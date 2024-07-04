Шоу-концерт в честь Дня домбры проведут в столице

7 июля на территории ЭКСПО пройдет праздничное шоу-концерт «Заманауи домбыра», посвященное национальному Дню домбры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Концепция концертной программы – это музыкальный перфоманс с использованием мультимедийных интерактивных технологий, нацеленный на исследование и демонстрацию потенциала казахского этнического инструмента домбра в сочетании с современным балетом.

Как отметили организаторы мероприятия, путем коллаборации музыкантов, художников, артистов балета и графических специалистов будет создано инновационное звуковое и визуальное произведение, в которых домбра будет играть центральную роль.

Шоу направлено на популяризацию национального инструмента среди известных казахстанских исполнителей, а также жителей и гостей столицы.

Ведущие праздничного концерта: Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек.

Гости вечера: Kalifarniya, Актоты Болшова, этно-фольклорный ансамбль «Коркыт», ансамбль домбристов виртуозов «Серпер», этно группа «SAZ», группы Steppe Sons, Assyl, T&Y, Арт-домбыра, Aldaspan, Dj Годунов.

Мероприятие пройдет на территории ЭКСПО 7 июля, в 18:00.