказании финансовой поддержки малому и среднему бизнесу в «Даму» предлагают разработать и внедрить в практику рейтинговую систему оценки малого и среднего бизнеса. Как известно, процедура получения кредитов предпринимателями в банках второго уровня зачастую затягивается из-за необходимости прохождения кредитных комитетов. В мировой практике клиент оценивается по ряду показателей и сравнивается с характеристиками отрасли, с уровнем дефолта, по результатам которых выносится решение – давать этому клиенту кредит или нет. А в казахстанской практике по данному принципу банки работают только с розницей. То есть если у вас стабильная зарплата, вовремя платите коммунальные и другие платежи, то кредит вам могут дать за очень короткий срок, на что малый и средний бизнес рассчитывать пока не может.
Фондом «Даму» предлагается также привести к единому знаменателю все характеристики самого понятия «малый и средний бизнес». По словам Ляззат Ибрагимовой, это позволит повысить эффективность текущих программ поддержки МСБ и во многом ускорит получение кредита.
Другими мерами совершенствования подходов к предоставлению финансов для МСБ глава фонда назвала практику обучения и сертификации кредитных менеджеров, что позволит проводить более качественную экспертизу проектов, предлагаемых предпринимателями для получения займа. Кроме того, в новом формате стимулирования бизнеса предлагается внедрить так называемую «инвентаризацию» условий государственных программ, которая позволит выявлять и исключать дублирующие и взаимоисключающие условия.
Между тем для Казахстана показателен опыт Южной Кореи в предоставлении гарантий и финансировании стартап-проектов. По словам главного исполнительного директора фонда гарантирования кредитов Кореи KODIT Бо-Ген Ли, данный фонд является гарантом каждого четвертого кредита в Корее. И если учесть, что в этой стране выдается около 800 тыс. займов в год, то доля фонда КODIT в этом процессе составляет около 200 тыс. кредитов.
– В Казахстане заемщиков в секторе МСБ – 57 тысяч. В 2014 было выдано всего 13 тысяч займов. В Корее живет 51,4 миллиона человек, в Казахстане – 17,4 миллиона человек. То есть населения меньше в три раза, чем в Корее, а количество займов – в 44 раза ниже! Это говорит о том, что казахстанским компаниям МСБ не хватает оборотного капитала и банковская система не в полной мере выполняет свою функцию по кредитованию реального сектора экономики, – сказал Бо-Ген Ли.
Примечательно также, что глава региональной программы поддержки малого бизнеса ЕБРР в Казахстане и Монголии Хольгер Вифель заявил, что банк планирует реализовать проекты по предоставлению инвестиционного финансирования и консультаций в моногородах и сельских регионах Казахстана в 2015 году.
Судя по его информации, в ближайшее время средства ЕБРР в объеме порядка 20 млн долларов будут направлены на развитие женского предпринимательства страны и для кредитования проектов, реализуемых микро-малыми и средними предпринимателями – 50 млн долларов. Займы ЕБРР будут выделены АО «Банк ЦентрКредит» под гарантию АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
Между тем, в отличие от прогнозов, в реальной жизни всегда есть место проблемам. При этом нелегко определить и тех, кого следует причислять в ограниченный круг стимулирования, поскольку критерии среднего бизнеса у нас размыты, о чем говорил и министр национальной экономики Ерболат Досаев. Словом, в сфере стимулирования и дифференциации МСБ еще предстоит продумать весь спектр подобных вопросов, чтобы будущее с ее «умными машинами» не застало врасплох нашу реальность, обремененную старыми кадрами, сельским «разломом» и зачаточным малым бизнесом.