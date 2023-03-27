Штраф за фальсификацию

В день выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и масли­хатов всех уровней на избирательном участке № 279, что в поселке Актас, произошло нарушение. Его зафиксировала видео­камера кандидата Жандоса Садуакасова. На записи видно, как две женщины спешно кидают в урну пачки бюллетеней. Потом одна из них наклоняет урну в разные стороны, чтобы перемешать новые и старые документы. На все у них ушло около минуты. Этот видео­ролик опубликовали в социальных сетях.

Позже стало известно, что две попавшие в объектив камеры дамы – это председатель участковой избирательной комиссии и наблюдатель. Они провернули вброс бюллетеней в тот момент, когда всех попросили удалиться из помещения для проведения санитарной обработки. Наблюдатели ушли, а работающая камера осталась и записала весь процесс нарушения.

В тот же день, 19 марта, кандидат в депутаты маслихата Жандос Садуакасов написал заявление в прокуратуру города Сарани, к которому территориально относится поселок Актас.

Прокуратура подтвердила факт массового вброса бюллетеней. За это нарушение председателя участковой избирательной комиссии и наблюдателя привлекли к административной ответственности. Их оштрафовали на 25 МРП, то есть 86 тыс. тенге, по статье 108 КоАП РК «Нарушение требования о равном избирательном праве путем голосования два или более раза или за другого избирателя». Кроме того, обеих отстранили от избирательного процесса.