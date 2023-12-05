Школьники посещали сайты суицида и насилия в кабинетах информатики в ЗКО

По акту надзора прокуратуры ЗКО 14 директоров школ привлечены к административной ответственности. В их школах ученики имели свободный доступ к сайтам, пропагандирующим суицид и содержащим порнографические материалы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Теректинского района Западно-Казахстанской области установила факты свободного доступа несовершеннолетних к запрещенному интернет-контенту в стенах учреждения образования. Мониторинг показал, что у учеников была возможность свободного посещения различных сайтов суицида и просмотров сцен насилия.

«За допущеные нарушения внесен акт прокурорского надзора в областной департамент по обеспечению качества в сфере образования. По его результатам к административной ответственности по статье 409 «Нарушение законодательства РК в области образования, физической культуры и спорта» части 7-2 Кодекса об административных правонарушениях привлекли 14 директоров школ. На сегодня акт прокурорского надзора во всех учреждениях образования района установил ограничения к доступу к подобным сайтам», — прокомментировали в региональной прокуратуре.

Напомним, прокуроры Алматинской области также установили факты свободного доступа несовершеннолетних учеников к нежелательному и запрещенному интернет-контенту.