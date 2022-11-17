Вагоны сошли с рельсов: пассажиров поездов пересадили на автобусы в Карагандинской области

Пассажиров поездов, задержанных в Карагандинской области из-за схода вагонов, автобусами доставляют до ближайших городов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу "НК "Қазақстан темір жолы".

"В результате схода вагонов на участке Караганда – Акадыр Карагандинской области задержано 7 пассажирских поездов. КТЖ совместно с акиматом Карагандинской области организовали передислокацию 516 пассажиров поездов до Караганды и Астаны автомобильным транспортом. Привлечено 12 автобусов", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Карагандинской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Жертв и пострадавших нет. На участке временно приостановлено движение пассажирских и грузовых поездов.