Школьники побывали с экскурсией в Акорде

В Международный день защиты детей – 1 июня с познавательной экскурсией в Акорде побывали около 70 учащихся из всех регионов Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: пресс-служба президента РК

Среди них – победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы.

В ходе экскурсии дети посетили Центральный парадный холл на первом этаже и Торжественный зал, в котором проводятся официальные приемы. Учащиеся также осмотрели Восточный, Мраморный, Золотой, Овальный и другие залы, предназначенные для переговоров и встреч, а также библиотеку.

Затем детям рассказали об интересных фактах, связанных с главным зданием страны.