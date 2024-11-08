Школьные столовые проверили в Жетысу Свежий выпуск 8 ноября 2024 г. 1:23 75 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу О результатах проверки рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Самат Ахметов. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов По его словам, с начала года в регионе проверено 187 столовых в школах, и по выявленным в них нарушениям наложены штрафы: 26 – на ИП, 4 – на ТОО, 20 – на физических лиц. – Особое внимание уделяется соблюдению строгих санитарных требований, установленных приказом Министерства здравоохранения, – отметил Самат Ахметов. – В школьных столовых запрещено готовить, а также продавать продукты, которые могут негативно повлиять на здоровье детей, включая фастфуд, газированные напитки и кондитерские изделия с кремом. В ежедневное меню предприниматели, готовящие школьные обеды, обязаны включать мясо, молочные продукты, хлеб и овощи. За качеством питания в школах следят и специальные комиссии, в состав которых входят представители администрации учреждения образования и родительского комитета. #проверка #Образование #школа #столовая