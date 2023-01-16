Школьница совершила суицид в Алматинской области

В Алматинской области расследуют гибель несовершеннолетней девочки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: пресс-служба ДП Астаны

Правозащитница Дина Смаилова на своей странице в Instagram сообщила, что в Алматинской области покончила с собой семиклассница. В областном Департаменте полиции прокомментировали информацию.

В ведомстве уточнили, что сообщение от бригады скорой медицинской помощи, что несовершеннолетняя 2009 года рождения совершила суицид, поступило 12 января в дежурную часть управления полиции Карасайского района.

Также стражи порядка расследуют факт самоубийства малолетнего, который повесился у себя дома 6 января.

«Оба факта зарегистрированы в ЕРДР УП Карасайского района по уголовной статье «Доведение до самоубийства». В рамках настоящего досудебного расследования проводятся все необходимые следственные мероприятия и назначена СМЭ (судебно-медицинская экспертиза – прим. ред.)», – отметили в пресс-службе ДП.

Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.