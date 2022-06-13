Сила батыров степи

Его жизнь разделилась на «до» и «после», а причиной стала служба в армии. Знакомьтесь: Серик Абдахин – главный тренер столичной сборной по гиревому спорту, 21-кратный чемпион мира.

За полярным кругом

Много лет назад юноша из Акмолинской области, как и другие его сверстники, отправился служить в армию. Попал он при этом на самый восток СССР – в город Петропавловск-Камчатский.

Дальний Восток, который он видел до этого только на карте, стал местом службы на пару лет. Зенитно-ракетные войска, куда его откомандировали, сыграли в жизни парня большую роль, оказавшись отправной точкой в спортивной карьере.

– Нужно было заряжать зенитно-ракетный комплекс малого радиуса, снаряды весили немало. Поначалу приходилось сложно, и тогда я решил, что буду заниматься спортом, развивать силу и выносливость, – вспоминает Серик Нургалиевич.

Действительно, для простого парня из казахской степи, не спортсмена, задача была не из простых. Но стремление и воля не только помогли ему справиться, но и определили на долгие годы вперед путь, дав мечту и показав цель.

Годы в армии – это не только военный билет, однополчане и воспоминания о городе на краю земли, у самого Тихого океана, но и закалка, что оказалась крепче стали. Не желая быть в отстающих или слабаках, целеустремленный джигит начал заниматься гиревым спортом, и вскоре «железо» подчинилось ему. Так начался его путь к вершине спортивного олимпа.

Генетически предрасположен…

Палуаны – так казахи называли людей, обладающих недюжинной силой. В степи не было привычных нам СМИ и соцсетей, но людская молва заменяла все эти виды коммуникации, информация распространялась со скоростью ветра.

Выступали, как правило, палуаны, на тоях и ярмарках, куда съезжались со всей округи все, кто хотел продать, купить, встретиться и поговорить, обменять товар или найти нужного человека.

Большой силой обладал и младший брат Абая – Оспан. Абаевед Асан Омаров в своей монографии «Абай: ашылмай келген қырлары» пишет о нем так: «Телосложения Оспан был могучего, что определенно гармонировало с его великодушием и большим сердцем. Долгие годы в степи хранился огромный валун, который называли «Оспан көтерген» – «Тот, что поднял Оспан».

А вот отрывок из романа-эпопеи «Путь Абая», где автор также неоднократно говорит об Оспане как о великане.

«…Всадники подъехали, и Абай не меньше Айгерим удивился, как вырос и растолстел Оспан за время разлуки. Он ехал на упитанном гнедом коне с длинным хвос­том. И без того крупное, его тело сейчас казалось огромным: Оспан еще не сбросил толстой зимней шубы, на голове был большой тымак из длинношерстой мерлушки, длинные ноги, обутые в теплые сапоги, спускались до колен рослого коня. Каждый раз, когда Абаю приходилось видеть брата после долгого перерыва, он ахал от удивления.

Когда Оспан, подгоняя коня камчой, подъехал вместе со своим товарищем Дарханом, маленький аул встретил родичей общей радостью. Айгерим вышла навстречу, взяла за повод коня Оспана и, приветливо поздоровавшись, шутливо сказала:

– Всю ночь ты, что ли, ехал, Кенже, так закутался!..

Но тот и не ответил на шутку. Большие его глаза под тяжелыми веками покраснели, словно после бессонной ночи, он был мрачен и неразговорчив и совсем не походил на веселого забияку Оспана. Идя к юрте, Абай засыпал вопросами – где кочевье, здоровы ли отец и мать. Оспан коротко ответил, что сегодня аулы откочевали с одного из склонов Акшокы и направились к урочищу Корык, по соседству со стоянкой Абая, и потом замолчал, теребя свою редкую бороду и усы. Борода у этого великана выросла странная – каждый волосок в ней торчал отдельно, будто жесткий конский волос».

И конечно, нельзя не вспомнить и славных сынов казахского народа: знаменитого борца, мастера классической борьбы Кажымукана Мунайтпасова и певца, композитора, борца Балуа­на Шолака, Буланбай-батыра, о силе которого слагали легенды, по одной из которых он сумел поднять каменную статую льва, которую до него никто не мог даже сдвинуть с места.

Отдельно хочется сказать пару слов о батыре Кайдаре Оспанове, выступавшем в цирке. Слава силача разнеслась широко после того, как он сумел поднять колесо вагона весом более одной тонны, а также после других трюков, ярко демонстрирующих его невиданную силу.

Вот лишь несколько палуанов, живших в разное время и в разных регионах нашей страны.

В степной летописи народа количество атлантов, державших на плечах не небо, а огромные валуны и камни, исчислялось тысячами. К сожалению, не все сведения дошли до нас, но и тех фактов, что мы знаем, достаточно, чтобы отметить: казахские джигиты имеют генетическую предрасположенность к силовым видам спорта. Доказательством тому служат и неоднократные блестящие победы спортсменов на олимпиадах.

К слову, нагашы ата, дед по материнской линии Мустафы Озтюрка, всемирно известного спортсмена, основателя казахской школы таэквондо, Кайысбай Иисулы в свое время также был известен как силач и палуан.

Паспорт врет, или как остановить время

Сильные руки, прямая спина, подтянутая фигура, глаза, в которых горит огонь, – сложно поверить, что этому мужчине уже под 60. Серик Нургалиевич Абдахин – личность широко известная в спортивных кругах страны.

– Это крутой тренер!

– К нему попасть – большая удача, он работает на результат и тренирует четко.

Таких отзывов в соцсетях, в разговорах среди тех, кто ищет тренера по гиревому спорту, не счесть. И все это чистая правда. За почти 40 лет в спорте он подготовил 41 мастера спорта, 18 мастеров спорта международного класса.

Трудовой путь его начинался в родном селе Алексеевка Целиноградской (ныне Акмолинской) области. Был трактористом. Проработав в колхозе, поступил в Целиноградский сельскохозяйст­венный институт, получил дип­лом инженера-механика.

Учась в вузе, руководил спортивным клубом института, после учебы остался преподавать на кафедре физического воспитания. Больше 10 лет посвятил работе со студенческой молодежью. Выпускники нескольких поколений помнят своего тренера и учителя, узнают. Многие благодаря ему связали жизнь со спортом, в других он на всю жизнь пробудил интерес к занятиям гиревым спортом.

Далее были годы работы в управлении туризма и спорта, спортивных клубах и спорткомп­лексах. С 2010 года Серик Абдахин является вице-президентом ОО «Федерация по гиревому спорту и армрестлингу РК».

В далеком 1982 году, в годы службы в армии, начав тренироваться, он полюбил навсегда этот вид спорта для самых сильных духом и телом людей.

Уже в 1984 году он становится чемпионом сначала района, а затем и области. В 1990-м, сдав все нормативы, получил звание мастера спорта СССР. Тринадцать раз становился чемпионом РК среди взрослых. Кроме того, он 21-кратный чемпион по гиревому спорту среди ветеранов.

Это лишь часть побед и наград нашего героя. Кроме спортивных, в его копилке есть орден «Құрмет», медаль «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», звание «Халық қаһарманы», медаль имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова и другие заслуженные награды.

Сегодня Серик Абдахин – старший тренер Дирекции развития спорта по неолимпийским видам при акимате столицы, тренирует сборную Нур-Султана по гиревому спорту и активно выступает сам в весе до 73 кг.

– Двенадцать раз за одну минуту! Время пошло!

Голос тренера звучит громко, его команды выполняются беспрекословно. В этом и состоит суть тренировок с учителем. В зале имени Анатолия Храпатого в спорткомплексе «Алатау» трижды в неделю собираются любители «тяжелого металла». Самая легкая гиря весит 8 кг, самая тяжелая – свыше 40 кг.

Незатейливый и простой спорт, каким кажется на первый взгляд, на самом деле он имеет глубокую философию и широкий ареал влияния на человека.

– Без философии заниматься спортом нельзя, любым видом. Нужно понимать суть и точно знать, зачем вам это нужно. Гиревой – силовой вид спорта, развивает не только силу, координацию движений, выносливость, но и оказывает профилактическую нагрузку на весь организм, включая сердечно-сосудистую систему, – рассказывает тренер.

– Рывок! Еще десять раз!

Команды тренера звучат поч­ти ежеминутно. Еще одна особенность гиревого спорта в том, что он совершенно незатратный финансово и не имеет практичес­ки ограничений по возрасту. То есть начать заниматься им можно и когда тебе 18, и когда уже 45.

Готовясь ко встрече с тренером, я пересмотрела кучу видео, особенно где гиревым заняты представительницы прекрас­ного пола. Заметила одну особенность: как мужчины, так и женщины выглядят все как один подтянуто, сильно накачанных мышц нет, зато тело и в целом внешность сохранены идеально. То же самое отметила и в зале в СК «Алатау», где состоялась наша встреча с Сериком Нургалиевичем Абдахиным.

– Неужели это гиревой так влияет? – спрашиваю у него и получаю утвердительный ответ.

– Конечно! В первую очередь гиревой улучшает обмен веществ, запускается метаболизм, следовательно, замедляется процесс старения организма. Кроме того, спорт помогает держать себя в тонусе, не расплываться, ведь обрюзгших спортсменов не бывает. Главное – вовремя и систематически ходить на тренировки, соблюдать режим дня, сна, не переедать. Не зря говорят: движение – это жизнь, – объяс­няет тренер.

На весах и на весу

– Спорт должен помогать человеку и дополнять его жизнь, делать ее лучше, – уверен Серик Абдахин.

Вроде бы какая может быть философия в этом виде спорта? Взял гирю, поднял ее, помахал и снова положил. Это ведь не ушу и не таэквондо, например, где каждое движение – целая композиция.

– Просто так брать и начать поднимать гири нельзя. Нужно правильно распределять нагрузки, чтобы потом, после занятий и вообще не возникло побочных эффектов. Поэтому упражняться лучше под присмотром тренера, который знает и теорию, и прак­тику, – говорит он.

Сегодня гиревой спорт развивается, по стране в ДЮСШ действуют секции, активно выступают команды из Атырау, Актобе, акмолинского и других регионов.

Приходят и подростки, лучше всего силовыми видами спорта заниматься после 10–12 лет, считает тренер.

– Если спорт должен помогать, в чем тогда может помочь гиревой? – спрашиваю я.

– Он учит терпению, воспитывает выносливость, тренирует не только группы мышц, но и волю. Попробуйте поднять гирю, когда уже все, кажется, сил нет. Для этого нужно собрать волю в кулак, преодолеть порог «не могу». Так и формируется сила воли. Я всегда говорю своим ученикам: «Спорт – это часть твоей жизни, он не должен заменять тебе все, но должен помогать и дополнять. Сегодня ты победишь себя, а завтра победишь любые обстоятельства».

Ко мне нередко приходят совсем юными. Работа с детьми требует особого подхода, чуткости, терпения. Для них тренер – это авторитет, «агай сказал» – для них закон. Поэтому нужно фильт­ровать слова, дела, все движения и понимать, что установки, которые ребята получают на тренировках, они несут в свою жизнь, – рассуждает опытный тренер Серик Абдахин.

К гиревому спорту в последнее время испытывают интерес и девушки, разбивая стереотипы, что тяжелая атлетика – только для мужчин.

– К девушкам нужен особый подход, им я даю специальные программы, учитывая их возраст, образ жизни. Ведь спорт не должен влиять на репродуктивное и другое здоровье, – отмечает он.

К слову, прежде чем принимать нового ученика или ученицу, тренер требует справку из поликлиники об общем состоянии здоровья, и это тоже говорит об ответственном отношении к своему делу и к своим подопечным.

– Силы есть? Продолжаем!

Тренер раздает задания, ученики следуют командам. Каждый из них пришел в спорт за своей мечтой, и чтобы она исполнилась, нужны умелая рука и чуткое сердце наставника. А Серик Абдахин – действительно наставник.