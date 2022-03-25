Клуб Алмагуль Сарыбай воспитывает девушек в национальных традициях.

Правильное приветствие

Алмагуль Сарыбай удивила сразу, показав, как правильно нужно здороваться в Көрісу күні, отмечаемом в Западном Казахстане 14 марта, за которым следует Наурыз мейрамы. И это не привычные крепкое рукопожатие и объятия.

– В эти дни Кыдыр-ата приветствует нас, на время приняв облик очень бедного человека, старца, кого-то еще – нам не угадать, – объясняет древний обычай Алмагуль Сундеткызы.

И напоминает об еще одном ритуале. Ақсарбас – жертвоприношение в благодарность Всевышнему за благополучное разрешение проблемы. Прося помощи, человек трижды повторяет: «Ақсарбас». Избавившись от невзгод, приглашает аулчан на угощение. Ақсарбас бывает трех видов: көкқасқа – когда в жертву приносят лошадь, қызылқасқа – корову, бозқасқа – барана.

Эти знания из книг ученых, исследователей жизни казахов, от предков.

В родных местах сохранились легенды об одном из ее прадедов – Даулете Ерменбетулы, который всегда ходил с серьгой в ушах, чтобы не сглазили. Ювелир создавал удивительные украшения для дочерей местных баев, готовил невестам приданое. После работы на кончиках его пальцев оставались следы золота. Он любил повторять, что золотые изделия не следует носить мужчинам и вскоре стал работать с серебром. Еще он обязательно чинил обувь гостя, если замечал, что она сильно изношена. Шил из кожи замечательные туфельки и сапожки для женщин. Мастерил конские принадлежности, домбру, ткал узорчатые коврики, возводил мазары для именитых земляков.

У него было 10 детей. Единственная дочь, остальные – сыновья. Один талантливее другого – замечательные куйши, жыршы, умельцы. Они умирали один за другим, как только подходило время женитьбы. Выжил один. Во сне Даулету было сказано: зарежь рыжую овцу, дай садақа и измени имя сына, если хочешь, чтобы он выжил. Так Бектурган стал Сарыбаем.

Работал в колхозе бригадиром. В 1937 году участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Как только началась Великая Отечественная война, отправился на фронт. Вернувшись, трудился до конца своих дней, до 90 лет. Примечательно, что день рождения с женой праздновал в один день – оба родились 8 марта 1901 года. Тарбия родила семерых детей, но выжили трое, один из них Сундет, отец Алмагуль-апай.

Отчий дом

Сундет также оставил добрый след на малой родине. Начинал трудовой путь учителем Жаркамысской средней школы. Затем почти 30 лет заведовал отделом культуры Байганинского райо­на. Среди больших его заслуг – создание Оркестра народных инструментов им. Казангапа. Степняки достойно выступили в Колонном зале Дома Союзов в Москве в декабре 1976 года, став победителями Всесоюзного смот­ра коллективов художественной самодеятельности.

Степень успеха оцениваешь, когда понимаешь, что виртуозно играли на народных инструментах простые жители сельской глубинки, не имеющие специального музыкального образования. Тем не менее байганинцы подготовили концертную программу из 11 произведений. Наряду с мелодиями Казангапа, Мухамеджанова, Курмангазы, Жубанова прозвучал «Персидский марш» Штрауса, «Венгерский танец» Брамса.

Двери дома Сундета всегда были распахнуты не только для родственников и друзей, но и всех знаменитостей, объезжавших с гастролями дальние уголки Казахстана. Роза Багланова, Бибигуль Тулегенова, Ескендир Хасангалиев, Бакир Тажибаев, Кайыргали Кожамбаев… Встречи были интересны долгими беседами о национальных традициях, обычаях, об истории народа.

Творческое наследие Сундета – это и более семисот стихов, поэмы, он легко переводил на казахский язык духовные тексты, статьи о сохранении здоровья.

Из школы в музей

В 1984 году, окончив Актюбинский пединститут, Алмагуль с дипломом преподавателя русского языка в казахской школе была распределена в совхоз «Алтай» родного Байганинского района. Вместе с ней сюда отправились муж Акылбек и пятимесячный ребенок.

Через 21 год привычная жизнь изменилось кардинально. Старшая дочь выросла, поступила в медицинский институт, вышла замуж и стала мамой. Прерывать учебу в вузе, где училась по государственному гранту, было нежелательно. Родители, решив помочь молодоженам, переехали в областной центр.

– Приехав в Актобе, начала искать работу. Своими главными достоинствами считала свободное владение казахским и русским языками, что в 2005 году было редкостью. Могла преподавать в школе, быть переводчиком, два десятка лет классного руководства давали право быть психологом, – перечисляет Алмагуль Сундеткызы.

Ее приняли в библиотеку им. С. Баишева делопроизводителем. Оказавшись среди книг, обрадовалась. Это была ее стихия, ведь мама работала библио­текарем и с малых лет привила детям любовь к хорошей литературе. Быстро систематизировав документацию, стала писать рецензии на произведения местных авторов. Но зарплата была очень маленькой, ее не хватало на оплату купленной квартиры.

Через некоторое время ее пригласили в областной историко-краеведческий музей младшим научным сотрудником. Здесь на тот момент был дефицит специа­листов, которые могли читать лекции на казахском языке. Вскоре возглавила отдел массовой работы и экскурсионных услуг.

Коса – девичья краса

В 2012 году Алмагуль Сундеткызы стала инициатором создания при музее клуба «Шолпы».

Шолпы – это серебряные украшения, подвешиваемые к косе. В областном историко-краеведческом музее хранятся несколько украшений XIX века. Косы украшали не только лентами, но и шашбау, шаштенге, закрывали прическу расшитым мешочком – шашкап.

– В прошлом вес шолпы доходил до трех килограммов, поэтому девушки держали голову высоко поднятой, сохраняя красивую осанку степных красавиц. Стянутые волосы расправляли кожу лица, разглаживая морщины. По народному поверью, подвески оберегают девушку от нечистой силы, прячущейся в ее волосах, при движении медальоны, монеты, вплетенные в волосы, звенят, – объясняет достоинства украшения собеседница.

У клуба есть собственный гимн, текст сочинила известный краевед Жибек Абдуллина, музыку – Орынгуль Исмагулова. Волонтеров отбирают тщательно, чтобы они были достойным примером для молодежи, владели истинными знаниями. На сегодня их 17 – педагоги, врачи, историки, поэты, актеры, психологи, многодетные мамы и мастера прикладного искусства.

– В первый же год мы убедились – идем верной дорогой, программа «Рухани жаңғыру» придала нашей работе новый импульс, – делится руководитель клуба.

Будущих хранительниц семейного очага готовят к взрослой жизни, прививая основополагающие истины, опираясь на традиции и обычаи казахского народа. В этой работе хорошим подспорьем является большой педагогический опыт мамы пятерых успешных детей. Ее многолетний труд отмечен званием «Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі», нагрудным знаком «Еңбек даңқы», знаком почета «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін», медалями «Бөкенбай батыр», «Әлия – Мәншүк»…

Сегодня «Шолпы» представлен в школах, в вузах и колледжах, областной детской больнице под разными названиями: «Инабат», «Еркеназ», «Шашбаулым», «Айқаракөз», «Таңшолпан». Движение развивается и географически, появилось в селе Каргалинское, в Иргизском районе.

…Вернувшись к теме кос, Алмагуль Сарыбай вспомнили о популярности ныне распущенных волос:

– Ни в коем случае казашки не распускали косы, только в знак траура. Две косы заплетали, чтобы рядом был спутник. Длинными косами гордились, они имели сакральное значение. Статус женщины подчеркивали платки, ободки, головные уборы. В волосах сосредоточена жизненная сила, они притягивают энергию как плохую, так и хорошую, именно поэтому следует покрывать голову.

После болезни или стресса даже ученые советуют состригать кончики волос, так как они способны сохранять настроение, и не краситься в черный цвет. По казахским поверьям, отрезать косу – это значит закрыть человеку дорогу. Еще жестче такое наказание воспринималось в отношении женщины, пойманной на измене мужу, что было равносильно смерти.

Встречая 40 дней от рождения, девочкам сбривают қарын шаш, но Алмагуль Сундеткызы избежала этого ритуала. На этом настояла бабушка, потому что до рождения третьего ребенка родители дважды лишились новорожденных. Возможно, это и спасло жизнь внучки. Сама бабушка всю жизнь собирала свои волосы. Повторяла, что нельзя их бросать под ноги, в огонь. Нельзя выносить с мусором, чтобы птицы не свили из них гнездо, не то женщина неизлечимо заболеет.

Кстати, длинные косы невес­ты, украшенные шолпы или шаш­бау, приподняв, несли подруги. Отсюда и поговорка: «Сенің шашбауыңды көтеріп барамыз». Помня об этом, настроимся на лучшее.