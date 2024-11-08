Школьные столовые проверили в Жетысу

По его словам, с начала года в регионе проверено 187 столовых в школах, и по выявленным в них нарушениям наложены штрафы: 26 – на ИП, 4 – на ТОО, 20 – на физических лиц.

– Особое внимание уделяется соблюдению строгих санитарных требований, установленных приказом Министерства здравоохранения, – отметил Самат Ахметов. – В школьных столовых запрещено готовить, а также продавать продукты, которые могут негативно повлиять на здоровье детей, включая фастфуд, газированные напитки и кондитерские изделия с кремом. В ежеднев­ное меню предприниматели, готовящие школьные обеды, обязаны включать мясо, молочные продукты, хлеб и овощи.

За качеством питания в школах следят и специальные комиссии, в состав которых входят представители администрации учреждения образования и родительского комитета.