Школьница ради лайков в TikTok имитировала попытку суицида в Алматинской области

В Алматинской области 13-летняя школьница имитировала попытку суицида ради лайков в TikTok. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«Факт зарегистрирован в Илийском районе, где 18 апреля к местным правоохранителям поступило сообщение о попытке суицида.

В телефонном разговоре с дежурным офицером полиции учащаяся одной из сельских школ призналась, что решила якобы покончить с собой, прыгнув с крыши высотного здания», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

На место прибыл участковый инспектор, который убедил 13-летнюю школьницу отказаться от необдуманного поступка. Девочку передали родителям, с которыми полицейские провели разъяснительную беседу о ее надлежащем воспитании.

«Школьница призналась, что на самом деле не планировала самоубийство, оправдывая свои действия обычной детской шалостью. Как выяснилось, она опоздала на занятия и решила ради забавы взобраться на крышу брошенного двухэтажного здания, сообщить в полицию о желании покончить с собой и снять весь процесс на мобильный телефон», – проинформировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

Как сообщили в полиции Илийского района, подросток из вполне благополучной семьи, администрация школы характеризует девочку только с положительной стороны.

«Свое странное поведение по поводу попытки суицида она объяснила желанием снять интригу на видео, выложить его в TikTok и собрать максимальное количество лайков», – добавили в районной полиции.

Инспекторы ювенальной полиции будут отслеживать поведение несовершеннолетней. В ближайшее время девочке предстоит работа со школьным психологом. В отношении родителей составлен адмпротокол по статье 127 КоАП РК.