Вечером 19 августа в Атырауской области прошел сильный дождь, скорость ветра достигала 30-32 м/с.
В Индерском районе шквальный ветер повредил некоторые здания, в том числе крыши многоквартирного дома, школы, детского спортивного зала, передает корреспондент Kazpravda.kz
Ветер повредил кровлю здания торгового рынка, на игровой площадке детского сада также произошли разрушения. В некоторых сельских округах района упали электрические столбы.
По словам заместителя акима Индерского района Асета Оразгалиева, было проведено совещание с участием сотрудников ЧС и специалистов.
- Компания «Атырау Жарык» займется восстановлением опор, а для ремонта крыш зданий даны соответствующие поручения, - отметил Асет Оразгалиев.
Как уточнили в ЧС, пострадавших нет. По данным атырауской метеостанции, 19 августа за полчаса выпала полуторамесячная норма осадков.