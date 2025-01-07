Школа мужества и патриотизма

– На Всеармейском совещании в мае 2023 года Глава государства говорил о важности социальных лифтов в армии, которые помогут молодым казахстанцам найти свое место в обществе. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

– Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в казахстанской армии действуют льготы для ребят, прошедших военную службу, при поступлении в высшие учебные заведения. Солдаты-срочники также временно освобождаются от обязательств по погашению кредитов. За год службы военнослужащий проходит воинскую выучку, получает профес­сиональные навыки, осваивает техничес­кую специальность. Глава государства говорил, что необходимо продолжать эту работу, ведь наша задача – превратить вчерашних юношей в настоящих солдат, способных стать образцом для подрастающего поколения.

Тем, кто в период срочной воинской службы достиг высоких результатов в боевой и государственно-правовой подготовке, предоставляются гранты на бесплатное обучение. В прошлом году мы законодательно утвердили данную норму, и в 2025-м эти гранты будут выделяться. Существенным бонусом станет также предоставление приоритетного права на получение жилья в общежитии на время первого года обучения.

В Вооруженных силах запущена информационная система «Срочники 2.0», которая автоматически определяет рейтинг и распределяет солдат срочной службы по вузам. Данный проект был инициирован министром обороны генерал-полковником Русланом Жаксылыковым. С момента его реализации более 1 500 отслуживших в армии обучаются в вузах страны на безвозмездной основе.

Продолжая тему «кредитных каникул», можно сказать, что на сегодняшний день отсрочка по платежам предоставлена 10 078 военнослужащим срочной службы на общую сумму 3,7 мил­лиарда тенге.

Мы уже говорили о возможности освоить за время службы новые профессии и рабочие специальности, вос­требованные в реальном секторе экономики. Профессиональное образование вчерашние призывники получают в учебных центрах подготовки младших специалистов Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, департаментов связи, войск радиационной, химичес­кой, биологической защиты и экологической безопасности.

Солдаты-срочники осваивают профессии водителей большегрузных машин, экскаваторщиков, трактористов, путеукладчиков, дизелистов-электриков, специалистов связи и другие. Пос­ле прохождения обучения вручаются сертификаты о получении соответствующей специальности, в 2024 году они выданы 669 военнослужащим. А всего с декабря 2022-го на таких курсах подготовлено свыше 2 500 военных специалистов.

– Бауыржан Момышулы говорил, что «в армии должна быть строгая дисцип­лина, основанная на чувстве глубокого человеческого достоинства». Как обстоят дела с дисциплиной и каков психологический климат в воинских подразделениях?

– Легендарный комбат Бауыржан Момышулы также считал, что «нужно до армии воспитать хорошего человека», а слово «солдат» он понимал в широком смысле – «от семейного очага до атаки». Зачастую в армию молодые люди приходят с уже сформировавшимся мировоззрением, но и с разным уровнем воспитания, полученным в семье, школе, окружении друзей.

Контроль за личным составом в воин­ских частях осуществляется посредством систем «Напарник», «Пирамида», «Жауынгерлік дос», «Отбасымен бейнеқоңырау», Алгоритма практичес­ких действий по профилактике правонарушений, гибели, травматизма среди военнослужащих. Офицеры и сержанты проводят работу по выявлению неуставных взаимоотношений в воинских коллективах, анонимные опросы, анкетирование. В частях функ­ционируют профилактические кабинеты и телефоны доверия, куда может обратиться каждый военнослужащий.

Во всех казармах установлены системы видеонаблюдения, работают опорные пункты военной полиции и комнаты психологической разгрузки. Ежедневно с участием сотрудников военной полиции и медицинского персонала проводятся телесные осмотры. Кроме того, в воинских частях тесно взаимодействуют с Комитетом солдатских матерей, активно привлекают ветеранов, общественников, СМИ.

Статистика показывает, что количество преступлений на почве неуставных взаи­моотношений за последние три года в Вооруженных силах снизилось на 43%. Руководство Министерства обороны принимает все возможные меры, чтобы обеспечить на местах правопорядок и безопасность воинской службы.

– В 2024 году идеологическая работа включала мероприятия, посвященные 100-летию первого министра обороны, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова и Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева...

– 25 мая в городе Акколе Акмолинской области был открыт сквер и памятник Сагадату Нурмагамбетову. В рамках военно-патриотического воспитания молодежи совместно с Министерством культуры и информации был выпущен цикл программ, передач, сюжетов, интервью и видеороликов, посвященных 100-летию со дня его рождения. Нашим ведомством были выпущены медаль и почтовая марка с его изображением. На базе Военного института Сухопутных войск снят телесериал «Әскери ант».

Сегодня все казахстанцы гордятся тем, что первым Знамя Победы над Рейхстагом поднял лейтенант Рахимжан Кошкарбаев вместе с рядовым Григорием Булатовым. Теперь уже документально доказано, что лейтенант из Казахстана первым достиг стен неприступной цитадели и днем 30 апреля 1945 года прикрепил штурмовой флаг к колонне на лестнице главного входа.

В Вооруженных силах, во всех гарнизонах, воинских частях и военных учреждениях прошли мероприятия, призванные популяризировать образ Рахимжана Кошкарбаева, сделать историю его жизни достоянием широких слоев казахстанского общества, в первую очередь – подрастающего поколения. Состоялись конференции и «круглые столы», темой которых стал жизненный путь Рахимжана Кошкарбаева и его литературное наследие. Автобио­графию «Знамя Победы» можно считать настоя­щей энциклопедией степной жизни, а с повествованием о штурме в 1410-й день войны она достойна называться настольной книгой думающего командира.

Жизнеописанию Рахимжана Кошкарбаева посвящен специальный выпуск журнала «Айбын». Множество мероприятий прошли в гарнизонах: воинские коллективы принимали участие в челленджах, акциях, «круглых столах», а курсанты военных учебных заведений стали участниками военно-патриотической акции «Біз батыр елдің ұрпағымыз».

– Каков распорядок дня у солдата? Чем можно заняться в свободное время?

– Дневной режим в воинской части определяется по времени выполнения основных мероприятий повседневной деятельности, учебы и быта личного состава подразделений и штаба. Распорядок дня устанавливает командир части с учетом особенностей службы вида Вооруженных сил, рода войск, войск регионального командования, а также задач, стоящих перед воинской частью. Он разрабатывается на период обучения и может уточняться командиром на время боевых стрельб, полевых выходов, проведения учений, маневров, походов кораблей, несения боевого дежурства, службы в суточном наряде и других мероприятий, исходя из особенностей их выполнения.

День солдата начинается с подъема в 6.30. Первым делом дежурный по части и фельдшер проводят телесный осмотр. Он введен с 2016 года и проводится ежедневно утром и вечером для предотвращения нарушений уставных правил отношений среди солдат. Затем – утренняя физическая зарядка. На завтрак, обед и ужин выделяется по одному часу. В первой половине дня проводятся занятия. Солдатам-срочникам читают лекции, показывают обучающие и документальные фильмы. Обучение охватывает широкий спектр тем.

Во второй половине дня – выполнение задач по боевой подготовке. Один раз в неделю проводится чистка оружия. Ближе к 21.00 наступает личное время. Солдаты могут привести в порядок свою форму: постирать ее в стиральной машине, подшить воротнички. На весь период службы солдатам-срочникам выдается парадная, повседневная и две рабочие формы. В свободное время они могут поиграть на музыкальных инструментах, сразиться в шахматы, шашки, нарды. Разрешается смотреть телевизор и слушать радио. Также для них проводят спортивные, культурно-досуговые мероприятия, организуются лектории выходного дня и различные конкурсы. В казармах есть силовые тренажеры и настольный теннис.

– Любопытно, из чего состоит армейское меню? Разрешены ли гостинцы из дома?

– Меню в солдатской столовой включает все необходимое. В зимний и весенний период военнослужащим обязательно дают витамины – аскорбиновую кислоту. Типовое суточное меню солдат формируется на основании существующих норм. На завтрак – мясо (тушеное, жареное или вареное) с крупяной кашей или овощным рагу, соус, хлеб, масло, чай с сахаром, яйцо, мед, молоко, творог. В обед предусмотрена холодная закуска: салат из свежих огурцов и помидоров или других овощей, винегрет, салат «Весенний», бывает и оливье, заправленный сметаной. На первое подают борщ со сметаной, овощные или крупяные супы, на второе – плов, лагман, куырдак и другие блюда. Сок плодово-ягодный, чай с сахаром, хлеб, свежие яблоки, апельсины или бананы, а также фрукты сушеные (изюм, курага или чернослив).

Вечером на солдатском столе – рыба жареная либо мясо птицы с картофельным пюре, могут планироваться и крупяные гарниры, а также макаронные изделия, соус, хлеб, чай с сахаром, масло, сыр, колбаса, мед, кефир. В армии кормят сытно, но без изысков, поэтому разрешены посылки из дома со сладостями. Печенье, вафли, конфеты, шоколад, леденцы, орехи, шоколадные конфеты и батончики не возбраняются.

– Шайх-Хасан Сатаркулулы, что бы Вы сказали ребятам, которым только предстоит пройти путь солдата-срочника, и тем, кто по каким-то причинам не решается это сделать?

– Я пожелал бы им с первых дней службы проявлять усердие в выполнении своих служебных обязанностей, овладевать боевой техникой, смелее и решительнее участвовать в преобразованиях, которые осуществляются в казахстанской армии, в нашем обществе и государстве. Надеюсь на то, что полученные знания и умения они направят на укрепление обороноспособности нашей Родины!

О профессионализме армии свидетельствует растущее значение наших миротворческих подразделений. Казахстанский миротворческий батальон был создан Указом Президента в 2000 году. И уже в 2003-м, после интенсивной подготовки, военнослужащие «Казбата» приступили к миротворческой миссии в Ираке. С 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане. С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих в составе миротворческого подразделения участвовали в миссии «Временные силы ООН в Ливане». В настоящее время казахстанские офицеры проходят службу в миссиях ООН в Западной Сахаре, в Центральноафриканской республике, в Демократической Республике Конго и Ливане.

По поручению Главы государства в Министерстве обороны идет работа по расширению географии присутствия казахстанских военнослужащих в миротворческих операциях ООН. Нашей страной заявлены специальные подраз­деления саперов, военных медиков, разведки и военной полиции, которые наиболее востребованы в текущих миротворческих миссиях.

В марте 2024 года была развернута рота резерва миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах» – первый самостоятельный национальный миротворческий контингент Казахстана в количестве 139 воен­нослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом. Рота казахстанских миротворцев совершила перелет из Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобилях добралась до миротворческой базы Фауар.

Как отметил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков во время обсуждения в стенах Парламента в январе, когда народные избранники одобрили отправку казахстанских военных для участия в миссиях ООН, подготовка военнослужащих осуществлялась в Центре миротворческих операций Министерства обороны в Алматы. На базе центра военнослужащие прошли интенсивный курс по миротворческой подготовке. Воины осваивали английский язык, полевую медицину, радио­связь, знания о минах, самодельных взрывных устройствах и неразорвавшихся снарядах, правила применения силы, а также изучали нормы международного и гуманитарного права.

Подчеркну, что особенность этой миссии – в самостоятельности. До этого наши миротворческие контингенты несли службу в составе подразделений других государств. Рота оснащена бронированными колесными машинами,

КамАЗами, микроавтобусом и внедорожниками, необходимыми для патрулирования в зонах ответственности, организации блокпостов, охраны миротворческой базы и обеспечения соблюдения мирных договоренностей. В составе контингента в миссии участвуют и женщины – два стрелка-санитара, снайпер, по два повара и медицинских работника.