Школы, больницы, ТЭЦ

Свежий выпуск
0
Адия Кенжегулова

Мажилисмены продолжают поездки в регионы и встречаться с избирателями

В ходе поездки в Западно-Казахстанскую область сопредседатель партии Respublica, депутат Мажилиса Руслан Берденов отметил необходимость обновления инфраструктуры АО «Жайыктеплоэнерго». Предприятие, обеспечивающее теплом и элект­роэнергией более 64 тысяч физических и около 2 тысяч юридических лиц, сталкивается с рядом серьезных проблем. Среди основных вызовов – высокий уровень износа сетей, недостаточное финансирование ремонта внутридомовых систем и кад­ровый дефицит. Несмотря на ежегодный капитальный ремонт двух-трех единиц оборудования за счет собственных средств, инфраструктура требует более масштабной модернизации. Проблемы внутридомовых сетей, находящихся вне зоны ответственности ТЭЦ, дополнительно ухудшают качество предоставляемых услуг.

На встрече с участниками также были подняты важные воп­росы, касающиеся особеннос­тей государственных закупок для стратегических объектов. В частности, было отмечено, что необходимые запчасти поставляются из России, но действующая система закупок позволяет участвовать в них недобросовестным поставщикам. Это приводит к долгим срокам поставок, создает неудобства и повышает риск срыва отопительных работ. Также обсуждалась проблема прохождения медосмотра сот­рудниками через сторонние организации, что обходится государству в 60 млн тенге. По действующим правилам Минздрава, предприятиям не разрешается проводить медосмотр своими силами, что значительно усложняет процесс.

Еще один важный вопрос – охрана объектов. Тарифы на охрану были повышены в одностороннем порядке, что создает дополнительное финансовое давление на предприятие.

Помимо ТЭЦ, Руслан Берденов побывал на контрольно-пропускном пункте «Сырым» на границе с Россией, где обсудил вопросы улучшения приграничной инфраструктуры и провел встречи с руководством области, предпринимателями и активной молодежью, чтобы из первых уст узнать о проблемах и ожиданиях жителей региона.

В области Жетысу депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев посетил индустриальную зону «Талдыкорган». Он ознакомился с работой ряда промышленных предприятий, в том числе завода по производству промышленных аккумуляторных батарей Asma Industrial.

– Компания приступила к производству продукции, которая ранее не выпускалась в Казахстане, и это нужно считать большим успехом. Недавно завод Asma Industrial посетил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, который дал высокую оценку его назначению. В нас­тоящий момент предприятие прошло опытный запуск, в феврале планирует приступить к серийному производству продукции, 60 процентов которой будут направлять на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье, – подчеркнул Азат Перуашев.

Свою поездку по Алматинской области члены фракции партии «Ауыл», депутаты Серик Егиз­баев и Николай Арсютин начали с посещения тепличного комплекса Eurasian Green Product в Илийском районе Алматинской области. Депутаты осмот­рели теплицу, ознакомились с производственной мощностью предприятия и качеством выпускаемой продукции. После экскурсии они провели встречу с работниками.

В беседе с коллективом предприятия председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев рассказал о мерах, принимаемых государством по поддержке сельского хозяйства и развитию регионов, о законах, принимаемых Парламентом, и проектах, реализуемых партией. Депутаты также ответили на вопросы своих избирателей.

Руководство предприятия обратилось к депутатам с просьбой рассмотреть возможность кредитования их комплекса под 2,5% по опыту Северо-Казах­станской области. В ответ Серик Егизбаев заверил, что фракция партии «Ауыл» поднимет данный вопрос на заседаниях Мажилиса. В ходе встречи были подняты и другие проблемные вопросы и высказаны конструктивные предложения, касающиеся развития агропромышленного комплекса.

Депутат Снежанна Имашева в Западно-Казахстанской области ознакомилась с работой общеобразовательной школы № 51 в поселке Деркул города Уральска, построенной в рамках национального проекта «Комфорт­ная школа». Она рассчитана на 1 500 учеников, оснащена современным оборудованием. Общая стоимость объекта – 7,8 млрд тенге. Проектировщиком выступило ТОО «AQMOL project», генеральным подрядчиком строительства – ТОО «KazConstuction Group».

С работой образовательного учреждения депутата ознакомил директор СОШ № 51, резервист программы «1 000 лидеров изменений в образовании» Жаксыгали Жумабай. По его словам, к ним перевели учеников из СОШ № 49, в которой из-за переполненности занятия проводились в три смены. Сегодня более 1 200 детей начали обучение в новой комфортной школе.

– Радует, что школа очень хорошо оснащена, для детей подготовлены современные инструменты и уютные кабинеты. Считаем, что школы такого формата должны быть во всех городах, а также в сельских округах. Как сказал Глава государства в своем недавнем интервью газете «Ana tili», в ближайшее время по всей стране запланировано строи­тельство 217 комфортных школ на 460 тысяч ученических мест. Депутаты держат на контро­ле вопросы качества и своевременности этого строительства, – поделилась Снежанна Имашева.

Решение проблемы дефицита ученических мест – один из пунк­тов предвыборной программы партии «Amanat». На сегодня это первая комфортная школа в Западно-Казахстанской облас­ти. В планах – открыть еще ряд школ нового образца в регионе.

#мажилис #депутаты #регионы

Популярное

Все
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Малибу горят дома звезд Голливуда
Извлечь металлы, переработать шлаки
Дорогу молодым!
Последовательность и верность традициям
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Сбалансированный подход
Самый умный нашелся!
Рукописи заговорили...
Всеобъемлющее выступление
В Шымкенте проходят «Рождественские встречи-2025»
Найти работу по душе
Наука должна служить во благо общества
Миллион за VIP-номер
Библиотека как центр притяжения
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Началась рекультивация полигона
63 села отказались от алкоголя
Свалки под окнами
В полтора раза вырос экспорт зерна
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Токаев подписал закон о противодействии незаконному обороту наркотических средств
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов
Президент направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев
Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО
Информацию о переходе Казахстана к парламентской системе власти прокомментировал Токаев
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году

Читайте также

Ознакомились с проектами, оценили меры
Поддержали фитосанитарную службу
Готовимся к паводковому периоду
Jaiyq Arena открыли в Уральске

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]