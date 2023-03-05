Штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Туман, осадки и гололед прогнозируют синоптики в регионах Казахстана 5 марта, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Фото: 365info.kz

Большая часть территории страны находится под влиянием северо-западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки – дождь и снег, усиление ветра, на севере, востоке, в центре республики с низовой метелью.

На юге страны – гроза. По РК ожидаются туман и гололед.

В горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки, днем в горах Туркестанской области – сильный дождь.

Штормовое предупреждение объявлено в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Улытауской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской, Актюбинской, Жетысуской, Костанайской областях и в Астане.