Фото: polisia.kz
Происшествия
Школьница ради лайков в TikTok имитировала попытку суицида в Алматинской области

В Алматинской области 13-летняя школьница имитировала попытку суицида ради лайков в TikTok. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«Факт зарегистрирован в Илийском районе, где 18 апреля к местным правоохранителям поступило сообщение о попытке суицида.

В телефонном разговоре с дежурным офицером полиции учащаяся одной из сельских школ призналась, что решила якобы покончить с собой, прыгнув с крыши высотного здания», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

На место прибыл участковый инспектор, который убедил 13-летнюю школьницу отказаться от необдуманного поступка. Девочку передали родителям, с которыми полицейские провели разъяснительную беседу о ее надлежащем воспитании.

«Школьница призналась, что на самом деле не планировала самоубийство, оправдывая свои действия обычной детской шалостью. Как выяснилось, она опоздала на занятия и решила ради забавы взобраться на крышу брошенного двухэтажного здания, сообщить в полицию о желании покончить с собой и снять весь процесс на мобильный телефон», – проинформировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

Как сообщили в полиции Илийского района, подросток из вполне благополучной семьи, администрация школы характеризует девочку только с положительной стороны.

«Свое странное поведение по поводу попытки суицида она объяснила желанием снять интригу на видео, выложить его в TikTok и собрать максимальное количество лайков», – добавили в районной полиции.

Инспекторы ювенальной полиции будут отслеживать поведение несовершеннолетней. В ближайшее время девочке предстоит работа со школьным психологом. В отношении родителей составлен адмпротокол по статье 127 КоАП РК.

Популярное

Все
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
25 лет обеспечения государственной правовой информации
Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности
В мае этого года первому казахскому военному летчику Жакыпбеку Малдыбаеву исполнилось бы 115 лет
Новое Послание Токаева на долгие годы намечает ориентиры для Казахстана
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Число преступлений на почве ненависти бьет рекорды в Нью-Йорке
Местное самоуправление должно научить казахстанцев демократии
Сроки страхования посевов зерновых и пастбищ продлили в Казахстане
Homo legens – homo cogitans
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 апреля
Все ли социальные подарки недропользователей Карагандинской области идут по назначению?
Казахстанское общество должно стать более думающим и ответственным – эксперт
Генерал-майор Кайдар Каракулов вышел на свободу
​​​​​​​ГАСКонцы без конца и края!
Чиновники Мангистау гордятся темпами строительства, умалчивая при этом о качестве и последствиях
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Мировые организации помогают Афганистану не допустить массового голода
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
ОСИлим ли?
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам

Читайте также

Происшествия , Общество
40 млн тенге исчезли с банковского счета жителя Павлодара п…
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Пациент набросился с кулаками на врача-травматолога в Караг…
Происшествия
Задержан парень, пристававший к 16-летней школьнице в Нур-С…
Происшествия , Видеогалерея
Неизвестный домогался школьницы в Нур-Султане – комментарий…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021