Шквальный дождь повредил здания в Атырауской области

Происшествия
128
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Вечером 19 августа в Атырауской области прошел сильный дождь, скорость ветра достигала 30-32 м/с.

Фото: ДЧС

В Индерском районе шквальный ветер повредил некоторые здания, в том числе крыши многоквартирного дома, школы, детского спортивного зала, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Ветер повредил кровлю здания торгового рынка, на игровой площадке детского сада также произошли разрушения. В некоторых сельских округах района упали электрические столбы.

По словам заместителя акима Индерского района Асета Оразгалиева, было проведено совещание с участием сотрудников ЧС и специалистов.

- Компания «Атырау Жарык» займется восстановлением опор, а для ремонта крыш зданий даны соответствующие поручения, - отметил Асет Оразгалиев.

Как уточнили в ЧС, пострадавших нет. По данным атырауской метеостанции, 19 августа за полчаса выпала полуторамесячная норма осадков.

#Атырауская область #ветер #повреждения

Популярное

Все
Уборка идет полным ходом
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Арину разгромила, а Иге уступила
Третье место в мире
Движение в пространстве и времени
Кто поедет в Ливерпуль
Золото из Самокова
Объемы транзита грузов должны возрасти
Работать по понятным и справедливым правилам
Развивая конструктивный диалог
Не просто полезный навык, а необходимость
Высокий статус
Обсуждены вопросы гендерного равенства
Соцпроекты на 60 млрд тенге реализуются в области Улытау
Ни дня без новых знаний
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Инвестиции в будущее страны
Решать социальные проблемы общими усилиями
Модернизация плюс автоматизация
Населению грозит нехватка питьевой воды
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Достучаться до сердец
Уборка началась на севере страны
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Интернет от Илона Маска заходит в Казахстан
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Оставили без квартир и денег
Аида Балаева подарила Дженнифер Лопес казахские ювелирные украшения
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Чистую воду в каждый дом
«Кайрат» обыграл «Слован» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Студентка Назарбаев университета выпала из окна 12-го этажа…
Урагану «Эрин» присвоили четвертую категорию
30-летнюю астанчанку подозревают в убийстве матери

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]