Школа мужества и патриотизма Свежий выпуск 7 января 2025 г. 3:00 1 Беседовала Асель Шаяхмет О том, что дает молодым служба в армии, рассказал заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев фото предоставлено пресс-службой Министерства обороны РК – На Всеармейском совещании в мае 2023 года Глава государства говорил о важности социальных лифтов в армии, которые помогут молодым казахстанцам найти свое место в обществе. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. – Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в казахстанской армии действуют льготы для ребят, прошедших военную службу, при поступлении в высшие учебные заведения. Солдаты-срочники также временно освобождаются от обязательств по погашению кредитов. За год службы военнослужащий проходит воинскую выучку, получает профессиональные навыки, осваивает техническую специальность. Глава государства говорил, что необходимо продолжать эту работу, ведь наша задача – превратить вчерашних юношей в настоящих солдат, способных стать образцом для подрастающего поколения. Тем, кто в период срочной воинской службы достиг высоких результатов в боевой и государственно-правовой подготовке, предоставляются гранты на бесплатное обучение. В прошлом году мы законодательно утвердили данную норму, и в 2025-м эти гранты будут выделяться. Существенным бонусом станет также предоставление приоритетного права на получение жилья в общежитии на время первого года обучения. В Вооруженных силах запущена информационная система «Срочники 2.0», которая автоматически определяет рейтинг и распределяет солдат срочной службы по вузам. Данный проект был инициирован министром обороны генерал-полковником Русланом Жаксылыковым. С момента его реализации более 1 500 отслуживших в армии обучаются в вузах страны на безвозмездной основе. Продолжая тему «кредитных каникул», можно сказать, что на сегодняшний день отсрочка по платежам предоставлена 10 078 военнослужащим срочной службы на общую сумму 3,7 миллиарда тенге. Мы уже говорили о возможности освоить за время службы новые профессии и рабочие специальности, востребованные в реальном секторе экономики. Профессиональное образование вчерашние призывники получают в учебных центрах подготовки младших специалистов Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, департаментов связи, войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности. Солдаты-срочники осваивают профессии водителей большегрузных машин, экскаваторщиков, трактористов, путеукладчиков, дизелистов-электриков, специалистов связи и другие. После прохождения обучения вручаются сертификаты о получении соответствующей специальности, в 2024 году они выданы 669 военнослужащим. А всего с декабря 2022-го на таких курсах подготовлено свыше 2 500 военных специалистов. – Бауыржан Момышулы говорил, что «в армии должна быть строгая дисциплина, основанная на чувстве глубокого человеческого достоинства». Как обстоят дела с дисциплиной и каков психологический климат в воинских подразделениях? – Легендарный комбат Бауыржан Момышулы также считал, что «нужно до армии воспитать хорошего человека», а слово «солдат» он понимал в широком смысле – «от семейного очага до атаки». Зачастую в армию молодые люди приходят с уже сформировавшимся мировоззрением, но и с разным уровнем воспитания, полученным в семье, школе, окружении друзей. Контроль за личным составом в воинских частях осуществляется посредством систем «Напарник», «Пирамида», «Жауынгерлік дос», «Отбасымен бейнеқоңырау», Алгоритма практических действий по профилактике правонарушений, гибели, травматизма среди военнослужащих. Офицеры и сержанты проводят работу по выявлению неуставных взаимоотношений в воинских коллективах, анонимные опросы, анкетирование. В частях функционируют профилактические кабинеты и телефоны доверия, куда может обратиться каждый военнослужащий. Во всех казармах установлены системы видеонаблюдения, работают опорные пункты военной полиции и комнаты психологической разгрузки. Ежедневно с участием сотрудников военной полиции и медицинского персонала проводятся телесные осмотры. Кроме того, в воинских частях тесно взаимодействуют с Комитетом солдатских матерей, активно привлекают ветеранов, общественников, СМИ. Статистика показывает, что количество преступлений на почве неуставных взаимоотношений за последние три года в Вооруженных силах снизилось на 43%. Руководство Министерства обороны принимает все возможные меры, чтобы обеспечить на местах правопорядок и безопасность воинской службы. – В 2024 году идеологическая работа включала мероприятия, посвященные 100-летию первого министра обороны, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова и Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева... – 25 мая в городе Акколе Акмолинской области был открыт сквер и памятник Сагадату Нурмагамбетову. В рамках военно-патриотического воспитания молодежи совместно с Министерством культуры и информации был выпущен цикл программ, передач, сюжетов, интервью и видеороликов, посвященных 100-летию со дня его рождения. Нашим ведомством были выпущены медаль и почтовая марка с его изображением. На базе Военного института Сухопутных войск снят телесериал «Әскери ант». Сегодня все казахстанцы гордятся тем, что первым Знамя Победы над Рейхстагом поднял лейтенант Рахимжан Кошкарбаев вместе с рядовым Григорием Булатовым. Теперь уже документально доказано, что лейтенант из Казахстана первым достиг стен неприступной цитадели и днем 30 апреля 1945 года прикрепил штурмовой флаг к колонне на лестнице главного входа. В Вооруженных силах, во всех гарнизонах, воинских частях и военных учреждениях прошли мероприятия, призванные популяризировать образ Рахимжана Кошкарбаева, сделать историю его жизни достоянием широких слоев казахстанского общества, в первую очередь – подрастающего поколения. Состоялись конференции и «круглые столы», темой которых стал жизненный путь Рахимжана Кошкарбаева и его литературное наследие. Автобиографию «Знамя Победы» можно считать настоящей энциклопедией степной жизни, а с повествованием о штурме в 1410-й день войны она достойна называться настольной книгой думающего командира. Жизнеописанию Рахимжана Кошкарбаева посвящен специальный выпуск журнала «Айбын». Множество мероприятий прошли в гарнизонах: воинские коллективы принимали участие в челленджах, акциях, «круглых столах», а курсанты военных учебных заведений стали участниками военно-патриотической акции «Біз батыр елдің ұрпағымыз». – Каков распорядок дня у солдата? Чем можно заняться в свободное время? – Дневной режим в воинской части определяется по времени выполнения основных мероприятий повседневной деятельности, учебы и быта личного состава подразделений и штаба. Распорядок дня устанавливает командир части с учетом особенностей службы вида Вооруженных сил, рода войск, войск регионального командования, а также задач, стоящих перед воинской частью. Он разрабатывается на период обучения и может уточняться командиром на время боевых стрельб, полевых выходов, проведения учений, маневров, походов кораблей, несения боевого дежурства, службы в суточном наряде и других мероприятий, исходя из особенностей их выполнения. День солдата начинается с подъема в 6.30. Первым делом дежурный по части и фельдшер проводят телесный осмотр. Он введен с 2016 года и проводится ежедневно утром и вечером для предотвращения нарушений уставных правил отношений среди солдат. Затем – утренняя физическая зарядка. На завтрак, обед и ужин выделяется по одному часу. В первой половине дня проводятся занятия. Солдатам-срочникам читают лекции, показывают обучающие и документальные фильмы. Обучение охватывает широкий спектр тем. Во второй половине дня – выполнение задач по боевой подготовке. Один раз в неделю проводится чистка оружия. Ближе к 21.00 наступает личное время. Солдаты могут привести в порядок свою форму: постирать ее в стиральной машине, подшить воротнички. На весь период службы солдатам-срочникам выдается парадная, повседневная и две рабочие формы. В свободное время они могут поиграть на музыкальных инструментах, сразиться в шахматы, шашки, нарды. Разрешается смотреть телевизор и слушать радио. Также для них проводят спортивные, культурно-досуговые мероприятия, организуются лектории выходного дня и различные конкурсы. В казармах есть силовые тренажеры и настольный теннис. – Любопытно, из чего состоит армейское меню? Разрешены ли гостинцы из дома? – Меню в солдатской столовой включает все необходимое. В зимний и весенний период военнослужащим обязательно дают витамины – аскорбиновую кислоту. Типовое суточное меню солдат формируется на основании существующих норм. На завтрак – мясо (тушеное, жареное или вареное) с крупяной кашей или овощным рагу, соус, хлеб, масло, чай с сахаром, яйцо, мед, молоко, творог. В обед предусмотрена холодная закуска: салат из свежих огурцов и помидоров или других овощей, винегрет, салат «Весенний», бывает и оливье, заправленный сметаной. На первое подают борщ со сметаной, овощные или крупяные супы, на второе – плов, лагман, куырдак и другие блюда. Сок плодово-ягодный, чай с сахаром, хлеб, свежие яблоки, апельсины или бананы, а также фрукты сушеные (изюм, курага или чернослив). Вечером на солдатском столе – рыба жареная либо мясо птицы с картофельным пюре, могут планироваться и крупяные гарниры, а также макаронные изделия, соус, хлеб, чай с сахаром, масло, сыр, колбаса, мед, кефир. В армии кормят сытно, но без изысков, поэтому разрешены посылки из дома со сладостями. Печенье, вафли, конфеты, шоколад, леденцы, орехи, шоколадные конфеты и батончики не возбраняются. – Шайх-Хасан Сатаркулулы, что бы Вы сказали ребятам, которым только предстоит пройти путь солдата-срочника, и тем, кто по каким-то причинам не решается это сделать? – Я пожелал бы им с первых дней службы проявлять усердие в выполнении своих служебных обязанностей, овладевать боевой техникой, смелее и решительнее участвовать в преобразованиях, которые осуществляются в казахстанской армии, в нашем обществе и государстве. Надеюсь на то, что полученные знания и умения они направят на укрепление обороноспособности нашей Родины! О профессионализме армии свидетельствует растущее значение наших миротворческих подразделений. Казахстанский миротворческий батальон был создан Указом Президента в 2000 году. И уже в 2003-м, после интенсивной подготовки, военнослужащие «Казбата» приступили к миротворческой миссии в Ираке. С 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане. С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих в составе миротворческого подразделения участвовали в миссии «Временные силы ООН в Ливане». В настоящее время казахстанские офицеры проходят службу в миссиях ООН в Западной Сахаре, в Центральноафриканской республике, в Демократической Республике Конго и Ливане. По поручению Главы государства в Министерстве обороны идет работа по расширению географии присутствия казахстанских военнослужащих в миротворческих операциях ООН. Нашей страной заявлены специальные подразделения саперов, военных медиков, разведки и военной полиции, которые наиболее востребованы в текущих миротворческих миссиях. В марте 2024 года была развернута рота резерва миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах» – первый самостоятельный национальный миротворческий контингент Казахстана в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом. Рота казахстанских миротворцев совершила перелет из Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобилях добралась до миротворческой базы Фауар. Как отметил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков во время обсуждения в стенах Парламента в январе, когда народные избранники одобрили отправку казахстанских военных для участия в миссиях ООН, подготовка военнослужащих осуществлялась в Центре миротворческих операций Министерства обороны в Алматы. На базе центра военнослужащие прошли интенсивный курс по миротворческой подготовке. Воины осваивали английский язык, полевую медицину, радиосвязь, знания о минах, самодельных взрывных устройствах и неразорвавшихся снарядах, правила применения силы, а также изучали нормы международного и гуманитарного права. Подчеркну, что особенность этой миссии – в самостоятельности. До этого наши миротворческие контингенты несли службу в составе подразделений других государств. Рота оснащена бронированными колесными машинами, КамАЗами, микроавтобусом и внедорожниками, необходимыми для патрулирования в зонах ответственности, организации блокпостов, охраны миротворческой базы и обеспечения соблюдения мирных договоренностей. В составе контингента в миссии участвуют и женщины – два стрелка-санитара, снайпер, по два повара и медицинских работника. #военнослужащие #армия #солдаты #служба