Штрафы на 2 млн тенге «накатал» водитель в Сатпаеве

Фото: polisia.kz

Инспекторы патрульной полиции ОП Сатпаева с помощью программы «Қорғау» выявили водителя, неоднократно нарушавшего правила дорожного движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как сообщается, 26-летний житель Жезказгана 54 раза допустил нарушения на автомобиле Mercedes-Benz. На служебные планшеты сотрудников полиции поступила информация о нарушении ПДД.

В ходе проверки установлено, что водитель неоднократно превышал скорость и грубо нарушал правила. Общая сумма штрафов составила около 2 млн тенге.

В настоящее время автомобиль помещен на штрафстоянку.

С начала года с помощью программы «Қорғау» полицейские выявили около 200 транспортных средств, владельцы которых нарушили правила дорожного движения.

В прошлом месяце на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил рост крупных аварий на дорогах РК.

В свою очередь сенатор Марат Кожаев выразил обеспокоенность по поводу того, что многие водители воспринимают штрафы как привычный механизм избегания ответственности. В своем депутатском запросе он отметил, что несмотря на увеличение количества выявляемых нарушений правил дорожного движения, это не позволяет должным образом бороться с повторными нарушениями.