Сход вагонов с рельсов в Карагандинской области: движение поездов возобновлено

Движение поездов на участке Караганда – Акадыр восстановлено, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании «Қазақстан темір жолы».

В 21:03 часов на перегоне Карабас участка Караганда – Акадыр Карагандинской области возобновлено движение поездов, прерванное после схода вагонов.

Как сообщалось ранее, здесь в 6:15 часов сошли с рельсов 14 грузовых вагонов.

В результате были задержаны 7 пассажирских поездов. 516 пассажиров отправили до Караганды и Астаны автобусами.

«Компания приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства. Специальная комиссия проводит расследование произошедшего инцидента», – отметили в ҚТЖ.