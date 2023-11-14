Школьники посещали порносайты в кабинете информатики в Алматинской области

Прокуроры Алматинской области установили факты свободного доступа несовершеннолетних учеников к нежелательным/запрещенным интернет контентам. Речь идет о кабинетах информатики кабинетах информатики 425 школ.

Так, в ходе мониторинга установлены факты посещения несовершеннолетними различных сайтов суицида и порнографических сайтов.

"На сегодняшний день актом прокурорского реагирования во всех учреждениях образования области установлены ограничители к доступу интернет на подобные сайты. Вместе с тем, по иску прокуроров указанные 8 интернет-ресурсов признаны судами незаконными, их распространение ограничено по всей стране.

Таким образом, за допущение нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 48 сотрудников", – пояснили в ведомстве.