Фото: ДЧС

В Индерском районе шквальный ветер повредил некоторые здания, в том числе крыши многоквартирного дома, школы, детского спортивного зала, передает корреспондент Kazpravda.kz

Ветер повредил кровлю здания торгового рынка, на игровой площадке детского сада также произошли разрушения. В некоторых сельских округах района упали электрические столбы.

По словам заместителя акима Индерского района Асета Оразгалиева, было проведено совещание с участием сотрудников ЧС и специалистов.

- Компания «Атырау Жарык» займется восстановлением опор, а для ремонта крыш зданий даны соответствующие поручения, - отметил Асет Оразгалиев.

Как уточнили в ЧС, пострадавших нет. По данным атырауской метеостанции, 19 августа за полчаса выпала полуторамесячная норма осадков.