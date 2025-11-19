Фото: пресс-служба театра

21 ноября на сцене театра Астана Балет зрителей ждёт вечер, посвящённый двум сильным и роковым женским образам мировой культуры. В этот день будут представлены два одноактных спектакля – Ma Carmen и «Саломея» – в хореографии заслуженного деятеля Казахстана Мукарам Авахри, сообщает Kazpravda.kz

Обе постановки объединяет взгляд женщины-хореографа на вечные темы любви, свободы, страсти и внутреннего поиска. Это авторский балетный вечер, в котором Мукарам Авахри по-новому раскрывает природу женственности, её мощную энергию и противоречивую красоту.

Ma Carmen – оригинальное переосмысление легендарного образа Кармен, символа свободы и силы духа. На сцене нет привычных мужских персонажей – только женский состав труппы. Мужчины заменены абстрактными манекенами, а мысли о них звучат в виде цитат поэтов и философов, проецируемых на сценическое пространство.

Кармен в постановке Мукарам Авахри – собирательный образ женщины вне времени и национальности. Пять ипостасей героини, обозначенные цветом (синий, розовый, жёлтый, красный, чёрный), раскрывают разные грани её натуры – от уверенности и кокетства до отчаяния и внутренней драмы.

«Спектакль «Ma Carmen» в постановке Астана Балет при всей интригующей оригинальности хореографической и сценографической составляющей создаёт очень чувственное, человеческое настроение, которое очень трудно встретить в современных постановках. Спектакль интересен и зрителю, который ищет развлечения и, с позволения сказать, думающему зрителю, который после просмотра, возможно, приблизится к разгадке фрейдовского вопроса: «Что ищет и что хочет женщина?», – говорит о спектакле балетный критик и искусствовед Улькяр Алиева.

Хореограф соединяет эстетику неоклассики и contemporary dance, превращая спектакль в философское размышление о природе женской свободы и самоосознания.

Во втором спектакле вечера – балете «Саломея» – хореограф обращается к библейскому сюжету в трактовке Оскара Уайльда, создавая метафорическое полотно о столкновении Духа и Материи, Света и Тьмы.

Главная героиня – не просто femme fatale, а женщина, чья одержимость любовью и властью приводит к саморазрушению.

Пластический язык спектакля наполнен символикой и аллюзиями: движения Саломеи и Иоан превращаются в хореографический диалог жизни и смерти, искушения и веры. Оригинальные постановочные решения — от световых контрастов до сценических метафор (стол-трон, алое полотно, перевёрнутый крест) – придают балету масштаб библейской трагедии.

Музыка турецкого композитора Фазиля Сая наполняет постановку восточной экспрессией и эмоциональной глубиной, а выразительная пластика исполнителей – Наталия Фернандес Менес (Саломея), Ерканата Ермагамбета (Ирод), Ризы Канаткызы (Иродиада) и Сундета Султанова (Иоан) – делает спектакль подлинно драматическим.

Мукарам Авахри создаёт уникальный театральный мир, где каждый образ, жест и музыкальный акцент становятся частью единого высказывания о женщине – её силе, страсти и способности вдохновлять.

В этот вечер зрителей ждёт не просто балет – это эмоциональное путешествие, где на смену классическим канонам приходят современные смыслы, а танец становится языком внутренней свободы.