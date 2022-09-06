Школы новые нужны

Строительство сразу 20 новых государственных школ запланировано в Кызылординской области.

– Учитывая демографический рост в регионе, в ближайшие 3 года мы планируем строительство 20 государственных школ, – сказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев. – Также на сегодняшний день за счет спонсорских средств построено уже 20 частных школ. В ближайшие годы ожидается сдача еще 12 объектов, возведенных совместно с инвесторами. Уже в этом году завершим строительство шести новых школ: две из них введем в эксплуатацию в следующем месяце, остальные – до конца года.

Пока идет строительство, несколько школ области будут, возможно, учиться в три смены. При этом была решена проблема трех аварийных школ из четырех, два здания взамен ветхих сдадут в сентябре 2022-го. В целях исключения дефицита учебных мест планируется окончание строительства пристройки к двум городским образовательным учреждениям в Кызылорде: к школе им. Абая на 550 мест и к школе № 101 на 375 ученических мест. Их стоимость составляет порядка 1,6 млрд тенге.

В следующем учебном году будет построено дополнительное здание на 600 мест для школы № 264 и на 300 мест для школы-лицея № 3.