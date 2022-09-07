Общество
Школьный специалист по компьютерной технике  рассчитался по букмекерским ставкам ученическими ноутбуками
Любовь Доброта, Шымкент

Из школы – в ломбард

Такой путь проделали школьные ноутбуки, которыми специалист по компьютерной технике учреждения образования рассчитался по букмекерским ставкам.

Семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы со средним уровнем безопасности проведет 28-летий Нуркен Жайнабаев, работавший инженером-компьютерщиком в школе-лицее № 77 города Шымкента.

Такая должность в штатном расписании появилась, когда школа закупила в начале прошлого года для организации учебного процесса 415 лэптопов марки Lenovo и 150 – Dell. Так обладатель диплома IT-специалиста стал «владельцем» несметного богатства, которым распоряжался на свое усмотрение.

И только ревизия, проведенная в мае 2022 года, когда очередной учебный год близился к завершению, недосчиталась более двух сотен ноутбуков. Выяснилось, что инженер открыто выносил их из школы, объясняя необходимостью проведения мелкого ремонта. Когда обнаружилась столь крупная недостача, руководство школы, не добившись внятных объяснений от IT-специалиста, обратилось с соответствующим заявлением в полицию. Получив статус подозреваемого в совершении уголовного деяния, Нуркен Жайнабаев стал более сговорчивым. Он рассказал следователю, что вынести ноутбуки со школы его заставила… нужда.

Деньги ему требовались постоянно и в огромном количестве, чтобы делать ставки в букмекерских конторах. Страстный игрок не мог совладать со своим увлечением, всякий раз надеясь, что наконец-то удача будет на его стороне и он покроет все убытки, нанесенные школе. Но проигрыш следовал за проигрышем, требуя новых денег, чтобы рассчитаться с постоянными долгами. Взять же их молодому человеку, кроме как вынести из школы очередной ноутбук, продав его или сдав в ломбард, было негде. В школе же странным образом не замечали, что техника тает на глазах. Если бы не ревизия в конце учебного года, инженер, возможно, полностью оставил бы школу без компьютеров.

Ничего из похищенного в ходе следствия в ломбардах найти не удалось: технику успели реализовать. Не удалось установить и тех, кто скупал ворованное по сниженным ценам. Нечем возместить ущерб и осужденному: IT-специалист оказался гол как сокол. Ни жилья, ни имущества у него нет.

Между тем школа-лицей предъявила обвиняемому граж­данский иск на сумму 35 125 120 тенге. Суд поддержал это требование, обязав осужденного возместить весь причиненный ущерб и оплатить свыше миллиона тенге государственной пошлины. На добровольную оплату иска осуж­денному суд отвел три месяца.

В ходе рассмотрения материалов уголовного дела суд счел доказанной вину Нуркена Жайнабаева в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Да и подсудимый ее не отрицал, раскаявшись в содеянном. Приговором суда в дополнение к наказанию в виде семи с половиной лет лишения свободы молодой человек в течение десяти лет не имеет права занимать определенные долж­ности в сфере образования.

Воспользуется ли осужденный правом обжаловать в апелляционном суде приговор, который пока не вступил в законную силу, неизвестно.

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